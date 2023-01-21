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إسرائيل توقف مؤقتا استخدام طائرة تجسس بدون طيار بعد سلسلة حوادث
إسرائيل توقف مؤقتا استخدام طائرة تجسس بدون طيار بعد سلسلة حوادث
أعلنت إسرائيل وقف تشغيل طائرات التجسس بدون طيار من طراز "شوفال" بعد سلسلة حوادث تعرضت لها في الآونة الأخيرة. 21.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-21T14:58+0000
2023-01-21T14:58+0000
إسرائيل
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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم السبت، إن طائرة بدون طيار من طراز "شوفال" تعرضت "لأضرار أثناء إقلاعها في وقت سابق من صباح اليوم".وأضاف أنه "لم تقع إصابات وسيتم التحقيق فى الحادث"، لافتة إلى أن قائد سلاح الجو اللواء تومر بار "أمر بوقف تشغيل المنظومة حتى انتهاء التحقيق في الحادث".من جانبها، قالت قناة "كان" الرسمية إن الحادث وقع أثناء الإقلاع من قاعدة "بلماحيم" الجوية، عندما بدأت الطائرة بدون طيار الانفصال عن الأرض وباتت عجلاتها في الهواء، لكنها لم تقلع ولم ترتفع، واصطدمت في جزئها الأمامي في مدرج الإقلاع وأصيبت بأضرار.وأشارت إلى أن سلاح الجو يحقق فيما إن كان الحادث ناجما عن عطل فني أو خطأ بشري.وقالت القناة إن طائرة بدون طيار من طراز "شوفال" كانت قد تحطمت في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد أن طال عطل اللوحة الكهربائية التي تسمح بالتحكم عن بعد في الطائرة، وذلك بعد شهرين من تحطم أخرى من نفس الطراز فوق البحر بسبب عطل تقني.وأوضحت أن "شوفال" طائرة متخصصة في جمع المعلومات الاستخبارية على مسافات بعيدة جدا وقادرة حتى على ضرب أهداف أرضية بواسطة الصواريخ.
إسرائيل
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم

إسرائيل توقف مؤقتا استخدام طائرة تجسس بدون طيار بعد سلسلة حوادث

14:58 GMT 21.01.2023
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANAطائرة إسرائيلية بدون طيار
طائرة إسرائيلية بدون طيار - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2023
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANA
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أعلنت إسرائيل وقف تشغيل طائرات التجسس بدون طيار من طراز "شوفال" بعد سلسلة حوادث تعرضت لها في الآونة الأخيرة.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم السبت، إن طائرة بدون طيار من طراز "شوفال" تعرضت "لأضرار أثناء إقلاعها في وقت سابق من صباح اليوم".
وأضاف أنه "لم تقع إصابات وسيتم التحقيق فى الحادث"، لافتة إلى أن قائد سلاح الجو اللواء تومر بار "أمر بوقف تشغيل المنظومة حتى انتهاء التحقيق في الحادث".
من جانبها، قالت قناة "كان" الرسمية إن الحادث وقع أثناء الإقلاع من قاعدة "بلماحيم" الجوية، عندما بدأت الطائرة بدون طيار الانفصال عن الأرض وباتت عجلاتها في الهواء، لكنها لم تقلع ولم ترتفع، واصطدمت في جزئها الأمامي في مدرج الإقلاع وأصيبت بأضرار.
وأشارت إلى أن سلاح الجو يحقق فيما إن كان الحادث ناجما عن عطل فني أو خطأ بشري.
وقالت القناة إن طائرة بدون طيار من طراز "شوفال" كانت قد تحطمت في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد أن طال عطل اللوحة الكهربائية التي تسمح بالتحكم عن بعد في الطائرة، وذلك بعد شهرين من تحطم أخرى من نفس الطراز فوق البحر بسبب عطل تقني.
وأوضحت أن "شوفال" طائرة متخصصة في جمع المعلومات الاستخبارية على مسافات بعيدة جدا وقادرة حتى على ضرب أهداف أرضية بواسطة الصواريخ.
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