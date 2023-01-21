https://sputnikarabic.ae/20230121/الخارجية-المصرية-معلقة-على-تصريحات-حسن-نصر-الله-تصريحات-عبثية-تحاول-استدعاء-بطولات-زائفة-1072536144.html
الخارجية المصرية معلقة على تصريحات حسن نصر الله: تصريحات عبثية تحاول استدعاء بطولات زائفة
الخارجية المصرية معلقة على تصريحات حسن نصر الله: تصريحات عبثية تحاول استدعاء بطولات زائفة
علقت وزارة الخارجية المصرية على تصريحات الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، التي تناول فيها الوضع في مصر. 21.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-21T07:52+0000
2023-01-21T07:52+0000
2023-01-21T07:52+0000
العالم العربي
مصر
لبنان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101331/85/1013318542_0:264:2816:1848_1920x0_80_0_0_64679ed5015d92398d9c2874d60afcdc.jpg
وقالت الخارجية المصرية في منشور على صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك" (شركة ميتا محظورة الأنشطة في روسيا باعتبارها منظمة متطرفة): وكان نصر الله دعا في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اللبنانية لمراقبة الوضع في مصر والأردن، ومصر على وجه الخصوص، مشيرا إلى أنها أول دولة أقامت اتفاقية سلام مع إسرائيل. وأضاف نصر الله "أين أصبحت مصر، ما هو وضع مصر الآن؟".
مصر
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101331/85/1013318542_0:0:2816:2112_1920x0_80_0_0_d1169fdfc9f418c070ef7a33e9896b73.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, مصر, لبنان
العالم العربي, مصر, لبنان
الخارجية المصرية معلقة على تصريحات حسن نصر الله: تصريحات عبثية تحاول استدعاء بطولات زائفة
تابعنا عبر
علقت وزارة الخارجية المصرية على تصريحات الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، التي تناول فيها الوضع في مصر.
وقالت الخارجية المصرية في منشور على صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك" (شركة ميتا محظورة الأنشطة في روسيا باعتبارها منظمة متطرفة):
ردا علي استفسار من وكالة "أنباء الشرق الأوسط" حول تصريحات حسن نصر الله التي تطرق فيها إلى مصر مؤخراً، رفض السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، التعقيب على تلك التصريحات، مشيراً إلى أنها عبثية وليست سوى محاولة لاستدعاء بطولات زائفة.
وكان نصر الله دعا في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اللبنانية لمراقبة الوضع في مصر والأردن، ومصر على وجه الخصوص، مشيرا إلى أنها أول دولة أقامت اتفاقية سلام مع إسرائيل.
وأضاف نصر الله "أين أصبحت مصر، ما هو وضع مصر الآن؟".