إسرائيل توقف مؤقتا استخدام طائرة تجسس بدون طيار بعد سلسلة حوادث
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANAطائرة إسرائيلية بدون طيار
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANA
أعلنت إسرائيل وقف تشغيل طائرات التجسس بدون طيار من طراز "شوفال" بعد سلسلة حوادث تعرضت لها في الآونة الأخيرة.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم السبت، إن طائرة بدون طيار من طراز "شوفال" تعرضت "لأضرار أثناء إقلاعها في وقت سابق من صباح اليوم".
وأضاف أنه "لم تقع إصابات وسيتم التحقيق فى الحادث"، لافتة إلى أن قائد سلاح الجو اللواء تومر بار "أمر بوقف تشغيل المنظومة حتى انتهاء التحقيق في الحادث".
כטמ״ם (כלי טיס מאויש מרחוק) מסוג שובל נפגע במהלך המראה מוקדם יותר הבוקר.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) January 21, 2023
אין נפגעים והאירוע יתוחקר.
מפקד חיל האוויר, האלוף תומר בר, הנחה כי מערך השובל יקורקע עד תום תחקיר האירוע
من جانبها، قالت قناة "كان" الرسمية إن الحادث وقع أثناء الإقلاع من قاعدة "بلماحيم" الجوية، عندما بدأت الطائرة بدون طيار الانفصال عن الأرض وباتت عجلاتها في الهواء، لكنها لم تقلع ولم ترتفع، واصطدمت في جزئها الأمامي في مدرج الإقلاع وأصيبت بأضرار.
وأشارت إلى أن سلاح الجو يحقق فيما إن كان الحادث ناجما عن عطل فني أو خطأ بشري.
כלי טיס מאויש מרחוק (כטמ"ם) של צה"ל מדגם "שובל" נפגע במהלך המראה, אין נפגעים. מפקד חיל האוויר, האלוף תומר בר, הורה לקרקע את מערך כלי הטיס מדגם זה עד סיום תחקיר האירוע | לידיעה המלאה >>> https://t.co/gJqKp4WkUE@ela1949 @ItayBlumental (צילום ארכיון: דובר צה"ל) pic.twitter.com/nQIV7EmR2G— כאן חדשות (@kann_news) January 21, 2023
وقالت القناة إن طائرة بدون طيار من طراز "شوفال" كانت قد تحطمت في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد أن طال عطل اللوحة الكهربائية التي تسمح بالتحكم عن بعد في الطائرة، وذلك بعد شهرين من تحطم أخرى من نفس الطراز فوق البحر بسبب عطل تقني.
وأوضحت أن "شوفال" طائرة متخصصة في جمع المعلومات الاستخبارية على مسافات بعيدة جدا وقادرة حتى على ضرب أهداف أرضية بواسطة الصواريخ.