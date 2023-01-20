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https://sputnikarabic.ae/20230120/3-طائرات-مسيرة-تهاجم-قاعدة-عسكرية-أمريكية-في-سوريا-1072509452.html
3 طائرات مسيرة تهاجم قاعدة عسكرية أمريكية في سوريا
3 طائرات مسيرة تهاجم قاعدة عسكرية أمريكية في سوريا
أعلن الجيش الأمريكي، أن 3 طائرات مسيرة استهدفت قاعدة عسكرية لقواته في منطقة التنف، شرقي سوريا، صباح اليوم الجمعة. 20.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-20T11:47+0000
2023-01-20T11:47+0000
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وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن طائرتين مسيرتين أُسقطتا بينما أصابت المسيرة الثالثة المجمع، مما أدى إلى جرح اثنين من قوات "الجيش السوري الحر".وأكد البيان عدم وقوع إصابات بين الجنود الأمريكيين.بدوره، قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية جو بوتشينو، إن "الهجمات من هذا النوع غير مقبولة - فهي تعرض قواتنا وشركائنا للخطر وتحد من قدراتنا على قتال داعش".
https://sputnikarabic.ae/20230120/الجيش-الأمريكي-يعلن-القبض-على-مسؤول-في-تنظيم-داعش-بسوريا-1072493815.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي, أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي
الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي, أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي

3 طائرات مسيرة تهاجم قاعدة عسكرية أمريكية في سوريا

11:47 GMT 20.01.2023
© AP Photo / Hussein Mallaصورة أرشيفية - قوات الجيش الأمريكي في منبج، سوريا 4 أبريل/ نيسان 2018
صورة أرشيفية - قوات الجيش الأمريكي في منبج، سوريا 4 أبريل/ نيسان 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2023
© AP Photo / Hussein Malla
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أعلن الجيش الأمريكي، أن 3 طائرات مسيرة استهدفت قاعدة عسكرية لقواته في منطقة التنف، شرقي سوريا، صباح اليوم الجمعة.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن طائرتين مسيرتين أُسقطتا بينما أصابت المسيرة الثالثة المجمع، مما أدى إلى جرح اثنين من قوات "الجيش السوري الحر".
وأكد البيان عدم وقوع إصابات بين الجنود الأمريكيين.
بدوره، قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية جو بوتشينو، إن "الهجمات من هذا النوع غير مقبولة - فهي تعرض قواتنا وشركائنا للخطر وتحد من قدراتنا على قتال داعش".
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