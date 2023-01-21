https://sputnikarabic.ae/20230121/الصين-تحث-حكومة-طالبان-على-اتخاذ-تدابير-قوية-لضمان-سلامة-موظفيها-ومؤسساتها-في-أفغانستان-1072546627.html

الصين تحث حكومة "طالبان" على اتخاذ تدابير قوية لضمان سلامة موظفيها ومؤسساتها في أفغانستان

الصين تحث حكومة "طالبان" على اتخاذ تدابير قوية لضمان سلامة موظفيها ومؤسساتها في أفغانستان

حثت الصين حكومة "طالبان"، اليوم السبت، على اتخاذ إجراءات قوية لضمان سلامة الأفراد والمؤسسات ‏الصينية المقيمة في أفغانستان.‏ 21.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-21T14:21+0000

2023-01-21T14:21+0000

2023-01-21T14:21+0000

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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الصيني، تشين غانغ، ونظيره الأفغاني، أمير خان متقي، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.وقال تشين في الاتصال إن "الصين تولي أهمية كبيرة لسلامة الأفراد والمؤسسات والمشاريع الصينية في أفغانستان مع اقتراب عيد الربيع، معربا عن أمله في أن يتخذ الجانب الأفغاني إجراءات قوية لضمان سلامة الأفراد والمؤسسات الصينية في أفغانستان".من ناحيته، أرسل وزير الخارجية الأفغاني، أمير خان متقي، تحيات عيد الربيع إلى الشعب الصيني، وقال إن "أفغانستان لن تسمح أبدا لأي قوة باستخدام أراضيها للقيام بأنشطة تضر بالصداقة الأفغانية الصينية وتقوّض مصالح بكين".وأشار إلى أن "أفغانستان ستكافح بحزم الإرهاب بجميع أشكاله، وستتخذ إجراءات قوية لضمان سلامة الأفراد والمؤسسات الصينية في أفغانستان".وقال وزير الخارجية الصيني، تشين غانغ، خلال الاتصال الهاتفي، إن "الصين تولي أهمية كبيرة لتنمية علاقات حسن الجوار والصداقة والتعاون مع أفغانستان، وتحترم دائما استقلال وسيادة ووحدة أراضي أفغانستان".وأكد تشين أن "الصين تدعم الحكومة الأفغانية المؤقتة لبناء هيكل سياسي واسع وشامل، واتباع سياسات داخلية وخارجية معتدلة وحكيمة، ومحاربة جميع أشكال القوى الإرهابية، وإقامة وتطوير علاقات ودية مع الدول الأخرى، وخاصة الدول المجاورة".وأضاف أن "الصين تتعاطف مع معاناة الشعب الأفغاني، وترغب في تقديم المزيد من المساعدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفغانستان، وتحسين سبل عيش الشعب".وشدد على أن "أفغانستان ترحب بقيام الصين بدور أكثر أهمية في الشؤون الدولية والإقليمية، وتأمل في تعزيز التبادلات والتعاون مع الصين".

https://sputnikarabic.ae/20230112/طالبان-تسعى-لزيادة-حضورها-الدبلوماسي-لدى-روسيا-1072210588.html

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