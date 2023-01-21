https://sputnikarabic.ae/20230121/إيلون-ماسك-يطيح-بـ80-من-موظفي-تويتر-1072542722.html

‏إيلون ماسك يطيح بـ80% من موظفي "تويتر"

‏إيلون ماسك يطيح بـ80% من موظفي "تويتر"

أفادت تقارير مؤخرا أن عدد الموظفين داخل شركة "تويتر" انخفض بنسبة 80% تقريبا، منذ استحواذ ‏الملياردير إيلون ماسك، عليها العام الماضي.‏ 21.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-21T11:56+0000

2023-01-21T11:56+0000

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وحتى أواخر أكتوبر/ تشرين الأول 2022، كان لدى "تويتر" ما يقرب من 7500 موظف، إلا أن هذا العدد انخفض إلى حوالي 1300 موظف نشط، حسبما ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، أمس الجمعة.وأضاف التقرير أن "تويتر" أصبحت تضم حاليا أقل من 550 مهندسا بدوام كامل، وأقل من 20 موظفا يعملون في فريق الثقة والسلامة بدوام كامل.وتابع أن الشركة تمتلك أيضا حوالي 1400 موظف غير عامل، والذين مازالوا يتلقون رواتبهم، فضلا عن أن حوالي 75 من موظفي الشركة البالغ عددهم 1300 موظف في إجازة، بما في ذلك 40 مهندسا.وقام إيلون مايك بتغيير العمليات اليومية لشركة "تويتر"، بما في ذلك تسريح المديرين التنفيذيين، الذين كانوا مسؤولين عن خصوصية المنصة والأمن السيبراني والرقابة.كما سمح ماسك بتعيين حوالي 130 شخصا من شركاته الأخرى للعمل في "تويتر"، بما في ذلك "تسلا" و"سبيس إكس" و"ذا بورينغ كومباني"، بحسب تقرير "سي إن بي سي".وفي ديسمبر/ كانون الأول 2022، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن شركة "تويتر" توقفت عن دفع الإيجار لمساحة المكاتب لعدة أسابيع، من أجل خفض التكاليف لديها.

https://sputnikarabic.ae/20230113/تويتر-تعلق-على-تسريب-بيانات-أكثر-من-200-مليون-مستخدم-لديها-1072245788.html

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