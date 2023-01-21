https://sputnikarabic.ae/20230121/السوداني-يكرم-لاعبي-المنتخب-الوطني-بقطع-أراض-سكنية-في-بغداد-1072547004.html
السوداني يكرم لاعبي المنتخب الوطني بقطع أراض سكنية في بغداد
السوداني يكرم لاعبي المنتخب الوطني بقطع أراض سكنية في بغداد
أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، تكريم لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم بمنحهم قطع أراض سكنية في بغداد. 21.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-21T14:39+0000
2023-01-21T14:39+0000
2023-01-21T14:39+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء هذا في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن السوداني استقبل وفد المنتخب الوطني المتوج بكأس بطولة "خليجي 25"، وأقام مأدبة غداء على شرفهم.وأشاد السوداني بفوز المنتخب العراقي بالبطولة، وبالمستوى الطيب والروح الرياضية العالية التي رافقت لاعبي المنتخب في المباريات.وقال إن مجلس الوزراء قرر تكريم لاعبي المنتخب الفائز بالبطولة بقطع أراضٍ سكنية في بغداد، ومنحهم جوازات سفر دبلوماسية.يوم أمس الجمعة، أصدر وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، توجيها بمنح أعضاء المنتخب الوطني جوازات سفر دبلوماسية.وكان المنتخب العراقي قد تغلب على نظيره العماني ببطولة "كأس الخليج"، يوم الخميس، لتصبح المرة الرابعة في تاريخه التي يتوج فيها باللقب.وانتهت المباراة التي أقيمت في ملعب "جذع النخلة" في المدينة الرياضية في البصرة، بنتيجة (3-2)، بعدما أحرز هدف الفوز اللاعب العراقي، مناف يونس، في الدقيقة 120 في الشوط الإضافي الثاني.
https://sputnikarabic.ae/20230120/العراق-يكافئ-منتخبه-الوطني-لكرة-القدم-بجوازت-سفر-دبلوماسية-بعد-الفوز-في-خليجي-25-1072532034.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم, منتخب العراق
أخبار العراق اليوم, منتخب العراق
السوداني يكرم لاعبي المنتخب الوطني بقطع أراض سكنية في بغداد
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أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، تكريم لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم بمنحهم قطع أراض سكنية في بغداد.
جاء هذا في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقال البيان إن السوداني استقبل وفد المنتخب الوطني المتوج بكأس بطولة "خليجي 25"، وأقام مأدبة غداء على شرفهم.
وأشاد السوداني بفوز المنتخب العراقي بالبطولة، وبالمستوى الطيب والروح الرياضية العالية التي رافقت لاعبي المنتخب في المباريات.
وقال إن مجلس الوزراء قرر تكريم لاعبي المنتخب الفائز بالبطولة بقطع أراضٍ سكنية في بغداد، ومنحهم جوازات سفر دبلوماسية.
يوم أمس الجمعة، أصدر وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، توجيها بمنح أعضاء المنتخب الوطني جوازات سفر دبلوماسية.
وكان المنتخب العراقي قد تغلب على نظيره العماني ببطولة "كأس الخليج"
، يوم الخميس، لتصبح المرة الرابعة في تاريخه التي يتوج فيها باللقب.
وانتهت المباراة التي أقيمت في ملعب "جذع النخلة" في المدينة الرياضية في البصرة، بنتيجة (3-2)، بعدما أحرز هدف الفوز اللاعب العراقي، مناف يونس، في الدقيقة 120 في الشوط الإضافي الثاني.