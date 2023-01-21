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المغرب يعلن إحباط عملية هجرة غير شرعية واعتقال سودانيين بتهم الاتجار بالبشر
المغرب يعلن إحباط عملية هجرة غير شرعية واعتقال سودانيين بتهم الاتجار بالبشر
أعلنت السلطات في المغرب، صباح اليوم السبت، نجاح عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، إجهاض عملية للهجرة السرية وتوقيف ثلاثة مواطنين سودانيين... 21.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-21T21:41+0000
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وبحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني جاءت العملية بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.وأشار البيان، وفقا لموقع "هسبريس" المغربي إلى أنه "جرى توقيف المشتبه فيهم الثلاثة بعد الاشتباه في تورطهم في إدخال مهاجرين بطريقة غير شرعية انطلاقا من الحدود الشرقية للمملكة، وتحضيرهم لتنفيذ عملية للهجرة عن طريق التسلق والاقتحام، حيث تم ضبطهم متلبسين بإيواء 105 مرشحين للهجرة غير النظامية بداخل مجموعة من المنازل بمدينة وجدة".ولفت البيان إلى أن "عمليات الضبط والتفتيش المنجزة في هذه القضية أسفرت عن حجز مجموعة من القطع الحديدية الموصولة بنصل خشبي، والتي يشتبه في تسخيرها في تسلق السياج الحديدي لمدينة مليلية، علاوة على أدوات راضة وأجهزة إلكترونية وجوازات سفر ومجموعة من الوثائق التعريفية في اسم الغير".
https://sputnikarabic.ae/20230113/الهجرة-غير-الشرعية-نحو-أوروبا-تصل-إلى-أعلى-مستوى-لها-منذ-سنوات-1072235501.html
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أخبار المغرب اليوم, المغرب العربي, العالم العربي, أخبار العالم العربي
أخبار المغرب اليوم, المغرب العربي, العالم العربي, أخبار العالم العربي

المغرب يعلن إحباط عملية هجرة غير شرعية واعتقال سودانيين بتهم الاتجار بالبشر

21:41 GMT 21.01.2023
© AP Photo / Santi Palaciosالشرطة المغربية
الشرطة المغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2023
© AP Photo / Santi Palacios
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أعلنت السلطات في المغرب، صباح اليوم السبت، نجاح عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، إجهاض عملية للهجرة السرية وتوقيف ثلاثة مواطنين سودانيين يشتبه في ارتباطهم بشبكة تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.
وبحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني جاءت العملية بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وأشار البيان، وفقا لموقع "هسبريس" المغربي إلى أنه "جرى توقيف المشتبه فيهم الثلاثة بعد الاشتباه في تورطهم في إدخال مهاجرين بطريقة غير شرعية انطلاقا من الحدود الشرقية للمملكة، وتحضيرهم لتنفيذ عملية للهجرة عن طريق التسلق والاقتحام، حيث تم ضبطهم متلبسين بإيواء 105 مرشحين للهجرة غير النظامية بداخل مجموعة من المنازل بمدينة وجدة".
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ولفت البيان إلى أن "عمليات الضبط والتفتيش المنجزة في هذه القضية أسفرت عن حجز مجموعة من القطع الحديدية الموصولة بنصل خشبي، والتي يشتبه في تسخيرها في تسلق السياج الحديدي لمدينة مليلية، علاوة على أدوات راضة وأجهزة إلكترونية وجوازات سفر ومجموعة من الوثائق التعريفية في اسم الغير".
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