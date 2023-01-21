https://sputnikarabic.ae/20230121/الداخلية-العراقية-تعلن-تنفيذ-عملية-أمنية-للقبض-على-المتلاعبين-بأسعار-صرف-الدولار-1072550888.html
الداخلية العراقية تعلن تنفيذ عملية أمنية للقبض على المتلاعبين بأسعار صرف الدولار
الداخلية العراقية تعلن تنفيذ عملية أمنية للقبض على المتلاعبين بأسعار صرف الدولار
أعلنت وزارة الداخلية، في العراق، تنفيذ عملية أمنية للقبض على المتلاعبين بأسعار صرف الدولار في البلاد. 21.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-21T16:46+0000
2023-01-21T16:46+0000
2023-01-21T16:46+0000
العراق
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وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن "الأجهزة الأمنية المختصة نفذت عملية أمنية في العاصمة بغداد والمحافظات للقبض على المتلاعبين بأسعار صرف الدولار خارج الضوابط والتعليمات وكذلك أصحاب محال الصيرفة غير المرخصة".وأشارت إلى أنها "تسعى إلى تحقيق الأمن الاقتصادي ومتابعة المخالفين للقوانين والضوابط في عملية سعر صرف الدولار بشكل يومي ووضع الخطط الملائمة لمتابعة المتلاعبين بالأسعار ومحاسبتهم وفق القانون".ولفتت الوزارة إلى أن "العملية تستهدف أصحاب الشركات الذين يتعاملون بصورة قانونية بعيدة عن المضاربة التي تستهدف قوت المواطنين وكذلك تهريب الدولار وإرباك السوق".
https://sputnikarabic.ae/20230107/انخفاض-طفيف-للدولار-أمام-الدينار-العراقي-1072005974.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
الداخلية العراقية تعلن تنفيذ عملية أمنية للقبض على المتلاعبين بأسعار صرف الدولار
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أعلنت وزارة الداخلية، في العراق، تنفيذ عملية أمنية للقبض على المتلاعبين بأسعار صرف الدولار في البلاد.
وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"
، أن "الأجهزة الأمنية المختصة نفذت عملية أمنية في العاصمة بغداد والمحافظات للقبض على المتلاعبين بأسعار صرف الدولار خارج الضوابط والتعليمات وكذلك أصحاب محال الصيرفة غير المرخصة".
وأشارت إلى أنها "تسعى إلى تحقيق الأمن الاقتصادي ومتابعة المخالفين للقوانين والضوابط في عملية سعر صرف الدولار بشكل يومي ووضع الخطط الملائمة لمتابعة المتلاعبين بالأسعار ومحاسبتهم وفق القانون".
ولفتت الوزارة إلى أن "العملية تستهدف أصحاب الشركات الذين يتعاملون بصورة قانونية بعيدة عن المضاربة التي تستهدف قوت المواطنين وكذلك تهريب الدولار وإرباك السوق".