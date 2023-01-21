https://sputnikarabic.ae/20230121/الجيش-الروسي-يتقدم-سبعة-كيلومترات-في-زابوروجيه-1072534759.html
الجيش الروسي يتقدم سبعة كيلومترات في زابوروجيه
الجيش الروسي يتقدم سبعة كيلومترات في زابوروجيه
أعلن فلاديمير روغوف، عضو المجلس الرئيسي لإدارة مقاطعة زابوروجيه، أن القوات الروسية تقدمت سبعة كيلومترات في زابوروجيه من خط المواجهة. 21.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-21T06:08+0000
2023-01-21T06:08+0000
2023-01-21T06:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وكتب روغوف على تلغرام: "نتائج اليوم على جبهة زابوروجيه: في يوم واحد، تقدمت قواتنا إلى عمق نحو سبعة كيلومترات. تم تحرير سبع مناطق على الأقل".وأشار روغوف إلى أن مدفعية العدو "تعاني من نقص حاد في القذائف".يوم أمس الجمعة، أخبر روغوف وكالة "سبوتنيك" أن القتال في مقاطعة زابوروجيه قد اشتد تقريبًا على طول خط المواجهة بأكمله. وفي وقت سابق من نفس اليوم، أعلنت وزارة الدفاع تحرير قرية لوبكوف على محور زابوروجيه. كما تم تدمير حظيرة للأسلحة والمعدات في منطقة كامينسكوي. وفي الوقت نفسه، فقد العدو ما يصل إلى 90 قتيلاً وجريحًا، وأربع مركبات قتالية مدرعة، وثلاث سيارات، ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز أكاتسيا، ومدافعان من طراز "دي-20" و"دي-30".
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
الجيش الروسي يتقدم سبعة كيلومترات في زابوروجيه
06:08 GMT 21.01.2023 (تم التحديث: 06:26 GMT 21.01.2023) تابعنا عبر
أعلن فلاديمير روغوف، عضو المجلس الرئيسي لإدارة مقاطعة زابوروجيه، أن القوات الروسية تقدمت سبعة كيلومترات في زابوروجيه من خط المواجهة.
وكتب روغوف على تلغرام: "نتائج اليوم على جبهة زابوروجيه: في يوم واحد، تقدمت قواتنا إلى عمق نحو سبعة كيلومترات. تم تحرير سبع مناطق على الأقل".
وأشار روغوف إلى أن مدفعية العدو "تعاني من نقص حاد في القذائف".
يوم أمس الجمعة، أخبر روغوف وكالة "سبوتنيك" أن القتال في مقاطعة زابوروجيه قد اشتد تقريبًا على طول خط المواجهة بأكمله. وفي وقت سابق من نفس اليوم، أعلنت وزارة الدفاع تحرير قرية لوبكوف على محور زابوروجيه. كما تم تدمير حظيرة للأسلحة والمعدات في منطقة كامينسكوي. وفي الوقت نفسه، فقد العدو ما يصل إلى 90 قتيلاً وجريحًا، وأربع مركبات قتالية مدرعة، وثلاث سيارات، ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز أكاتسيا، ومدافعان من طراز "دي-20" و"دي-30".