https://sputnikarabic.ae/20230121/الإمارات-تدين-بشدة-إحراق-نسخة-من-المصحف-في-السويد-ممارسة-تتنافى-مع-القيم-والمبادئ-الإنسانية-1072558070.html
الإمارات تدين إحراق نسخة من المصحف في السويد: ممارسة تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية
الإمارات تدين إحراق نسخة من المصحف في السويد: ممارسة تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية
أدانت الإمارات حادث إحراق نسخة من المصحف الشريف أمام مبنى السفارة التركية في ستوكهولم، مؤكدة أنها ممارسة تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية. 21.01.2023, سبوتنيك عربي
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جاء ذلك في بيان للخارجية الإماراتية تعليقا على الحادث، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم السبت.ولفت البيان إلى أن الإمارات ترفض كل ممارسة تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية وتستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.ودعت وزارة الخارجية الإماراتية إلى نبذ خطاب العنف والكراهية، مشددة على وجوب احترام الرموز الدينية.وتابعت: "يجب الابتعاد عن الإساءة للأديان والمقدسات لتجنب إثارة الكراهية"، مشيرة إلى ضرورة نشر قيم التعايش والتسامح.يذكر أن السلطات السويدية سمحت لزعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان، بحرق نسخة من المصحف الشريف، وذكرت إدارة شرطة ستوكهولم، أمس الجمعة، أن بالودان حصل على الإذن بتنظيم مظاهرة قرب السفارة التركية في ستوكهولم السبت.ويرأس بالودان، حزب سترام كورس (الخط المتشدد) اليميني المتطرف في الدنمارك ويحمل الجنسيتين الدنماركية والسويدية، وهو شخصية مثيرة للجدل، وقد أدين بالعنصرية وحكم عليه بالسجن في 2020، بعد أن نشر مقاطع فيديو معادية للإسلام على مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية لحزبه، ولا تزال المحكمة الدنماركية العليا تؤيد القرار، إذ وجدته مذنبا بالعنصرية.وتم منع بالودان، في سبتمبر/ أيلول 2020، من دخول السويد لمدة عامين، وفي أكتوبر/ تشرين الأول من نفس العام، تم منعه من دخول ألمانيا لبعض الوقت أيضا أن أعلن عن خطط لتنظيم مظاهرة استفزازية مناهضة للمسلمين في برلين.
https://sputnikarabic.ae/20230121/الكويت-حرق-المصحف-أمام-سفارة-تركيا-في-ستوكهولم-يؤجج-مشاعر-المسلمين-حول-العالم-واستفزاز-خطير-لهم-1072547714.html
https://sputnikarabic.ae/20230121/وزير-خارجية-السويد-يعلق-على-حرق-المصحف-بلادنا-تتمتع-بحرية-تعبير-كبيرة-1072553928.html
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العالم العربي, السويد, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
العالم العربي, السويد, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
الإمارات تدين إحراق نسخة من المصحف في السويد: ممارسة تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية
20:58 GMT 21.01.2023 (تم التحديث: 20:59 GMT 21.01.2023) تابعنا عبر
أدانت الإمارات حادث إحراق نسخة من المصحف الشريف أمام مبنى السفارة التركية في ستوكهولم، مؤكدة أنها ممارسة تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.
جاء ذلك في بيان للخارجية الإماراتية تعليقا على الحادث، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم السبت.
وقال البيان إن "الإمارات تدين بشدة ما فعله أحد المتطرفين في السويد من حرق لنسخة من القرآن الكريم".
ولفت البيان إلى أن الإمارات ترفض كل ممارسة تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية وتستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.
ودعت وزارة الخارجية الإماراتية إلى نبذ خطاب العنف والكراهية، مشددة على وجوب احترام الرموز الدينية
.
وتابعت: "يجب الابتعاد عن الإساءة للأديان والمقدسات لتجنب إثارة الكراهية"، مشيرة إلى ضرورة نشر قيم التعايش والتسامح.
يذكر أن السلطات السويدية سمحت لزعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان، بحرق نسخة من المصحف الشريف، وذكرت إدارة شرطة ستوكهولم، أمس الجمعة، أن بالودان حصل على الإذن بتنظيم مظاهرة قرب السفارة التركية في ستوكهولم السبت.
ويرأس بالودان، حزب سترام كورس (الخط المتشدد) اليميني المتطرف في الدنمارك ويحمل الجنسيتين الدنماركية والسويدية
، وهو شخصية مثيرة للجدل، وقد أدين بالعنصرية وحكم عليه بالسجن في 2020، بعد أن نشر مقاطع فيديو معادية للإسلام على مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية لحزبه، ولا تزال المحكمة الدنماركية العليا تؤيد القرار، إذ وجدته مذنبا بالعنصرية.
وتم منع بالودان، في سبتمبر/ أيلول 2020، من دخول السويد لمدة عامين، وفي أكتوبر/ تشرين الأول من نفس العام، تم منعه من دخول ألمانيا لبعض الوقت أيضا أن أعلن عن خطط لتنظيم مظاهرة استفزازية مناهضة للمسلمين في برلين.