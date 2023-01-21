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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230121/أوقفوا-أمركة-بولندا-احتجاجات-في-وارسو-ضد-التورط-بالصراع-في-أوكرانيا-فيديوهات-1072554135.html
"أوقفوا أمركة بولندا"... احتجاجات في وارسو ضد التورط بالصراع في أوكرانيا... فيديوهات
"أوقفوا أمركة بولندا"... احتجاجات في وارسو ضد التورط بالصراع في أوكرانيا... فيديوهات
شهدت العاصمة البولندية، وارسو، اليوم السبت، احتجاجات رافضة لتورط البلد الواقع في شرق أوروبا في الصراع الدائر في أوكرانيا. 21.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-21T18:45+0000
2023-01-21T18:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
بولندا
روسيا
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وأشار منظمو الاحتجاج في المنشورات التي تدعو للانضمام إلى المسيرة، إلى أن السياسيين ووسائل الإعلام البولندية "تضرب بلا هوادة رؤوس وقلوب البولنديين بالدعاية الحربية".وقالوا في بيان إن "الحركة الوطنية لأبناء الوطن، مع الأخذ في الاعتبار تاريخنا المأساوي 1939-1945 (في إشارة للحرب العالمية الثانية) تحتج بقوة على الخطاب العدائي".وشدد المتظاهرون، الذين تدفقوا إلى الشوارع رغم برودة الطقس، على أن بولندا يجب أن تنعم بالسلام، داعين إلى محاسبة السياسيين الذين يحثون على مواصلة وارسو الانخراط في الأحداث داخل أوكرانيا.ووصل المتظاهرون إلى وسط مدينة وارسو يلوحون بأعلام بولندا ويحملون لافتات كتب عليها "هذه ليست معركتنا" و"أوقفوا أمركة بولندا" و "نريد أن نعيش بسلام".وتعد بولندا أحد أكبر الداعمين عسكريا لأوكرانيا خلال العملية العسكرية التي أطلقتها روسيا في فبراير/شباط من العام الماضي.
بولندا
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أخبار أوكرانيا, بولندا, روسيا
أخبار أوكرانيا, بولندا, روسيا

"أوقفوا أمركة بولندا"... احتجاجات في وارسو ضد التورط بالصراع في أوكرانيا... فيديوهات

18:45 GMT 21.01.2023 (تم التحديث: 18:50 GMT 21.01.2023)
© Photo / Lukas Plewniaعلم بولندا
علم بولندا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2023
© Photo / Lukas Plewnia
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شهدت العاصمة البولندية، وارسو، اليوم السبت، احتجاجات رافضة لتورط البلد الواقع في شرق أوروبا في الصراع الدائر في أوكرانيا.
وأشار منظمو الاحتجاج في المنشورات التي تدعو للانضمام إلى المسيرة، إلى أن السياسيين ووسائل الإعلام البولندية "تضرب بلا هوادة رؤوس وقلوب البولنديين بالدعاية الحربية".
وقالوا في بيان إن "الحركة الوطنية لأبناء الوطن، مع الأخذ في الاعتبار تاريخنا المأساوي 1939-1945 (في إشارة للحرب العالمية الثانية) تحتج بقوة على الخطاب العدائي".
وشدد المتظاهرون، الذين تدفقوا إلى الشوارع رغم برودة الطقس، على أن بولندا يجب أن تنعم بالسلام، داعين إلى محاسبة السياسيين الذين يحثون على مواصلة وارسو الانخراط في الأحداث داخل أوكرانيا.
ووصل المتظاهرون إلى وسط مدينة وارسو يلوحون بأعلام بولندا ويحملون لافتات كتب عليها "هذه ليست معركتنا" و"أوقفوا أمركة بولندا" و "نريد أن نعيش بسلام".
وتعد بولندا أحد أكبر الداعمين عسكريا لأوكرانيا خلال العملية العسكرية التي أطلقتها روسيا في فبراير/شباط من العام الماضي.
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