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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230121/الجيش-الروسي-يتقدم-سبعة-كيلومترات-في-زابوروجيه-1072534759.html
الجيش الروسي يتقدم سبعة كيلومترات في زابوروجيه
الجيش الروسي يتقدم سبعة كيلومترات في زابوروجيه
أعلن فلاديمير روغوف، عضو المجلس الرئيسي لإدارة مقاطعة زابوروجيه، أن القوات الروسية تقدمت سبعة كيلومترات في زابوروجيه من خط المواجهة. 21.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-21T06:08+0000
2023-01-21T06:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وكتب روغوف على تلغرام: "نتائج اليوم على جبهة زابوروجيه: في يوم واحد، تقدمت قواتنا إلى عمق نحو سبعة كيلومترات. تم تحرير سبع مناطق على الأقل".وأشار روغوف إلى أن مدفعية العدو "تعاني من نقص حاد في القذائف".يوم أمس الجمعة، أخبر روغوف وكالة "سبوتنيك" أن القتال في مقاطعة زابوروجيه قد اشتد تقريبًا على طول خط المواجهة بأكمله. وفي وقت سابق من نفس اليوم، أعلنت وزارة الدفاع تحرير قرية لوبكوف على محور زابوروجيه. كما تم تدمير حظيرة للأسلحة والمعدات في منطقة كامينسكوي. وفي الوقت نفسه، فقد العدو ما يصل إلى 90 قتيلاً وجريحًا، وأربع مركبات قتالية مدرعة، وثلاث سيارات، ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز أكاتسيا، ومدافعان من طراز "دي-20" و"دي-30".
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

الجيش الروسي يتقدم سبعة كيلومترات في زابوروجيه

06:08 GMT 21.01.2023 (تم التحديث: 06:26 GMT 21.01.2023)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في منطقة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا
مقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في منطقة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2023
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أعلن فلاديمير روغوف، عضو المجلس الرئيسي لإدارة مقاطعة زابوروجيه، أن القوات الروسية تقدمت سبعة كيلومترات في زابوروجيه من خط المواجهة.
وكتب روغوف على تلغرام: "نتائج اليوم على جبهة زابوروجيه: في يوم واحد، تقدمت قواتنا إلى عمق نحو سبعة كيلومترات. تم تحرير سبع مناطق على الأقل".
وأشار روغوف إلى أن مدفعية العدو "تعاني من نقص حاد في القذائف".
يوم أمس الجمعة، أخبر روغوف وكالة "سبوتنيك" أن القتال في مقاطعة زابوروجيه قد اشتد تقريبًا على طول خط المواجهة بأكمله. وفي وقت سابق من نفس اليوم، أعلنت وزارة الدفاع تحرير قرية لوبكوف على محور زابوروجيه. كما تم تدمير حظيرة للأسلحة والمعدات في منطقة كامينسكوي. وفي الوقت نفسه، فقد العدو ما يصل إلى 90 قتيلاً وجريحًا، وأربع مركبات قتالية مدرعة، وثلاث سيارات، ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز أكاتسيا، ومدافعان من طراز "دي-20" و"دي-30".
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Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:40 GMTБоевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:41 GMT
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