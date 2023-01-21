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https://sputnikarabic.ae/20230121/الدبيبة-المصالحة-الوطنية-الليبية-يجب-ألا-تجرى-في-أفخم-الفنادق-مع-المجرمين-1072547236.html
الدبيبة: المصالحة الوطنية الليبية يجب ألا تجرى في أفخم الفنادق مع المجرمين
الدبيبة: المصالحة الوطنية الليبية يجب ألا تجرى في أفخم الفنادق مع المجرمين
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، على "ضرورة ألا تجرى المصالحة الوطنية بواسطة خيوط لعبة أجنبية أو المخابرات... 21.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-21T14:49+0000
2023-01-21T14:49+0000
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وقال الدبيبة، خلال مشاركته في ملتقى المرأة بمصراتة، إن "المصالحة يجب أن تجري من خلال أصحاب الشأن"، معتبرا أن "هناك من يشارك في المصالحة من المجرمين الذين يحاولون تصفية أمور إجرامهم وقتلهم الليبيين"، حسب موقع "بوابة الوسط" الليبي.وشدد على "ضرورة محاكمة هؤلاء وأن يقتص القضاء منهم"، مشيرا إلى أن "المصالحة لا يمكن أن يحدثها سوى الأنقياء والصالحين والوطنيين".وقال المجلس الرئاسي مؤخرا، إنه "من يتولى ملف المصالحة"، مشددا على أن "المصالحة لا تنجح من دون مشاركة الجميع".وأكد أن "دعوة سيف الإسلام القذافي لمؤتمر المصالحة، تمت عن طريق، رئيس جمهورية الكونغو برازافيل، دونيس ساسو نقيسو، كون هذا الأخير رئيس اللجنة الإفريقية المعنية بالملف الليبي، وسيكون القذافي ممثلًا بمندوبين عن تياره، سيشاركون بلجان عمل كجميع الأطراف السياسية الفاعلة بليبيا".ورأى أن "الانتخابات مطلب شعبي، منذ أن تعثرت أواخر عام 2021، ولهذا السبب كانت مبادرة المجلس الرئاسي، منذ نحو أسبوعين، وقد تم عرضها على مجلس النواب، ومجلس الدولة"، مؤكدا أن "عدم وجود أجسام سياسية ذات شرعية جديدة، منتخبة من الشعب وموحدة فيما بينها، يفاقم الأزمة".وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
https://sputnikarabic.ae/20230101/المجلس-الرئاسي-الليبي-يعلن-التحضير-لعقد-مؤتمر-وطني-للمصالحة-ويؤكد-حضور-سيف-الإسلام-القذافي-1071829733.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي

الدبيبة: المصالحة الوطنية الليبية يجب ألا تجرى في أفخم الفنادق مع المجرمين

14:49 GMT 21.01.2023
© AFP 2023 / MAHMUD TURKIAرئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة
رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2023
© AFP 2023 / MAHMUD TURKIA
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أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، على "ضرورة ألا تجرى المصالحة الوطنية بواسطة خيوط لعبة أجنبية أو المخابرات الدولية، أو في أفخم الفنادق مع المجرمين".
وقال الدبيبة، خلال مشاركته في ملتقى المرأة بمصراتة، إن "المصالحة يجب أن تجري من خلال أصحاب الشأن"، معتبرا أن "هناك من يشارك في المصالحة من المجرمين الذين يحاولون تصفية أمور إجرامهم وقتلهم الليبيين"، حسب موقع "بوابة الوسط" الليبي.
وشدد على "ضرورة محاكمة هؤلاء وأن يقتص القضاء منهم"، مشيرا إلى أن "المصالحة لا يمكن أن يحدثها سوى الأنقياء والصالحين والوطنيين".
المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي نجوى وهيبة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2023
المجلس الرئاسي الليبي يعلن التحضير لعقد مؤتمر وطني للمصالحة ويؤكد حضور سيف الإسلام القذافي
1 يناير, 17:28 GMT
وقال المجلس الرئاسي مؤخرا، إنه "من يتولى ملف المصالحة"، مشددا على أن "المصالحة لا تنجح من دون مشاركة الجميع".
وأكد أن "دعوة سيف الإسلام القذافي لمؤتمر المصالحة، تمت عن طريق، رئيس جمهورية الكونغو برازافيل، دونيس ساسو نقيسو، كون هذا الأخير رئيس اللجنة الإفريقية المعنية بالملف الليبي، وسيكون القذافي ممثلًا بمندوبين عن تياره، سيشاركون بلجان عمل كجميع الأطراف السياسية الفاعلة بليبيا".
ورأى أن "الانتخابات مطلب شعبي، منذ أن تعثرت أواخر عام 2021، ولهذا السبب كانت مبادرة المجلس الرئاسي، منذ نحو أسبوعين، وقد تم عرضها على مجلس النواب، ومجلس الدولة"، مؤكدا أن "عدم وجود أجسام سياسية ذات شرعية جديدة، منتخبة من الشعب وموحدة فيما بينها، يفاقم الأزمة".
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.
والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
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