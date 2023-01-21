https://sputnikarabic.ae/20230121/الأهلي-المصري-يحقق-فوزا-كبيرا-على-غريمه-التقليدي-الزمالك-3-0-1072559942.html
الأهلي المصري يحقق فوزا كبيرا على غريمه التقليدي الزمالك (3-0)
الأهلي المصري يحقق فوزا كبيرا على غريمه التقليدي الزمالك (3-0)
حقق فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي المصري فوزا كبيرا على غريمه التقليدي نادي الزمالك بثلاثة أهداف دون رد، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز. 21.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-21T21:57+0000
2023-01-21T21:57+0000
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افتتح لاعب الأهلي محمود عبدالمنعم كهربا في الدقيقة 62 من عمر المباراة أول أهداف اللقاء قبل أن يخرج في تبديل أجراه المدير الفني في الدقيقة 67 ويحل محله زميله اللاعب محمد شريف، والذي ينتفض ويسجل الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 75، ويعود مرة أخرى ويحقق هو نفسه الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 91.وبنتيجة اليوم يتربع النادي الأهلي في صدارة جدول الدوري برصيد 34 نقطة، بينما يبقى النادي الزمالك في المركز الرابع برصيد 26 نقطة.وأعلن رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، فور انتهاء اللقاء الدعوة لعقد اجتماع عاجل مساء اليوم لبحث مصير المدير الفني لنادي الزمالك البرتغالي جوسفالدو فيريرا
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, أخبار مصر الآن
الأهلي المصري يحقق فوزا كبيرا على غريمه التقليدي الزمالك (3-0)
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حقق فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي المصري فوزا كبيرا على غريمه التقليدي نادي الزمالك بثلاثة أهداف دون رد، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.
افتتح لاعب الأهلي محمود عبدالمنعم كهربا في الدقيقة 62 من عمر المباراة أول أهداف اللقاء قبل أن يخرج في تبديل أجراه المدير الفني في الدقيقة 67 ويحل محله زميله اللاعب محمد شريف، والذي ينتفض ويسجل الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 75، ويعود مرة أخرى ويحقق هو نفسه الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 91.
وبنتيجة اليوم يتربع النادي الأهلي في صدارة جدول الدوري برصيد 34 نقطة، بينما يبقى النادي الزمالك في المركز الرابع برصيد 26 نقطة.
وأعلن رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، فور انتهاء اللقاء الدعوة لعقد اجتماع عاجل مساء اليوم لبحث مصير المدير الفني لنادي الزمالك البرتغالي جوسفالدو فيريرا