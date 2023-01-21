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إدريس ديبي يدعو البرهان لزيارة تشاد
إدريس ديبي يدعو البرهان لزيارة تشاد
تسلم الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، رسالة خطية من رئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي الفريق أول محمد إدريس ديبي. 21.01.2023, سبوتنيك عربي
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ووجه ديبي دعوة إلى البرهان لزيارة تشاد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية سونا"، اليوم السبت.ولفتت الوكالة إلى أن الرسالة التي تسلمها البرهان من رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين.وذكرت الوكالة أن البرهان استقبل إدريس بوي، مبعوث رئيس المجلس العسكري التشادي، في الخرطوم بحضور وزير الخارجية المناوب دفع الله الحاج علي.وأوضحت الوكالة أن البرهان استمع لمبعوث رئيس المجلس العسكري التشادي حول تطورات الأوضاع في بلاده بعد اختتام مؤتمر الحوار الوطني التشادي وتشكيل حكومة انتقالية ومؤسسات انتقالية.ولفتت الوكالة إلى أن البرهان أكد دعم الخرطوم لدولة تشاد التي تربطها بالسودان علاقات تاريخية راسخة، مشيرا إلى أنه سيزور تشاد قريبا.
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, أخبار تشاد
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, أخبار تشاد

إدريس ديبي يدعو البرهان لزيارة تشاد

21:50 GMT 21.01.2023
© Sputnik . محمد الفاتحالقائد العام للجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان
القائد العام للجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2023
© Sputnik . محمد الفاتح
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تسلم الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، رسالة خطية من رئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي الفريق أول محمد إدريس ديبي.
ووجه ديبي دعوة إلى البرهان لزيارة تشاد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية سونا"، اليوم السبت.
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ولفتت الوكالة إلى أن الرسالة التي تسلمها البرهان من رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين.
وذكرت الوكالة أن البرهان استقبل إدريس بوي، مبعوث رئيس المجلس العسكري التشادي، في الخرطوم بحضور وزير الخارجية المناوب دفع الله الحاج علي.
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وأوضحت الوكالة أن البرهان استمع لمبعوث رئيس المجلس العسكري التشادي حول تطورات الأوضاع في بلاده بعد اختتام مؤتمر الحوار الوطني التشادي وتشكيل حكومة انتقالية ومؤسسات انتقالية.
ولفتت الوكالة إلى أن البرهان أكد دعم الخرطوم لدولة تشاد التي تربطها بالسودان علاقات تاريخية راسخة، مشيرا إلى أنه سيزور تشاد قريبا.
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