https://sputnikarabic.ae/20230121/الصين-تحث-حكومة-طالبان-على-اتخاذ-تدابير-قوية-لضمان-سلامة-موظفيها-ومؤسساتها-في-أفغانستان-1072546627.html
الصين تحث حكومة "طالبان" على اتخاذ تدابير قوية لضمان سلامة موظفيها ومؤسساتها في أفغانستان
الصين تحث حكومة "طالبان" على اتخاذ تدابير قوية لضمان سلامة موظفيها ومؤسساتها في أفغانستان
حثت الصين حكومة "طالبان"، اليوم السبت، على اتخاذ إجراءات قوية لضمان سلامة الأفراد والمؤسسات الصينية المقيمة في أفغانستان. 21.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-21T14:21+0000
2023-01-21T14:21+0000
2023-01-21T14:21+0000
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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الصيني، تشين غانغ، ونظيره الأفغاني، أمير خان متقي، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.وقال تشين في الاتصال إن "الصين تولي أهمية كبيرة لسلامة الأفراد والمؤسسات والمشاريع الصينية في أفغانستان مع اقتراب عيد الربيع، معربا عن أمله في أن يتخذ الجانب الأفغاني إجراءات قوية لضمان سلامة الأفراد والمؤسسات الصينية في أفغانستان".من ناحيته، أرسل وزير الخارجية الأفغاني، أمير خان متقي، تحيات عيد الربيع إلى الشعب الصيني، وقال إن "أفغانستان لن تسمح أبدا لأي قوة باستخدام أراضيها للقيام بأنشطة تضر بالصداقة الأفغانية الصينية وتقوّض مصالح بكين".وأشار إلى أن "أفغانستان ستكافح بحزم الإرهاب بجميع أشكاله، وستتخذ إجراءات قوية لضمان سلامة الأفراد والمؤسسات الصينية في أفغانستان".وقال وزير الخارجية الصيني، تشين غانغ، خلال الاتصال الهاتفي، إن "الصين تولي أهمية كبيرة لتنمية علاقات حسن الجوار والصداقة والتعاون مع أفغانستان، وتحترم دائما استقلال وسيادة ووحدة أراضي أفغانستان".وأكد تشين أن "الصين تدعم الحكومة الأفغانية المؤقتة لبناء هيكل سياسي واسع وشامل، واتباع سياسات داخلية وخارجية معتدلة وحكيمة، ومحاربة جميع أشكال القوى الإرهابية، وإقامة وتطوير علاقات ودية مع الدول الأخرى، وخاصة الدول المجاورة".وأضاف أن "الصين تتعاطف مع معاناة الشعب الأفغاني، وترغب في تقديم المزيد من المساعدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفغانستان، وتحسين سبل عيش الشعب".وشدد على أن "أفغانستان ترحب بقيام الصين بدور أكثر أهمية في الشؤون الدولية والإقليمية، وتأمل في تعزيز التبادلات والتعاون مع الصين".
https://sputnikarabic.ae/20230112/طالبان-تسعى-لزيادة-حضورها-الدبلوماسي-لدى-روسيا-1072210588.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان, العالم
الصين, أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان, العالم
الصين تحث حكومة "طالبان" على اتخاذ تدابير قوية لضمان سلامة موظفيها ومؤسساتها في أفغانستان
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حثت الصين حكومة "طالبان"، اليوم السبت، على اتخاذ إجراءات قوية لضمان سلامة الأفراد والمؤسسات الصينية المقيمة في أفغانستان.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الصيني، تشين غانغ، ونظيره الأفغاني، أمير خان متقي، وفقا لصحيفة
"غلوبال تايمز" الصينية.
وقال تشين في الاتصال إن "الصين تولي أهمية كبيرة لسلامة الأفراد والمؤسسات والمشاريع الصينية في أفغانستان مع اقتراب عيد الربيع، معربا عن أمله في أن يتخذ الجانب الأفغاني إجراءات قوية لضمان سلامة الأفراد والمؤسسات الصينية في أفغانستان".
من ناحيته، أرسل وزير الخارجية الأفغاني، أمير خان متقي، تحيات عيد الربيع إلى الشعب الصيني، وقال إن "أفغانستان لن تسمح أبدا لأي قوة باستخدام أراضيها للقيام بأنشطة تضر بالصداقة الأفغانية الصينية وتقوّض مصالح بكين".
وأشار إلى أن "أفغانستان ستكافح بحزم الإرهاب بجميع أشكاله، وستتخذ إجراءات قوية لضمان سلامة الأفراد والمؤسسات الصينية في أفغانستان".
وقال وزير الخارجية الصيني، تشين غانغ، خلال الاتصال الهاتفي، إن "الصين تولي أهمية كبيرة لتنمية علاقات حسن الجوار والصداقة والتعاون مع أفغانستان، وتحترم دائما استقلال وسيادة ووحدة أراضي أفغانستان".
وأشار غانغ إلى أن "الصين تحترم الخيار المستقل للشعب الأفغاني ومعتقداته الدينية وعاداته الوطنية، ولا تتدخل أبدا في الشؤون الداخلية لأفغانستان، ولا تسعى إلى تحقيق مكاسب أنانية في أفغانستان أو ما يسمى بمجال النفوذ".
وأكد تشين أن "الصين تدعم الحكومة الأفغانية المؤقتة لبناء هيكل سياسي واسع وشامل، واتباع سياسات داخلية وخارجية معتدلة وحكيمة، ومحاربة جميع أشكال القوى الإرهابية، وإقامة وتطوير علاقات ودية مع الدول الأخرى، وخاصة الدول المجاورة".
وأضاف أن "الصين تتعاطف مع معاناة الشعب الأفغاني، وترغب في تقديم المزيد من المساعدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفغانستان، وتحسين سبل عيش الشعب".
وقال وزير الخارجية الأفغاني، أمير خان متقي، إن "الحكومة الأفغانية المؤقتة تتمسك بمبدأ "صين واحدة"، وتدعم الصين في حماية سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها".
وشدد على أن "أفغانستان ترحب بقيام الصين بدور أكثر أهمية في الشؤون الدولية والإقليمية، وتأمل في تعزيز التبادلات والتعاون مع الصين".