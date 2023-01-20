https://sputnikarabic.ae/20230120/3-طائرات-مسيرة-تهاجم-قاعدة-عسكرية-أمريكية-في-سوريا-1072509452.html
3 طائرات مسيرة تهاجم قاعدة عسكرية أمريكية في سوريا
3 طائرات مسيرة تهاجم قاعدة عسكرية أمريكية في سوريا
أعلن الجيش الأمريكي، أن 3 طائرات مسيرة استهدفت قاعدة عسكرية لقواته في منطقة التنف، شرقي سوريا، صباح اليوم الجمعة. 20.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-20T11:47+0000
2023-01-20T11:47+0000
2023-01-20T11:47+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
الجيش الأمريكي
أخبار سوريا اليوم
العالم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103767/09/1037670905_0:568:4053:2848_1920x0_80_0_0_89b4744a84675366cca8a83ce51c532f.jpg
وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن طائرتين مسيرتين أُسقطتا بينما أصابت المسيرة الثالثة المجمع، مما أدى إلى جرح اثنين من قوات "الجيش السوري الحر".وأكد البيان عدم وقوع إصابات بين الجنود الأمريكيين.بدوره، قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية جو بوتشينو، إن "الهجمات من هذا النوع غير مقبولة - فهي تعرض قواتنا وشركائنا للخطر وتحد من قدراتنا على قتال داعش".
https://sputnikarabic.ae/20230120/الجيش-الأمريكي-يعلن-القبض-على-مسؤول-في-تنظيم-داعش-بسوريا-1072493815.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103767/09/1037670905_256:0:4053:2848_1920x0_80_0_0_af4dd6d91e53a337ea4277a24114b3e6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي, أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي
الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي, أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي
3 طائرات مسيرة تهاجم قاعدة عسكرية أمريكية في سوريا
تابعنا عبر
أعلن الجيش الأمريكي، أن 3 طائرات مسيرة استهدفت قاعدة عسكرية لقواته في منطقة التنف، شرقي سوريا، صباح اليوم الجمعة.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية
في بيان إن طائرتين مسيرتين أُسقطتا بينما أصابت المسيرة الثالثة المجمع، مما أدى إلى جرح اثنين من قوات "الجيش السوري الحر".
وأكد البيان عدم وقوع إصابات بين الجنود الأمريكيين.
بدوره، قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية جو بوتشينو، إن "الهجمات من هذا النوع غير مقبولة - فهي تعرض قواتنا وشركائنا للخطر وتحد من قدراتنا على قتال داعش".