https://sputnikarabic.ae/20230121/المغرب-يعلن-إحباط-عملية-هجرة-غير-شرعية-واعتقال-سودانيين-بتهم-الاتجار-بالبشر-1072559176.html

المغرب يعلن إحباط عملية هجرة غير شرعية واعتقال سودانيين بتهم الاتجار بالبشر

المغرب يعلن إحباط عملية هجرة غير شرعية واعتقال سودانيين بتهم الاتجار بالبشر

أعلنت السلطات في المغرب، صباح اليوم السبت، نجاح عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، إجهاض عملية للهجرة السرية وتوقيف ثلاثة مواطنين سودانيين... 21.01.2023, سبوتنيك عربي

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وبحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني جاءت العملية بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.وأشار البيان، وفقا لموقع "هسبريس" المغربي إلى أنه "جرى توقيف المشتبه فيهم الثلاثة بعد الاشتباه في تورطهم في إدخال مهاجرين بطريقة غير شرعية انطلاقا من الحدود الشرقية للمملكة، وتحضيرهم لتنفيذ عملية للهجرة عن طريق التسلق والاقتحام، حيث تم ضبطهم متلبسين بإيواء 105 مرشحين للهجرة غير النظامية بداخل مجموعة من المنازل بمدينة وجدة".ولفت البيان إلى أن "عمليات الضبط والتفتيش المنجزة في هذه القضية أسفرت عن حجز مجموعة من القطع الحديدية الموصولة بنصل خشبي، والتي يشتبه في تسخيرها في تسلق السياج الحديدي لمدينة مليلية، علاوة على أدوات راضة وأجهزة إلكترونية وجوازات سفر ومجموعة من الوثائق التعريفية في اسم الغير".

https://sputnikarabic.ae/20230113/الهجرة-غير-الشرعية-نحو-أوروبا-تصل-إلى-أعلى-مستوى-لها-منذ-سنوات-1072235501.html

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