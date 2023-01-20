عربي
https://sputnikarabic.ae/20230120/وفاة-وزير-خارجية-أفريقي-خلال-اجتماع-لمجلس-وزراء-بلاده-1072527754.html
وفاة وزير خارجية أفريقي خلال اجتماع لمجلس وزراء بلاده
وفاة وزير خارجية أفريقي خلال اجتماع لمجلس وزراء بلاده
توفي وزير خارجية الغابون مايكل موسى أدامو، اليوم الجمعة، بعد إصابته بنوبة قلبية خلال اجتماع لمجلس الوزراء. 20.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-20T17:01+0000
2023-01-20T17:01+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/14/1072527204_0:74:1403:863_1920x0_80_0_0_64cddf3c61d593f49514019a7c47a242.jpg
وقالت الحكومة في بيان مقتضب إن موسى أدامو - البالغ من العمر 62 عاما، وهو حليف للرئيس علي بونغو أونديمبا - أصيب بنوبة قلبية وتوفي "على الرغم من جهود المتخصصين" لإنعاشه.وذكر مصدر مقرب من القصر الرئاسي لوكالة "فرانس برس" أن الوزير "جلس في بداية اجتماع الحكومة ثم بدأ يشعر بالتوعك"، قبل نقله إلى مستشفى عسكري وهو فاقد للوعي لكنه توفي بعد منتصف النهار بقليل.وتعليقا على خبر وفاته، وصف الرئيس بونغو وزير خارجيته في تغريدة عبر حسابه بمنصة "تويتر"، بأنه "دبلوماسي عظيم ورجل دولة حقيقي".وُلد الوزير الراحل موسى أدامو في مدينة ماكوكو شمال شرقي البلاد عام 1961، وبدأ حياته المهنية كمقدم برامج في التلفزيون الوطني.وفي عام 2000، اختير رئيسا لمكتب وزير الدفاع، الذي كان في ذلك الوقت بونغو، وعندما انتخب الأخير رئيسا عقب وفاة والده عمر بونغو أونديمبا عام 2009، عمل موسى أدامو مستشارا خاصا له.وبعد عقد من عمله سفيرا للغابون لدى الولايات المتحدة حتى عام 2020، أصبح وزيرا للدفاع، ثم وزيرا للخارجية في مارس/ آذار من العام الماضي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/14/1072527204_78:0:1325:935_1920x0_80_0_0_5067c47a8795fc96278c69e65efdb101.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

وفاة وزير خارجية أفريقي خلال اجتماع لمجلس وزراء بلاده

17:01 GMT 20.01.2023
© AFP 2023 / STEEVE JORDANوزير خارجية الغابون الراحل مايكل موسى أدامو
وزير خارجية الغابون الراحل مايكل موسى أدامو - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2023
© AFP 2023 / STEEVE JORDAN
تابعنا عبرTelegram
توفي وزير خارجية الغابون مايكل موسى أدامو، اليوم الجمعة، بعد إصابته بنوبة قلبية خلال اجتماع لمجلس الوزراء.
وقالت الحكومة في بيان مقتضب إن موسى أدامو - البالغ من العمر 62 عاما، وهو حليف للرئيس علي بونغو أونديمبا - أصيب بنوبة قلبية وتوفي "على الرغم من جهود المتخصصين" لإنعاشه.
وذكر مصدر مقرب من القصر الرئاسي لوكالة "فرانس برس" أن الوزير "جلس في بداية اجتماع الحكومة ثم بدأ يشعر بالتوعك"، قبل نقله إلى مستشفى عسكري وهو فاقد للوعي لكنه توفي بعد منتصف النهار بقليل.
وتعليقا على خبر وفاته، وصف الرئيس بونغو وزير خارجيته في تغريدة عبر حسابه بمنصة "تويتر"، بأنه "دبلوماسي عظيم ورجل دولة حقيقي".

بالنسبة لي، كان في البداية صديقا ومخلصا ووفيا، وكنت دائما أعتمد عليه. إنها خسارة كبيرة للغابون.

علي بونغو أونديمبا
رئيس الغابون
وُلد الوزير الراحل موسى أدامو في مدينة ماكوكو شمال شرقي البلاد عام 1961، وبدأ حياته المهنية كمقدم برامج في التلفزيون الوطني.
وفي عام 2000، اختير رئيسا لمكتب وزير الدفاع، الذي كان في ذلك الوقت بونغو، وعندما انتخب الأخير رئيسا عقب وفاة والده عمر بونغو أونديمبا عام 2009، عمل موسى أدامو مستشارا خاصا له.
وبعد عقد من عمله سفيرا للغابون لدى الولايات المتحدة حتى عام 2020، أصبح وزيرا للدفاع، ثم وزيرا للخارجية في مارس/ آذار من العام الماضي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала