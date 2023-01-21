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https://sputnikarabic.ae/20230121/أردوغان-نجم-تركيا-يسطع-رغم-الاشتباكات-التي-تشهدها-المنطقة-1072555998.html
أردوغان: نجم تركيا يسطع رغم الاشتباكات التي تشهدها المنطقة
أردوغان: نجم تركيا يسطع رغم الاشتباكات التي تشهدها المنطقة
اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن نجم تركيا يسطع أكثر على الرغم من الاشتباكات الساخنة التي تشهدها المنطقة. 21.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-21T19:54+0000
2023-01-21T19:54+0000
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها اليوم السبت خلال فعالية نظمتها غرفة التجارة والصناعة في ولاية بورصة شمال غربي تركيا، بحسب وكالة "الأناضول".وقال الرئيس التركي: "نجم تركيا يسطع أكثر رغم الاشتباكات التي تدور في منطقتنا".وأضاف الرئيس التركي أن إرساء الاستقرار السياسي أمر لا غنى عنه بالنسبة إلى النمو الاقتصادي.وأشار إلى أن بلاده كانت تُذكر بالأزمات والانقلابات العسكرية فقط، لكن أصبح الجميع يتحدثون حاليا عن نموها الاقتصادي وخطواتها الدبلوماسية.ورأى أن "تركيا تشكل عبر نجاحها مصدر إلهام لكافة الأمم المظلومة بداء من إفريقيا وحتى آسيا وليس فقط لمنطقتها".
https://sputnikarabic.ae/20230120/غلاف-مجلة-بريطانية-شهيرة-يثير-غضب-الرئاسة-التركية-كيف-ظهر-وجه-أردوغان-1072509150.html
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أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان

أردوغان: نجم تركيا يسطع رغم الاشتباكات التي تشهدها المنطقة

19:54 GMT 21.01.2023
© AFP 2023 / THOMAS PETERرجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2023
© AFP 2023 / THOMAS PETER
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اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن نجم تركيا يسطع أكثر على الرغم من الاشتباكات الساخنة التي تشهدها المنطقة.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها اليوم السبت خلال فعالية نظمتها غرفة التجارة والصناعة في ولاية بورصة شمال غربي تركيا، بحسب وكالة "الأناضول".
16 سبتمبر 2022. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2023
غلاف مجلة بريطانية شهيرة يثير غضب الرئاسة التركية... كيف ظهر وجه أردوغان
أمس, 11:26 GMT
وقال الرئيس التركي: "نجم تركيا يسطع أكثر رغم الاشتباكات التي تدور في منطقتنا".
وأضاف الرئيس التركي أن إرساء الاستقرار السياسي أمر لا غنى عنه بالنسبة إلى النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن بلاده كانت تُذكر بالأزمات والانقلابات العسكرية فقط، لكن أصبح الجميع يتحدثون حاليا عن نموها الاقتصادي وخطواتها الدبلوماسية.
ورأى أن "تركيا تشكل عبر نجاحها مصدر إلهام لكافة الأمم المظلومة بداء من إفريقيا وحتى آسيا وليس فقط لمنطقتها".
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