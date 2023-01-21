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الرئيس المصري يزور الهند الثلاثاء المقبل
الرئيس المصري يزور الهند الثلاثاء المقبل
أعلنت وزارة الخارجية الهندية، اليوم السبت، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيقوم بزيارة دولة إلى الهند في الفترة من 24 إلى 26 يناير الجاري. 21.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-21T09:57+0000
2023-01-21T09:58+0000
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وذكرت الوزارة في بيان أن "رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، سيقوم بزيارة دولة إلى الهند في الفترة 24 و26 يناير بدعوة من رئيس الوزراء شري ناريندرا مودي".وأضاف البيان أن السيسي سيكون ضيفا رئيسيا في احتفالات عيد الجمهورية الـ 74. كما سيلتقي بوزير الخارجية الهندي سوبر أمانيام جايشانكار.ووفقا للبيان، تهدف زيارة الرئيس المصري المرتقبة إلى تعزيز وتعميق الشراكة العريقة بين الهند ومصر.
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الهند اليوم, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الهند اليوم, العالم العربي

الرئيس المصري يزور الهند الثلاثاء المقبل

09:57 GMT 21.01.2023 (تم التحديث: 09:58 GMT 21.01.2023)
© AFP 2023 / FETHI BELAIDالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2023
© AFP 2023 / FETHI BELAID
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أعلنت وزارة الخارجية الهندية، اليوم السبت، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيقوم بزيارة دولة إلى الهند في الفترة من 24 إلى 26 يناير الجاري.
وذكرت الوزارة في بيان أن "رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، سيقوم بزيارة دولة إلى الهند في الفترة 24 و26 يناير بدعوة من رئيس الوزراء شري ناريندرا مودي".
وأضاف البيان أن السيسي سيكون ضيفا رئيسيا في احتفالات عيد الجمهورية الـ 74.
وأوضحت أن الرئيس المصري سيعقد اجتماعا ومحادثات ثنائية على مستوى الوفود مع رئيس الوزراء حول القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.
كما سيلتقي بوزير الخارجية الهندي سوبر أمانيام جايشانكار.
ووفقا للبيان، تهدف زيارة الرئيس المصري المرتقبة إلى تعزيز وتعميق الشراكة العريقة بين الهند ومصر.
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