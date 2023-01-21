https://sputnikarabic.ae/20230121/الخارجية-الروسية-تعتبر-انتقادات-بوريل-للافروف-ضربا-من-النفاق--1072549654.html
الخارجية الروسية تعتبر انتقادات بوريل للافروف "ضربا من النفاق"
الخارجية الروسية تعتبر انتقادات بوريل للافروف "ضربا من النفاق"
صرحت وزارة الخارجية الروسية أن انتقاد رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، "ضرب من النفاق" وسط تصريحاته "العنصرية"... 21.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-21T15:59+0000
2023-01-21T15:59+0000
2023-01-21T16:27+0000
روسيا
انتقاد
أخبار الاتحاد الأوروبي
سيرغي لافروف
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وقالت الخارجية الروسية في بيان، اليوم السبت: "تصريح الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، بشأن مقارنة سياسة الولايات المتحدة وحلفائها تجاه موسكو بتصرفات أدولف هتلر، الذي استشهد به وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي في 18 يناير/كانون الثاني، يبدو نفاقا، خاصة على خلفية التصريحات العنصرية لرئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، والتي قسمت العالم إلى "حديقة مزهرة" يعيش فيها مليار مواطن من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والتي على "الغابة" (القسم الآخر من العالم حيث يعيش غير الأوروبيين)، فضلا عن دعم الاتحاد الأوروبي المفتوح لنظام النازيين الجدد في كييف".وأضافت وزارة الخارجية أن موسكو ترى مرة أخرى كيف تحاول المنظمات الفردية تأجيج الخلافات بين الدول والشعوب المختلفة معًا.وخلصت الوزارة: "ندعو أوروبا إلى رفع صوتها لمحاربة معاداة السامية وكراهية روسيا وغيرها من مظاهر السياسات التمييزية ضد بعض الجنسيات والجماعات العرقية".وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في 18 يناير، إن الولايات المتحدة شكلت ائتلافا من الدول الأوروبية لحل "المسألة الروسية" بطريقة الإبادة نفسها التي عمل بها أدولف هتلر، مضيفا أن البلدان الغربية "تشن بالوكالة من خلال أوكرانيا حربا ضد بلدنا". وكانت التصريحات الصادرة عن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، والتي وصف فيها أوروبا بـ "الحديقة" وبقية العالم بـ "الغابة"، قد أثارت انتقادات واسعة، حيث وصف العالم خارج الاتحاد الأوروبي بأنه "أدغال يمكن أن تقوم بغزو الاتحاد"، في تشبيه استحضره من حقبة الاستعمار.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, انتقاد, أخبار الاتحاد الأوروبي, سيرغي لافروف
روسيا, انتقاد, أخبار الاتحاد الأوروبي, سيرغي لافروف
الخارجية الروسية تعتبر انتقادات بوريل للافروف "ضربا من النفاق"
15:59 GMT 21.01.2023 (تم التحديث: 16:27 GMT 21.01.2023) تابعنا عبر
صرحت وزارة الخارجية الروسية أن انتقاد رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، "ضرب من النفاق" وسط تصريحاته "العنصرية" الأخرى.
وقالت الخارجية الروسية في بيان، اليوم السبت: "تصريح الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، بشأن مقارنة سياسة الولايات المتحدة وحلفائها تجاه موسكو بتصرفات أدولف هتلر، الذي استشهد به وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي في 18 يناير/كانون الثاني، يبدو نفاقا، خاصة على خلفية التصريحات العنصرية لرئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، والتي قسمت العالم إلى "حديقة مزهرة" يعيش فيها مليار مواطن من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والتي على "الغابة" (القسم الآخر من العالم حيث يعيش غير الأوروبيين)، فضلا عن دعم الاتحاد الأوروبي المفتوح لنظام النازيين الجدد في كييف".
وأشارت الوزارة إلى أنه منذ عام 2014، يقوم الجيش الأوكراني والكتائب القومية المتطرفة بقصف المدن السلمية في مناطق دونباس وخيرسون وزابوروجيه.
وأضافت وزارة الخارجية أن موسكو ترى مرة أخرى كيف تحاول المنظمات الفردية تأجيج الخلافات بين الدول والشعوب المختلفة معًا.
وخلصت الوزارة: "ندعو أوروبا إلى رفع صوتها لمحاربة معاداة السامية وكراهية روسيا وغيرها من مظاهر السياسات التمييزية ضد بعض الجنسيات والجماعات العرقية".
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في 18 يناير، إن الولايات المتحدة شكلت ائتلافا من الدول الأوروبية لحل "المسألة الروسية" بطريقة الإبادة نفسها التي عمل بها أدولف هتلر، مضيفا أن البلدان الغربية "تشن بالوكالة من خلال أوكرانيا حربا ضد بلدنا".
وكانت التصريحات الصادرة عن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، والتي وصف فيها أوروبا بـ "الحديقة" وبقية العالم بـ "الغابة"، قد أثارت انتقادات واسعة، حيث وصف العالم خارج الاتحاد الأوروبي بأنه "أدغال يمكن أن تقوم بغزو الاتحاد"، في تشبيه استحضره من حقبة الاستعمار.