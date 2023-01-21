https://sputnikarabic.ae/20230121/السفارة-اليابانية-في-روسيا-موسكو-أبلغتنا-بموقفها-بشأن-المشاورات-حول-الصيد-في-محيط-جزر-الكوريل-1072542228.html
السفارة اليابانية في روسيا: موسكو أبلغتنا بموقفها بشأن المشاورات حول الصيد في محيط جزر الكوريل
السفارة اليابانية في روسيا: موسكو أبلغتنا بموقفها بشأن المشاورات حول الصيد في محيط جزر الكوريل
أعلنت السفارة اليابانية لدى روسيا، اليوم السبت، أن طوكيو تلقت إخطارا من روسيا بأنه لا يمكنها الاتفاق على مواعيد إجراء المشاورات الخاصة بالصيادين اليابانيين في... 21.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-21T11:43+0000
2023-01-21T11:43+0000
2023-01-21T11:47+0000
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وصرحت السفارة لوكالة "سبوتنيك"، "في 19 كانون الثاني/ يناير، ورد إخطار من الجانب الروسي يفيد بأن الجانب الروسي لا يمكنه الاتفاق على مواعيد عقد المشاورات الحكومية الدولية السنوية بشأن القضايا المتعلقة بتنفيذ الاتفاق بين الحكومة اليابانية والروسية بشأن بعض قضايا التعاون في مجال مصايد الأسماك البحرية الحية بتاريخ 21 فبراير 1998".وأشارت السفارة إلى أنه على مدار أكثر من 20 عاما منذ إبرامها في عام 1998، دعم الطرفان تطوير الصيد في المياه المحيطة بالجزر الجنوبية لسلسلة الكوريل في إطار اتفاقية على أساس المنفعة المتبادلة.وتابع "الجانب الياباني مستمر في الإصرار على إجراء مشاورات ومفاوضات سنوية بشأن تنفيذ الاتفاقية في أقرب وقت ممكن لضمان إمكانية الصيد في أقرب وقت ممكن في عام 2023".
https://sputnikarabic.ae/20220906/اليابان-تعلق-على-انسحاب-روسيا-من-اتفاقية-جرز-الكوريل-1067342747.html
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روسيا, أخبار اليابان, جزر الكوريل
روسيا, أخبار اليابان, جزر الكوريل
السفارة اليابانية في روسيا: موسكو أبلغتنا بموقفها بشأن المشاورات حول الصيد في محيط جزر الكوريل
11:43 GMT 21.01.2023 (تم التحديث: 11:47 GMT 21.01.2023) تابعنا عبر
أعلنت السفارة اليابانية لدى روسيا، اليوم السبت، أن طوكيو تلقت إخطارا من روسيا بأنه لا يمكنها الاتفاق على مواعيد إجراء المشاورات الخاصة بالصيادين اليابانيين في المياه المحيطة بجزر الكوريل، مضيفة أن طوكيو ستسعى إلى مفاوضات حول هذه النتيجة.
وصرحت السفارة لوكالة "سبوتنيك"، "في 19 كانون الثاني/ يناير، ورد إخطار من الجانب الروسي يفيد بأن الجانب الروسي لا يمكنه الاتفاق على مواعيد عقد المشاورات الحكومية الدولية السنوية بشأن القضايا المتعلقة بتنفيذ الاتفاق بين الحكومة اليابانية والروسية بشأن بعض قضايا التعاون في مجال مصايد الأسماك البحرية الحية بتاريخ 21 فبراير 1998".
وأشارت السفارة إلى أنه على مدار أكثر من 20 عاما منذ إبرامها في عام 1998، دعم الطرفان تطوير الصيد في المياه المحيطة بالجزر الجنوبية لسلسلة الكوريل في إطار اتفاقية على أساس المنفعة المتبادلة.
وتابع "بالنظر إلى هذا التاريخ، من المؤسف أن يتخذ الجانب الروسي هذه المرة مثل هذه الخطوات".
وتابع "الجانب الياباني مستمر في الإصرار على إجراء مشاورات ومفاوضات سنوية بشأن تنفيذ الاتفاقية في أقرب وقت ممكن لضمان إمكانية الصيد في أقرب وقت ممكن في عام 2023".