https://sputnikarabic.ae/20230121/انخفاض-احتياطي-الغاز-الأوروبي-إلى-أقل-من-80-في-المئة-1072536752.html

انخفاض احتياطي الغاز الأوروبي إلى أقل من 80 في المئة

انخفاض احتياطي الغاز الأوروبي إلى أقل من 80 في المئة

وفقا لبيانات البنية التجتية للغاز في أوروبا فقد انخفضت كمية احتياطات الغاز في المنشآت تحت الأرض في أوروبا إلى أقل من 80%. 21.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-21T08:21+0000

2023-01-21T08:21+0000

2023-01-21T08:25+0000

العالم

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وأظهرت البيانات أن الخزانات تحت الأرضية الأوروبية ممتلئة بنسبة 79.49%، وتحتوي على إجمالي 86.5 مليار متر مكعب من الغاز، اعتبارا من يوم 20 يناير، والذي انتهى في الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش يوم 21 يناير، بعد أن فقد 0.59 نقطة مئوية في يوم واحد.في الوقت نفسه، لا تزال احتياطات الغاز في الخزانات تحت الأرضية الأوروبية مرتفعة، مقارنة بالعام الماضي، عندما كان الرقم أقل من 50%، وفقا للمشغل.وشنت الدول الغربية حملة عقوبات شاملة على روسيا بعد أن بدأت عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير 2022، حيث تعهد الاتحاد الأوروبي بإنهاء اعتماده على إمدادات الطاقة الروسية. قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم الثلاثاء إن الاتحاد الأوروبي تمكن من استبدال 80% من غاز خط الأنابيب الذي توفره روسيا، عن طريق خفض الطلب المحلي وزيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20230117/أسعار-الغاز-في-أوروبا-تهبط-إلى-أقل-من-600-دولار-لأول-مرة-منذ-أغسطس-2021-1072373567.html

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