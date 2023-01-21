https://sputnikarabic.ae/20230121/إيران-تضبط-سفينة-تحمل-90-ألف-لتر-من-الوقود-المهرب-في-الخليج-1072552833.html

إيران تضبط سفينة تحمل 90 ألف لتر من الوقود المهرب في الخليج

إيران تضبط سفينة تحمل 90 ألف لتر من الوقود المهرب في الخليج

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، نجاح الحرس الثوري الإيراني في ضبط سفينة تحمل 90 ألف لتر من الوقود المهرب في الخليج. 21.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-21T17:55+0000

2023-01-21T17:55+0000

2023-01-21T17:56+0000

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ونقلت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم السبت، عن رئيس سلطة القضاء في محافظة هرمزکان الإيرانية، مجتبی قهرماني، أن قوات البحرية التابعة للحرس الثوري ضبطت سفينة تحمل 90 ألف لتر من الوقود المهرب في الخليج.وأوضحت أن قوات البحرية الإيرانية قد قامت بهذا الأمر بناء على أوامر من رئيس السلطة القضائية لمدينة بارسیان جنوبي إيران، وأن تلك القوات قامت بتفتيش السفينة واكتشاف وضبط 90 ألف لتر من الوقود المهرب.واعتقلت قوات البحرية التابعة للحرس الثوري 5 أشخاص كانوا على متن السفينة، في وقت سيتم حجز السفينة الضالعة في تهريب الوقود لصالح الحكومة الإيرانية بحسب المادة 20 من قانون مكافحة التهريب.وأكد المسؤول القضائي الإيراني، مجتبی قهرماني، أنه بحسب الإجراءات القانونية في مثل هذه القضايا، فقد تم تسليم الوقود المكتشف من السفينة إلى شركة توزيع المنتجات النفطية الإيرانية، على أن يتم إعادة هذا الوقود إلى دورة التوزيع القانونية.ويذكر أنه في العاشر من شهر سبتمبر/أيلول الماضي، احتجز الحرس الثوري الإيراني سفينة أجنبية في الخليج كانت في طريقها لتهريب 757 ألف لتر من وقود الديزل خارج البلاد، وتم تسليم أفراد طاقم السفينة السبعة الذين لم يُكشف عن هويتهم، وهم أجانب، إلى السلطات القانونية، دون الخوض في تفاصيل جنسية السفينة أو طاقمها.ونقلت الوكالة عن قائد المنطقة الثانية للقوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية الإيرانية العميد رمضان زيراهي، قوله إن هذه السفينة كانت تهدف إلى نقل وتوصيل شحنة الوقود إلى دول أخرى، مشيرا إلى أنه تم احتجاز السفينة على بعد 60 ميلا قبالة سواحل إيران، مشيرا إلى أن قيمة الديزل المحجوز تقدر بنحو 222 مليار ريال.وتابع أن هدف مكافحة ظاهرة التهريب البحري، وخاصة التهريب المنظم للوقود، من أولويات سلاح البحرية في الحرس الثوري في دعم الإنتاج الوطني وديناميكيات الاقتصاد.وأضاف قائد المنطقة الثانية للبحرية الإيرانية: "منذ بداية عام 1401(وفق السنة الإيرانية التي بدأت في 20 مارس/آذار 2022)، ضبطت قوات هذه القيادة في الخليج مليون و555 ألف لتر من الديزل بقيمة 400 مليار ريال، واعتقلت 24 مهربًا وسلمتهم إلى السلطات القضائية".وتكافح إيران، التي تمتلك بعضا من أرخص أسعار الوقود في العالم، تهريب الوقود المتفشي عن طريق البر إلى الدول المجاورة وعن طريق البحر إلى الخليج.

https://sputnikarabic.ae/20220910/إيران-تحتجز-سفينة-أجنبية-في-الخليج-كانت-في-طريقها-لتهريب-الوقود-1067555737.html

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