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السوداني يكرم لاعبي المنتخب الوطني بقطع أراض سكنية في بغداد
السوداني يكرم لاعبي المنتخب الوطني بقطع أراض سكنية في بغداد
أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، تكريم لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم بمنحهم قطع أراض سكنية في بغداد. 21.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-21T14:39+0000
2023-01-21T14:39+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء هذا في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن السوداني استقبل وفد المنتخب الوطني المتوج بكأس بطولة "خليجي 25"، وأقام مأدبة غداء على شرفهم.وأشاد السوداني بفوز المنتخب العراقي بالبطولة، وبالمستوى الطيب والروح الرياضية العالية التي رافقت لاعبي المنتخب في المباريات.وقال إن مجلس الوزراء قرر تكريم لاعبي المنتخب الفائز بالبطولة بقطع أراضٍ سكنية في بغداد، ومنحهم جوازات سفر دبلوماسية.يوم أمس الجمعة، أصدر وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، توجيها بمنح أعضاء المنتخب الوطني ‏جوازات سفر دبلوماسية.‏وكان المنتخب العراقي قد تغلب على نظيره العماني ببطولة "كأس الخليج"، يوم الخميس، لتصبح المرة ‏الرابعة في تاريخه التي يتوج فيها باللقب.‏وانتهت المباراة التي أقيمت في ملعب "جذع النخلة" في المدينة الرياضية في البصرة، بنتيجة (3-2)، بعدما أحرز هدف الفوز اللاعب العراقي، مناف يونس، في الدقيقة 120 في الشوط الإضافي الثاني.
https://sputnikarabic.ae/20230120/العراق-يكافئ-منتخبه-الوطني-لكرة-القدم-بجوازت-سفر-دبلوماسية-بعد-الفوز-في-خليجي-25-1072532034.html
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أخبار العراق اليوم, منتخب العراق
أخبار العراق اليوم, منتخب العراق

السوداني يكرم لاعبي المنتخب الوطني بقطع أراض سكنية في بغداد

14:39 GMT 21.01.2023
© AFP 2023 / AHMAD AL-RUBAYEالعراق يتأهل إلى نهائي "خليجي 25" في البصرة بعد تغلبه على قطر بهدفين لهدف، الاثنين 16 يناير/ كانون الثاني 2023
العراق يتأهل إلى نهائي خليجي 25 في البصرة بعد تغلبه على قطر بهدفين لهدف، الاثنين 16 يناير/ كانون الثاني 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2023
© AFP 2023 / AHMAD AL-RUBAYE
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أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، تكريم لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم بمنحهم قطع أراض سكنية في بغداد.
جاء هذا في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
المنتخب العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2023
العراق يكافئ منتخبه الوطني لكرة القدم بجوازت سفر دبلوماسية بعد الفوز في "خليجي 25"
أمس, 21:50 GMT
وقال البيان إن السوداني استقبل وفد المنتخب الوطني المتوج بكأس بطولة "خليجي 25"، وأقام مأدبة غداء على شرفهم.
وأشاد السوداني بفوز المنتخب العراقي بالبطولة، وبالمستوى الطيب والروح الرياضية العالية التي رافقت لاعبي المنتخب في المباريات.
وقال إن مجلس الوزراء قرر تكريم لاعبي المنتخب الفائز بالبطولة بقطع أراضٍ سكنية في بغداد، ومنحهم جوازات سفر دبلوماسية.
يوم أمس الجمعة، أصدر وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، توجيها بمنح أعضاء المنتخب الوطني ‏جوازات سفر دبلوماسية.
وكان المنتخب العراقي قد تغلب على نظيره العماني ببطولة "كأس الخليج"، يوم الخميس، لتصبح المرة ‏الرابعة في تاريخه التي يتوج فيها باللقب.‏
وانتهت المباراة التي أقيمت في ملعب "جذع النخلة" في المدينة الرياضية في البصرة، بنتيجة (3-2)، بعدما أحرز هدف الفوز اللاعب العراقي، مناف يونس، في الدقيقة 120 في الشوط الإضافي الثاني.
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