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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230121/الدفاع-الروسية-تعلن-تحرير-مناطق-قيمة-في-مقاطعة-زابوروجيه-1072544028.html
الدفاع الروسية تعلن تحرير مناطق "قيمة" في مقاطعة زابوروجيه
الدفاع الروسية تعلن تحرير مناطق "قيمة" في مقاطعة زابوروجيه
صرحت وزارة الدفاع الروسية أنه نتيجة لأعمال هجومية، تم تحرير خطوط ومواقع مهمة على محور زابوروجيه، وتم القضاء على أكثر من 30 مسلحًا في يوم واحد. 21.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-21T12:22+0000
2023-01-21T12:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأضاف بيان الوزارة، اليوم السبت: "في اتجاه زابوروجيه، ونتيجة لعمليات هجومية، سيطرت وحدات المنطقة العسكرية الشرقية على خطوط ومواقع تشكل مكاسب ذات قيمة".
سبوتنيك عربي
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الدفاع الروسية تعلن تحرير مناطق "قيمة" في مقاطعة زابوروجيه

12:22 GMT 21.01.2023 (تم التحديث: 12:26 GMT 21.01.2023)
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورجندي من طاقم نظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (الإعصار) التابع للجيش السادس لمجموعة المنطقة الغربية للقوات التابعة لقوات روسيا الاتحادية في منطقة خاركوف، أوكرانيا
جندي من طاقم نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (الإعصار) التابع للجيش السادس لمجموعة المنطقة الغربية للقوات التابعة لقوات روسيا الاتحادية في منطقة خاركوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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يتبع
صرحت وزارة الدفاع الروسية أنه نتيجة لأعمال هجومية، تم تحرير خطوط ومواقع مهمة على محور زابوروجيه، وتم القضاء على أكثر من 30 مسلحًا في يوم واحد.
وأضاف بيان الوزارة، اليوم السبت: "في اتجاه زابوروجيه، ونتيجة لعمليات هجومية، سيطرت وحدات المنطقة العسكرية الشرقية على خطوط ومواقع تشكل مكاسب ذات قيمة".

وكشف البيان عن مقتل أكثر من 30 مسلحًا وتدمير مدرعتين وشاحنتي بيك أب ومدافع ذاتية الدفع من طراز "أكاسيا" ومدافع هاوتزر "دي-20".

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