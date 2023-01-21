https://sputnikarabic.ae/20230121/السوداني-يوجه-بخطط-لدعم-المنتخب-العراقي-في-البطولات-المقبلة-1072553584.html
السوداني يوجه بخطط لدعم المنتخب العراقي في البطولات المقبلة
السوداني يوجه بخطط لدعم المنتخب العراقي في البطولات المقبلة
وجه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، "بإعداد خطط مستقبلية، لدعم المنتخب الوطني لكرة القدم، في المونديال المقبل". 21.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-21T18:32+0000
2023-01-21T18:32+0000
2023-01-21T18:32+0000
أخبار العراق اليوم
المنتخب العراقي
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جاء هذا في كلمة موجهة للاعبي المنتخب الوطني، بمناسبة إحرازهم الفوز ببطولة "خليجي 25"، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال السوداني إن "الدولة العراقية أثبتت أنها قادرة على استضافة البطولات، ونجاح خليجي 25 جاء بعد عزم وتحضير متكاملين".واعتبر أن فوز المنتخب العراقي بالبطولة حقق حالة غير مسبوقة من التلاحم الشعبي.وأشار إلى أن الحكومة تعتزم الاهتمام بشكل كبير بالقطاع الرياضي، لاسيما المنتخب الوطني لكرة القدم، ودعم القطاعات الرياضية الأخرى.وفي وقت سابق اليوم، أعلن السوداني، تكريم لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم بمنحهم قطع أراض سكنية في بغداد.وكان المنتخب العراقي قد تغلب على نظيره العماني ببطولة "كأس الخليج"، يوم الخميس، لتصبح المرة الرابعة في تاريخه التي يتوج فيها باللقب.وانتهت المباراة التي أقيمت في ملعب "جذع النخلة" في المدينة الرياضية في البصرة، بنتيجة (3-2)، بعدما أحرز هدف الفوز اللاعب العراقي، مناف يونس، في الدقيقة 120 في الشوط الإضافي الثاني.
https://sputnikarabic.ae/20230120/العراق-يكافئ-منتخبه-الوطني-لكرة-القدم-بجوازت-سفر-دبلوماسية-بعد-الفوز-في-خليجي-25-1072532034.html
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أخبار العراق اليوم, المنتخب العراقي
أخبار العراق اليوم, المنتخب العراقي
السوداني يوجه بخطط لدعم المنتخب العراقي في البطولات المقبلة
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وجه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، "بإعداد خطط مستقبلية، لدعم المنتخب الوطني لكرة القدم، في المونديال المقبل".
جاء هذا في كلمة موجهة للاعبي المنتخب الوطني، بمناسبة إحرازهم الفوز ببطولة "خليجي 25"، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقال السوداني إن "الدولة العراقية أثبتت أنها قادرة على استضافة البطولات، ونجاح خليجي 25 جاء بعد عزم وتحضير متكاملين".
واعتبر أن فوز المنتخب العراقي بالبطولة حقق حالة غير مسبوقة من التلاحم الشعبي.
وأشار إلى أن الحكومة تعتزم الاهتمام بشكل كبير بالقطاع الرياضي، لاسيما المنتخب الوطني لكرة القدم
، ودعم القطاعات الرياضية الأخرى.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن السوداني، تكريم لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم بمنحهم قطع أراض سكنية في بغداد.
وكان المنتخب العراقي قد تغلب على نظيره العماني ببطولة "كأس الخليج"
، يوم الخميس، لتصبح المرة الرابعة في تاريخه التي يتوج فيها باللقب.
وانتهت المباراة التي أقيمت في ملعب "جذع النخلة" في المدينة الرياضية في البصرة، بنتيجة (3-2)، بعدما أحرز هدف الفوز اللاعب العراقي، مناف يونس، في الدقيقة 120 في الشوط الإضافي الثاني.