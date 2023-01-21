https://sputnikarabic.ae/20230121/الرئاسة-التركية-تدين-سماح-السويد-بإحراق-نسخة-من-المصحف-الشريف-أمام-سفارة-أنقرة-في-ستوكهولم-1072543396.html
الرئاسة التركية تدين سماح السويد بإحراق نسخة من المصحف الشريف أمام سفارة أنقرة في ستوكهولم
الرئاسة التركية تدين سماح السويد بإحراق نسخة من المصحف الشريف أمام سفارة أنقرة في ستوكهولم
بعد استدعاء السفير السويدي إلى الخارجية التركية، أدان المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، سماح السلطات السويدية بإحراق نسخة من المصحف الشريف أمام مبنى... 21.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-21T12:15+0000
2023-01-21T12:15+0000
2023-01-21T12:16+0000
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مصحف
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وقال قالن عبر حسابه في "تويتر" اليوم السبت: "ندين بشدة إحراق نسخة من المصحف الشريف في ستوكهولم، هذه جريمة ضد الإنسانية، وجريمة كراهية واضحة".وسمحت السلطات السويدية لزعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان، بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام مبنى السفارة التركية في ستوكهولم.وذكرت إدارة شرطة ستوكهولم أمس الجمعة، للأناضول، أن بالودان حصل على الإذن بتنظيم مظاهرة قرب السفارة التركية في ستوكهولم السبت.وفي وقت سابق من الشهر الحالي، تجمع عدد من أنصار الحزب أمام مبنى البلدية التاريخي في ستوكهولم، وعلقوا دمية تصور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على عمود قرب المبنى.ونشرت حسابات مرتبطة بالتنظيم مقطعا مصورا عبر وسائل التواصل الاجتماعي تظهر لحظات تعليق الدمية من قدميها، وذيّل المقطع المصور بعبارات تهديدية باللغة التركية تستهدف تركيا والرئيس أردوغان.
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العالم, أخبار تركيا اليوم, إدانة, السويد, مصحف
العالم, أخبار تركيا اليوم, إدانة, السويد, مصحف
الرئاسة التركية تدين سماح السويد بإحراق نسخة من المصحف الشريف أمام سفارة أنقرة في ستوكهولم
12:15 GMT 21.01.2023 (تم التحديث: 12:16 GMT 21.01.2023) تابعنا عبر
بعد استدعاء السفير السويدي إلى الخارجية التركية، أدان المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، سماح السلطات السويدية بإحراق نسخة من المصحف الشريف أمام مبنى سفارة أنقرة في ستوكهولم، مؤكدا أن هذا التصرف تشجيع لجرائم الكراهية ومعاداة الإسلام.
وقال قالن عبر حسابه في "تويتر" اليوم السبت: "ندين بشدة إحراق نسخة من المصحف الشريف في ستوكهولم، هذه جريمة ضد الإنسانية، وجريمة كراهية واضحة".
"السماح بهذا الإجراء رغم كل تحذيراتنا هو تشجيع لجرائم الكراهية ومعاداة الإسلام. إن الهجوم على القيم المقدسة ليست حرية بل همجية حديثة".
إبراهيم قالن
المتحدث باسم الرئاسة التركية
وسمحت السلطات السويدية لزعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان، بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام مبنى السفارة التركية في ستوكهولم.
وذكرت إدارة شرطة ستوكهولم أمس الجمعة، للأناضول، أن بالودان حصل على الإذن بتنظيم مظاهرة قرب السفارة التركية في ستوكهولم السبت.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، تجمع عدد من أنصار الحزب أمام مبنى البلدية التاريخي في ستوكهولم، وعلقوا دمية تصور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على عمود قرب المبنى.
ونشرت حسابات مرتبطة بالتنظيم مقطعا مصورا عبر وسائل التواصل الاجتماعي تظهر لحظات تعليق الدمية من قدميها، وذيّل المقطع المصور بعبارات تهديدية باللغة التركية تستهدف تركيا والرئيس أردوغان.