https://sputnikarabic.ae/20230121/الدبيبة-لا-يمكن-اعتبار-المساعدات-الليبية-لتونس-نوعا-من-الإذلال-فيديو-1072555031.html

الدبيبة: لا يمكن اعتبار المساعدات الليبية لتونس نوعا من الإذلال... فيديو

الدبيبة: لا يمكن اعتبار المساعدات الليبية لتونس نوعا من الإذلال... فيديو

اعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، أن المساعدات الأخيرة التي قدمتها بلاده لتونس تأتي في إطار "الدعم بين الجيران والأخوة" والذي "لا... 21.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-21T19:10+0000

2023-01-21T19:10+0000

2023-01-21T19:10+0000

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و قال الدبيبة في تصريحات أدلى بها لقناة "فبراير" الليبية مساء اليوم السبت: "المساعدات التي أرسلتها ليبيا إلى تونس تأتي في إطار دعم بين الجيران والأخوة".وأضاف أن من قال إنهم "يروجون لغير ذلك يصطادون في الماء العكر"، مؤكدا أن "تونس دعمت ليبيا سابقا ولا يمكن اعتبار الدعم بين الأخوة نوعا من الإذلال ومن يروجون لمثل هذه الادعاءات لا يمثلون لا التونسيين ولا الليبيين".وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية أن "الشعبين الليبي والتونسي في تواصل ودعم مستمرين بينهما ويشعرون بالفخر لحسن الجوار والتعاون المشترك".والثلاثاء الماضي، أعلن الملحق الإعلامي لسفارة ليبيا بتونس نعيم العشيبي أن "170 شاحنة محملة بمواد غذائية أساسية من سكر وزيت ودقيق وأرز قادمة من ليبيا نحو تونس عبر المنفذ الحدودي رأس جدير"، وفق إذاعة "موزاييك" التونسية.فيما نقلت إذاعة "شمس إف إم" التونسية عن مصدر في السفارة الليبية بتونس أن "هذه المؤن تأتي كمساعدة من قبل حكومة الوحدة الوطنية الي تونس في إطار المساندة والدعم لما يمر به الشعب التونسي من نقص في السلع الغذائية".فيما قال منتقدو الدبيبة إن تلك المساعدات تأتي في إطار "الدعاية السياسية".وتواجه تونس أزمة اقتصادية غير مسبوقة، تمثلت بما في ذلك في ارتفاع معدلات التضخم لأكثر من 10% خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، وغياب العديد من السلع الرئيسية والأدوية.

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