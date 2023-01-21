https://sputnikarabic.ae/20230121/التحقيق-متواصل-في-محاولة-اغتيال-مدير-البيت-الثقافي-الروسي-بأفريقيا-الوسطى-1072535067.html
التحقيق متواصل في محاولة اغتيال مدير البيت الثقافي الروسي بأفريقيا الوسطى
التحقيق متواصل في محاولة اغتيال مدير البيت الثقافي الروسي بأفريقيا الوسطى
أكد رئيس وزراء أفريقيا الوسطى، فيليكس مولوا، أن التحقيق متواصل في محاولة اغتيال مدير البيت الثقافي الروسي في بانغي، لافتا إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن... 21.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-21T06:42+0000
2023-01-21T06:42+0000
2023-01-21T06:45+0000
العالم
روسيا
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وقال مولوا في مقابلة حصرية مع وكالة "سبوتنيك": "التحقيق متواصل، لكن حتى الآن لا نملك معلومات مؤكدة حول القضية، ننتظر نتائج التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة".وقال مولوا، ردا على سؤال، حول الجهة التي تقف خلف هذا الجريمة: "يجب أن يكون لدينا أدلة قطعية، لأن الحديث عن شكوك فقط، ربما يؤدي إلى تضاربات تغير المعطيات، لندع التحقيق يأخذ مجراه، وبعد التثبت من النتائج سنُعلنها للرأي العام بشكل مسؤول".
https://sputnikarabic.ae/20230119/بوغدانوف-يبحث-مع-رئيس-وزراء-أفريقيا-الوسطى-تطوير-التعاون-التجاري-والاقتصادي-1072472212.html
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العالم, روسيا
التحقيق متواصل في محاولة اغتيال مدير البيت الثقافي الروسي بأفريقيا الوسطى
06:42 GMT 21.01.2023 (تم التحديث: 06:45 GMT 21.01.2023) تابعنا عبر
أكد رئيس وزراء أفريقيا الوسطى، فيليكس مولوا، أن التحقيق متواصل في محاولة اغتيال مدير البيت الثقافي الروسي في بانغي، لافتا إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن نتائجه.
وقال مولوا في مقابلة حصرية مع وكالة "سبوتنيك": "التحقيق متواصل، لكن حتى الآن لا نملك معلومات مؤكدة حول القضية، ننتظر نتائج التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة".
وقال مولوا، ردا على سؤال، حول الجهة التي تقف خلف هذا الجريمة: "يجب أن يكون لدينا أدلة قطعية، لأن الحديث عن شكوك فقط، ربما يؤدي إلى تضاربات تغير المعطيات، لندع التحقيق يأخذ مجراه، وبعد التثبت من النتائج سنُعلنها للرأي العام بشكل مسؤول".