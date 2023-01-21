https://sputnikarabic.ae/20230121/الخارجية-الروسية-تحذر-من-عواقب-اضطهاد-آر-تي-في-فرنسا-1072539656.html
الخارجية الروسية تحذر من عواقب اضطهاد "آر تي" في فرنسا
الخارجية الروسية تحذر من عواقب اضطهاد "آر تي" في فرنسا
صرحت وزارة الخارجية الروسية لوكالة "سبوتنيك" أنها سترد على حظر حسابات "آر تي فرانس" في فرنسا. 21.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-21T10:01+0000
2023-01-21T10:01+0000
2023-01-21T10:02+0000
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وحذرت الخارجية الروسية بأنها ستتخذ خطوات تجاه وسائل الإعلام الفرنسية في روسيا كرد على ما حدث.وأضاف الدبلوماسيون "سيتم تذكيرهم إذا لم تتوقف السلطات الفرنسية عن ترويع الصحفيين الروس".وأعلنت رئيس تحرير مكتب قناة "آر تي فرانس" التلفزيونية كسينيا فيدوروفا حظر حسابات القناة. وبحسب ما قالت، فإن البنك الذي تصرف بناء على أوامر السلطات وفي إطار الحزمة التاسعة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا. كما أن "آر تي فرانس" غير مدرجة في قائمة العقوبات ولها الحق في العمل في فرنسا.أصبح الوضع مع وسائل الإعلام الروسية في الغرب أكثر صعوبة في السنوات الأخيرة. ففي نوفمبر 2016، اعتمد البرلمان الأوروبي قرارا ينص على الحاجة إلى مواجهة وسائل الإعلام ، في حين تم تسمية سبوتنيك وآر تي على أنهما التهديدان الرئيسيان. وفي مارس من العام الماضي، حظر الاتحاد الأوروبي توزيع إشارة ومحتوى هذه الوسائل الإعلامية، بما في ذلك قناة آر تي فرانس. أعلنت الجهة المنظمة للإعلام الفرنسي، الإيقاف الفوري لبث القناة التلفزيونية في البلاد. استأنفت قناة آر تي فرانس القرار أمام محكمة الاتحاد الأوروبي، لكن المحكمة رفضت الدعوى.
https://sputnikarabic.ae/20221223/تعرض-كادر-آر-تي-الإعلامي-لقصف-أوكراني-جنوب-دونيتسك-1071525009.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, أخبار فرنسا
العالم, روسيا, أخبار فرنسا
الخارجية الروسية تحذر من عواقب اضطهاد "آر تي" في فرنسا
10:01 GMT 21.01.2023 (تم التحديث: 10:02 GMT 21.01.2023) تابعنا عبر
صرحت وزارة الخارجية الروسية لوكالة "سبوتنيك" أنها سترد على حظر حسابات "آر تي فرانس" في فرنسا.
وحذرت الخارجية الروسية بأنها ستتخذ خطوات تجاه وسائل الإعلام الفرنسية في روسيا كرد على ما حدث.
وأضاف الدبلوماسيون "سيتم تذكيرهم إذا لم تتوقف السلطات الفرنسية عن ترويع الصحفيين الروس".
23 ديسمبر 2022, 13:39 GMT
وأعلنت رئيس تحرير مكتب قناة "آر تي فرانس" التلفزيونية كسينيا فيدوروفا حظر حسابات القناة. وبحسب ما قالت، فإن البنك الذي تصرف بناء على أوامر السلطات وفي إطار الحزمة التاسعة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا. كما أن "آر تي فرانس" غير مدرجة في قائمة العقوبات ولها الحق في العمل في فرنسا.
أصبح الوضع مع وسائل الإعلام الروسية في الغرب أكثر صعوبة في السنوات الأخيرة. ففي نوفمبر 2016، اعتمد البرلمان الأوروبي قرارا ينص على الحاجة إلى مواجهة وسائل الإعلام ، في حين تم تسمية سبوتنيك وآر تي على أنهما التهديدان الرئيسيان. وفي مارس من العام الماضي، حظر الاتحاد الأوروبي توزيع إشارة ومحتوى هذه الوسائل الإعلامية، بما في ذلك قناة آر تي فرانس. أعلنت الجهة المنظمة للإعلام الفرنسي، الإيقاف الفوري لبث القناة التلفزيونية في البلاد. استأنفت قناة آر تي فرانس القرار أمام محكمة الاتحاد الأوروبي، لكن المحكمة رفضت الدعوى.