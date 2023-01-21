https://sputnikarabic.ae/20230121/العراق-هناك-قلق-من-وجود-بعض-الخلايا-لعصابات-داعش-داخل-المخيمات-في-سوريا-1072544942.html
العراق: هناك قلق من وجود بعض الخلايا لعصابات "داعش" داخل المخيمات في سوريا
العراق: هناك قلق من وجود بعض الخلايا لعصابات "داعش" داخل المخيمات في سوريا
حذر وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، من تواجد بعض الخلايا لعصابات تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى) في المخيمات داخل الأراضي السورية. 21.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-21T13:08+0000
2023-01-21T13:08+0000
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وتابع وزير الخارجية العراقي موضحا خلال لقائه مع نظيره النمساوي، ألكساندر شالنبيرغ، على هامش منتدى دافوس الاقتصادي بسويسرا، اليوم السبت، أن "هناك قلقا من إطلاق سراح قادة "داعش" وعبورهم إلى الأراضي العراقية"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).لكن أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، خلال اللقاء، أن "الوضع الأمني في العراق جيد".ولفت إلى "وجود قوة مالية في العراق نتيجة ارتفاع أسعار النفط عالميا".وشدد فؤاد حسين على أن الحكومة العراقية الجديدة "نالت ثقة تحالف قوي في البرلمان العراقي، وتسعى لإعادة بناء البني التحتية والاقتصادية، وتقديم مشروع المُوازنة العامة خلال الأسابيع القليلة القادمة".يذكر أن القوات العراقية، أعلنت في 2017 استعادة السيطرة على جميع الأراضي العراقية إثر معارك دامية مع تنظيم "داعش" الإرهابي الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق في 2014.
https://sputnikarabic.ae/20230120/السلطات-السورية-تعلن-مقتل-أحد-قياديي-داعش-إثر-عملية-شنتها-الأجهزة-الأمنية-في-ريف-درعا-1072518527.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, تنظيم داعش الإرهابي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, تنظيم داعش الإرهابي
العراق: هناك قلق من وجود بعض الخلايا لعصابات "داعش" داخل المخيمات في سوريا
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حذر وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، من تواجد بعض الخلايا لعصابات تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى) في المخيمات داخل الأراضي السورية.
وتابع وزير الخارجية العراقي موضحا خلال لقائه مع نظيره النمساوي، ألكساندر شالنبيرغ، على هامش منتدى دافوس الاقتصادي بسويسرا، اليوم السبت، أن "هناك قلقا من إطلاق سراح قادة "داعش" وعبورهم إلى الأراضي العراقية"، وفقا لوكالة
الأنباء العراقية (واع).
لكن أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، خلال اللقاء، أن "الوضع الأمني في العراق جيد".
ولفت إلى "وجود قوة مالية في العراق نتيجة ارتفاع أسعار النفط عالميا".
وشدد فؤاد حسين على أن الحكومة العراقية الجديدة "نالت ثقة تحالف قوي في البرلمان العراقي، وتسعى لإعادة بناء البني التحتية والاقتصادية، وتقديم مشروع المُوازنة العامة خلال الأسابيع القليلة القادمة".
يذكر أن القوات العراقية، أعلنت في 2017 استعادة السيطرة على جميع الأراضي العراقية إثر معارك دامية مع تنظيم "داعش
" الإرهابي الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق في 2014.