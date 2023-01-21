عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230121/إيلون-ماسك-يطيح-بـ80-من-موظفي-تويتر-1072542722.html
‏إيلون ماسك يطيح بـ80% من موظفي "تويتر"
‏إيلون ماسك يطيح بـ80% من موظفي "تويتر"
أفادت تقارير مؤخرا أن عدد الموظفين داخل شركة "تويتر" انخفض بنسبة 80% تقريبا، منذ استحواذ ‏الملياردير إيلون ماسك، عليها العام الماضي.‏ 21.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-21T11:56+0000
2023-01-21T11:56+0000
مجتمع
تويتر
إيلون ماسك
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/05/1061879856_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_186936addbc9ef4d2cb385b9c28614e8.jpg
وحتى أواخر أكتوبر/ تشرين الأول 2022، كان لدى "تويتر" ما يقرب من 7500 موظف، إلا أن هذا العدد انخفض إلى حوالي 1300 موظف نشط، حسبما ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، أمس الجمعة.وأضاف التقرير أن "تويتر" أصبحت تضم حاليا أقل من 550 مهندسا بدوام كامل، وأقل من 20 موظفا يعملون في فريق الثقة والسلامة بدوام كامل.وتابع أن الشركة تمتلك أيضا حوالي 1400 موظف غير عامل، والذين مازالوا يتلقون رواتبهم، فضلا عن أن حوالي 75 من موظفي الشركة البالغ عددهم 1300 موظف في إجازة، بما في ذلك 40 مهندسا.وقام إيلون مايك بتغيير العمليات اليومية لشركة "تويتر"، بما في ذلك تسريح المديرين التنفيذيين، الذين كانوا مسؤولين عن خصوصية المنصة والأمن السيبراني والرقابة.كما سمح ماسك بتعيين حوالي 130 شخصا من شركاته الأخرى للعمل في "تويتر"، بما في ذلك "تسلا" و"سبيس إكس" و"ذا بورينغ كومباني"، بحسب تقرير "سي إن بي سي".وفي ديسمبر/ كانون الأول 2022، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن شركة "تويتر" توقفت عن دفع الإيجار لمساحة المكاتب لعدة أسابيع، من أجل خفض التكاليف لديها.
https://sputnikarabic.ae/20230113/تويتر-تعلق-على-تسريب-بيانات-أكثر-من-200-مليون-مستخدم-لديها-1072245788.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/05/1061879856_419:0:3000:1936_1920x0_80_0_0_aa1d498c6af8a80ead20116022c4cb4e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
تويتر, إيلون ماسك, منوعات
تويتر, إيلون ماسك, منوعات

‏إيلون ماسك يطيح بـ80% من موظفي "تويتر"

11:56 GMT 21.01.2023
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERYالملياردير، إيلون ماسك، وموقع "تويتر"
الملياردير، إيلون ماسك، وموقع تويتر - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2023
الملياردير، إيلون ماسك، وموقع "تويتر"
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERY
تابعنا عبرTelegram
أفادت تقارير مؤخرا أن عدد الموظفين داخل شركة "تويتر" انخفض بنسبة 80% تقريبا، منذ استحواذ ‏الملياردير إيلون ماسك، عليها العام الماضي.‏
وحتى أواخر أكتوبر/ تشرين الأول 2022، كان لدى "تويتر" ما يقرب من 7500 موظف، إلا أن هذا العدد انخفض إلى حوالي 1300 موظف نشط، حسبما ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، أمس الجمعة.
وأضاف التقرير أن "تويتر" أصبحت تضم حاليا أقل من 550 مهندسا بدوام كامل، وأقل من 20 موظفا يعملون في فريق الثقة والسلامة بدوام كامل.
وتابع أن الشركة تمتلك أيضا حوالي 1400 موظف غير عامل، والذين مازالوا يتلقون رواتبهم، فضلا عن أن حوالي 75 من موظفي الشركة البالغ عددهم 1300 موظف في إجازة، بما في ذلك 40 مهندسا.
موقع تويتر للتغريدات - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2023
مجتمع
"تويتر" تعلق على تسريب بيانات أكثر من 200 مليون مستخدم لديها
13 يناير, 18:40 GMT
وقام إيلون مايك بتغيير العمليات اليومية لشركة "تويتر"، بما في ذلك تسريح المديرين التنفيذيين، الذين كانوا مسؤولين عن خصوصية المنصة والأمن السيبراني والرقابة.
كما سمح ماسك بتعيين حوالي 130 شخصا من شركاته الأخرى للعمل في "تويتر"، بما في ذلك "تسلا" و"سبيس إكس" و"ذا بورينغ كومباني"، بحسب تقرير "سي إن بي سي".
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2022، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن شركة "تويتر" توقفت عن دفع الإيجار لمساحة المكاتب لعدة أسابيع، من أجل خفض التكاليف لديها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:05 GMTБоевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала