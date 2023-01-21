https://sputnikarabic.ae/20230121/الدفاع-الروسية-تعلن-تحرير-مناطق-قيمة-في-مقاطعة-زابوروجيه-1072544028.html
الدفاع الروسية تعلن تحرير مناطق "قيمة" في مقاطعة زابوروجيه
الدفاع الروسية تعلن تحرير مناطق "قيمة" في مقاطعة زابوروجيه
صرحت وزارة الدفاع الروسية أنه نتيجة لأعمال هجومية، تم تحرير خطوط ومواقع مهمة على محور زابوروجيه، وتم القضاء على أكثر من 30 مسلحًا في يوم واحد. 21.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-21T12:22+0000
2023-01-21T12:22+0000
2023-01-21T12:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأضاف بيان الوزارة، اليوم السبت: "في اتجاه زابوروجيه، ونتيجة لعمليات هجومية، سيطرت وحدات المنطقة العسكرية الشرقية على خطوط ومواقع تشكل مكاسب ذات قيمة".
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
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روسيا, رصد عسكري
الدفاع الروسية تعلن تحرير مناطق "قيمة" في مقاطعة زابوروجيه
12:22 GMT 21.01.2023 (تم التحديث: 12:26 GMT 21.01.2023) تابعنا عبر
يتبع
صرحت وزارة الدفاع الروسية أنه نتيجة لأعمال هجومية، تم تحرير خطوط ومواقع مهمة على محور زابوروجيه، وتم القضاء على أكثر من 30 مسلحًا في يوم واحد.
وأضاف بيان الوزارة، اليوم السبت: "في اتجاه زابوروجيه، ونتيجة لعمليات هجومية، سيطرت وحدات المنطقة العسكرية الشرقية على خطوط ومواقع تشكل مكاسب ذات قيمة".
وكشف البيان عن مقتل أكثر من 30 مسلحًا وتدمير مدرعتين وشاحنتي بيك أب ومدافع ذاتية الدفع من طراز "أكاسيا" ومدافع هاوتزر "دي-20".