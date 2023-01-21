https://sputnikarabic.ae/20230121/إسرائيل-توقف-مؤقتا-استخدام-طائرة-تجسس-بدون-طيار-بعد-سلسلة-حوادث-1072547565.html

إسرائيل توقف مؤقتا استخدام طائرة تجسس بدون طيار بعد سلسلة حوادث

إسرائيل توقف مؤقتا استخدام طائرة تجسس بدون طيار بعد سلسلة حوادث

أعلنت إسرائيل وقف تشغيل طائرات التجسس بدون طيار من طراز "شوفال" بعد سلسلة حوادث تعرضت لها في الآونة الأخيرة. 21.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-21T14:58+0000

2023-01-21T14:58+0000

2023-01-21T14:58+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102632/24/1026322463_0:585:5616:3744_1920x0_80_0_0_e97fa9236de14d58a395b2f641854e12.jpg

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم السبت، إن طائرة بدون طيار من طراز "شوفال" تعرضت "لأضرار أثناء إقلاعها في وقت سابق من صباح اليوم".وأضاف أنه "لم تقع إصابات وسيتم التحقيق فى الحادث"، لافتة إلى أن قائد سلاح الجو اللواء تومر بار "أمر بوقف تشغيل المنظومة حتى انتهاء التحقيق في الحادث".من جانبها، قالت قناة "كان" الرسمية إن الحادث وقع أثناء الإقلاع من قاعدة "بلماحيم" الجوية، عندما بدأت الطائرة بدون طيار الانفصال عن الأرض وباتت عجلاتها في الهواء، لكنها لم تقلع ولم ترتفع، واصطدمت في جزئها الأمامي في مدرج الإقلاع وأصيبت بأضرار.وأشارت إلى أن سلاح الجو يحقق فيما إن كان الحادث ناجما عن عطل فني أو خطأ بشري.وقالت القناة إن طائرة بدون طيار من طراز "شوفال" كانت قد تحطمت في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد أن طال عطل اللوحة الكهربائية التي تسمح بالتحكم عن بعد في الطائرة، وذلك بعد شهرين من تحطم أخرى من نفس الطراز فوق البحر بسبب عطل تقني.وأوضحت أن "شوفال" طائرة متخصصة في جمع المعلومات الاستخبارية على مسافات بعيدة جدا وقادرة حتى على ضرب أهداف أرضية بواسطة الصواريخ.

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم