https://sputnikarabic.ae/20230120/وزير-الخارجية-الإيراني-يقول-إن-زيارته-إلى-تركيا-منعت-شن-عملية-عسكرية-ضد-سوريا-1072505714.html

وزير الخارجية الإيراني يقول إن زيارته إلى تركيا منعت شن عملية عسكرية ضد سوريا

وزير الخارجية الإيراني يقول إن زيارته إلى تركيا منعت شن عملية عسكرية ضد سوريا

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، إن زيارة أجراها إلى تركيا، حالت دون وقوع عملية عسكرية شمالي سوريا. 20.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-20T10:36+0000

2023-01-20T10:36+0000

2023-01-20T11:07+0000

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وكان الوزير يتحدث عن زيارة أجراها قبل أشهر قليلة، بعد إعلان تركيا أنها تعتزم تنفيذ عمليات عسكرية في سوريا، حيث كانت طهران "تتابع تلك القضية مركزة على الحوار والحل السياسي، وحالت تلك الجهود دون وقوع هذه العملية العسكرية" وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عن مقابلة أجراها الوزير الإيراني مع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية (تي آر تي).وقال عبداللهيان عن لقاءاته الأخيرة مع الرئيس السوري بشار الأسد والمسؤولين الأتراك، وكذلك الاجتماع الأول لوزراء دفاع سوريا وتركيا وروسيا: وأضاف أن إيران "رحبت دائما بالعلاقات الوثيقة بين دمشق وأنقرة لنشهد اليوم تقدما في هذا المجال، وأجرينا هذا الأسبوع محادثات مهمة مع الرئيس السوري بشار الأسد والتركي رجب طيب أردوغان ووزيري خارجية البلدين، وكان هدفنا إقامة علاقات أكثر وثاقة بين تركيا وسوريا وتقليل مخاوف الطرفين، ونحن على اتصال دائم ومباشر مع الجانب الروسي".وشهدت سوريا في مطلع العام 2011 تظاهرات ضد الحكومة سرعان ما تحوّلت إلى نزاع مسلّح وتّر بشكل كبير العلاقات بين دمشق وأنقرة، ومع بدء النزاع عارضت تركيا بشدة الرئيس السوري بشار الأشد ودعمت فصائل سورية معارضة واستقبلت نحو أربعة ملايين لاجئ سوري.لكن تركيا التي تنشر قوات في سوريا حاليا، غيّرت في الآونة الأخيرة موقفها حيال دمشق في خضم مساع تبذلها أنقرة لتعزيز علاقاتها مع البلدان العربية.وفي منتصف ديسمبر/ كانون الأول، أشار أردوغان إلى إمكان لقائه الأسد بعد اجتماعات على مستوى وزيري الدفاع والخارجية.وبعد الهجوم الدامي بالقنابل الذي شهدته إسطنبول الشهر الماضي، قال أردوغان إن تركيا ستشن عملية برية في شمال سوريا على أهداف مرتبطة بوحدات حماية الشعب الكردية، والتي تقول أنقرة إنها تابعة لحزب العمال الكردستاني المحظور.

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