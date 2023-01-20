وفاة وزير خارجية أفريقي خلال اجتماع لمجلس وزراء بلاده
© AFP 2023 / STEEVE JORDANوزير خارجية الغابون الراحل مايكل موسى أدامو
© AFP 2023 / STEEVE JORDAN
توفي وزير خارجية الغابون مايكل موسى أدامو، اليوم الجمعة، بعد إصابته بنوبة قلبية خلال اجتماع لمجلس الوزراء.
وقالت الحكومة في بيان مقتضب إن موسى أدامو - البالغ من العمر 62 عاما، وهو حليف للرئيس علي بونغو أونديمبا - أصيب بنوبة قلبية وتوفي "على الرغم من جهود المتخصصين" لإنعاشه.
Notre ministre des Affaires étrangères, Michael Moussa Adamo, s'en est allé ce jour.— Ali Bongo Ondimba (@PresidentABO) January 20, 2023
Il était un très grand diplomate, un véritable homme d'Etat.
Pour moi, il était d'abord un ami, loyal et fidèle, sur lequel j'ai toujours pu compter.
C'est une perte immense pour le #Gabon.#RIP
وذكر مصدر مقرب من القصر الرئاسي لوكالة "فرانس برس" أن الوزير "جلس في بداية اجتماع الحكومة ثم بدأ يشعر بالتوعك"، قبل نقله إلى مستشفى عسكري وهو فاقد للوعي لكنه توفي بعد منتصف النهار بقليل.
وتعليقا على خبر وفاته، وصف الرئيس بونغو وزير خارجيته في تغريدة عبر حسابه بمنصة "تويتر"، بأنه "دبلوماسي عظيم ورجل دولة حقيقي".
بالنسبة لي، كان في البداية صديقا ومخلصا ووفيا، وكنت دائما أعتمد عليه. إنها خسارة كبيرة للغابون.
وُلد الوزير الراحل موسى أدامو في مدينة ماكوكو شمال شرقي البلاد عام 1961، وبدأ حياته المهنية كمقدم برامج في التلفزيون الوطني.
وفي عام 2000، اختير رئيسا لمكتب وزير الدفاع، الذي كان في ذلك الوقت بونغو، وعندما انتخب الأخير رئيسا عقب وفاة والده عمر بونغو أونديمبا عام 2009، عمل موسى أدامو مستشارا خاصا له.
وبعد عقد من عمله سفيرا للغابون لدى الولايات المتحدة حتى عام 2020، أصبح وزيرا للدفاع، ثم وزيرا للخارجية في مارس/ آذار من العام الماضي.