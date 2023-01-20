وسط خلافات إسرائيلية داخلية... مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة شرقي نابلس
© Sputnik . Ajwadمستوطنون يهود يقتحمون منطقة المسعودية الأثرية والجيش الإسرائيلي يغلق مداخل مدينة نابلس بعد مقتل جندي قرب مستوطنة شافي شمرون
© Sputnik . Ajwad
أقام مستوطنون إسرائيليون، أمس الخميس، مستوطنة جديدة شرقي مدينة نابلس في الضفة الغربية.
وأفادت وسائل الإعلام العبرية بأن العشرات من المستوطنين أقاموا بؤرة استيطانية جديدة جنوب شرقي نابلس في الضفة الغربية، تحت اسم "أور حاييم" (نور الحياة).
وأفاد الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء اليوم الجمعة، أن البؤرة الاستيطانية الجديدة تأتي بمناسبة مرور 30 يوما على وفاة الحاخام حاييم دروخمان، الزعيم الروحي لحزب "الصهيونية الدينية".
כוחות הביטחון מפנים מאחז שהוקם הלילה לזכר הרב דרוקמן https://t.co/hW9Rig8WJV— Haaretz הארץ (@Haaretz) January 20, 2023
وأكد المشاركون في تدشين المستوطنة الجديدة أن فكرة إقامتها جاءت لتخليد ذكرى الحاخام دروخمان، بدعوى أنها أفضل وسيلة للتعبير عن حبهم له، وأحسن طريقة لإحياء ذكراه بإقامة مستوطنة جديدة.
وأفادت القناة العبرية الـ 14 بأن حوالي خمس عائلات كاملة انتقلت للعيش في البؤرة الاستيطانية الجديدة، منذ أمس الخميس، في مدينة نابلس، وهو مكان استراتيجي في الضفة الغربية كونه يطل على الطريق العابر لمنطقة شمال الضفة الذي يربط أغوار الضفة ووسط البلاد.
סמוטריץ' נגד גלנט: "הורה על פינוי המאחז בניגוד להנחייתי - ולהסכמים הקואליציונים" @talshalev1 pic.twitter.com/JaXpG4IIWa— וואלה! (@WallaNews) January 20, 2023
ويشار إلى أن هذه المستوطنة هي الأولى من نوعها منذ تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد، برئاسة بنيامين نتنياهو، فضلا عن انها تأتي في ظل زيارة مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك سوليفان. وهو الأمر الذي اعتبرته وسائل إعلام عبرية بأنها اختبار حقيقي للإدارة الأمريكية تجاه حكومة نتنياهو الجديدة.
وعلى عكس رغبة بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي، قام يوآف غالانت، وزير الدفاع بإخلاء أجزاء من البؤرة الاستيطانية الجديدة "أور حاييم/حياة جديدة"، بدعوى إجراء مناقشة حول تلك المستوطنة في بداية الأسبوع.
גלנט הורה על פינוי המאחז שהוקם לזכר הרב דרוקמן על אף הנחיית סמוטריץ', בכירים בממשלה אומרים: "סמוטריץ' ובן גביר מבעירים את השטח במכוון"— חדשות 13 (@newsisrael13) January 20, 2023
לכל הפרטים - https://t.co/28LrP3RqVp@yishaiporat @MoriahAsraf pic.twitter.com/DTl1r34Cd6
والأمر نفسه انطبق على إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، الذي أمر بعدم إخلاء المستوطنة، وهو ما ينذر بخلافات عميقة داخل الائتلاف الإسرائيلي الحاكم.