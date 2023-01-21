https://sputnikarabic.ae/20230121/انخفاض-احتياطي-الغاز-الأوروبي-إلى-أقل-من-80-في-المئة-1072536752.html
انخفاض احتياطي الغاز الأوروبي إلى أقل من 80 في المئة
انخفاض احتياطي الغاز الأوروبي إلى أقل من 80 في المئة
وفقا لبيانات البنية التجتية للغاز في أوروبا فقد انخفضت كمية احتياطات الغاز في المنشآت تحت الأرض في أوروبا إلى أقل من 80%. 21.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-21T08:21+0000
2023-01-21T08:21+0000
2023-01-21T08:25+0000
العالم
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وأظهرت البيانات أن الخزانات تحت الأرضية الأوروبية ممتلئة بنسبة 79.49%، وتحتوي على إجمالي 86.5 مليار متر مكعب من الغاز، اعتبارا من يوم 20 يناير، والذي انتهى في الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش يوم 21 يناير، بعد أن فقد 0.59 نقطة مئوية في يوم واحد.في الوقت نفسه، لا تزال احتياطات الغاز في الخزانات تحت الأرضية الأوروبية مرتفعة، مقارنة بالعام الماضي، عندما كان الرقم أقل من 50%، وفقا للمشغل.وشنت الدول الغربية حملة عقوبات شاملة على روسيا بعد أن بدأت عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير 2022، حيث تعهد الاتحاد الأوروبي بإنهاء اعتماده على إمدادات الطاقة الروسية. قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم الثلاثاء إن الاتحاد الأوروبي تمكن من استبدال 80% من غاز خط الأنابيب الذي توفره روسيا، عن طريق خفض الطلب المحلي وزيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20230117/أسعار-الغاز-في-أوروبا-تهبط-إلى-أقل-من-600-دولار-لأول-مرة-منذ-أغسطس-2021-1072373567.html
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العالم
انخفاض احتياطي الغاز الأوروبي إلى أقل من 80 في المئة
08:21 GMT 21.01.2023 (تم التحديث: 08:25 GMT 21.01.2023) تابعنا عبر
وفقا لبيانات البنية التجتية للغاز في أوروبا فقد انخفضت كمية احتياطات الغاز في المنشآت تحت الأرض في أوروبا إلى أقل من 80%.
وأظهرت البيانات أن الخزانات تحت الأرضية الأوروبية ممتلئة بنسبة 79.49%، وتحتوي على إجمالي 86.5 مليار متر مكعب من الغاز، اعتبارا من يوم 20 يناير، والذي انتهى في الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش يوم 21 يناير، بعد أن فقد 0.59 نقطة مئوية في يوم واحد.
في الوقت نفسه، لا تزال احتياطات الغاز في الخزانات تحت الأرضية الأوروبية مرتفعة، مقارنة بالعام الماضي، عندما كان الرقم أقل من 50%، وفقا للمشغل.
وشنت الدول الغربية حملة عقوبات شاملة على روسيا بعد أن بدأت عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير 2022، حيث تعهد الاتحاد الأوروبي بإنهاء اعتماده على إمدادات الطاقة الروسية. قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم الثلاثاء إن الاتحاد الأوروبي تمكن من استبدال 80% من غاز خط الأنابيب الذي توفره روسيا، عن طريق خفض الطلب المحلي وزيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة.