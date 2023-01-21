https://sputnikarabic.ae/20230121/باحثون-يفكون-شفرة-حب-الناس-للشوكولاتة-1072557144.html

باحثون يفكون شفرة حب الناس للشوكولاتة

باحثون يفكون شفرة حب الناس للشوكولاتة

يقول باحثون في جامعة ليدز بإنجلترا إنهم قاموا بفك الشفرة الخاصة بما يجعل الشوكولاتة لا تقاوم بالنسبة للكثيرين من الناس. 21.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-21T20:39+0000

2023-01-21T20:39+0000

2023-01-21T20:39+0000

مجتمع

الصحة

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وأبلغ الباحثون بالنتائج التي توصلوا إليها في دراسة جديدة نُشرت في ACS Applied Materials and Interfaces، بحسب موقع "هيلث لاين" المتخصص في الشؤون الصحية والغذائية.قال الباحثون إن معظم الرغبة في تناول الشوكولاتة ترجع إلى كيفية ذوبان الشوكولاتة في أفواهنا. توصلوا إلى هذا الاستنتاج بعد فحص كل خطوة ميكانيكية في عملية تناول الشوكولاتة.تشير نتائج الدراسة إلى أن الناس يحبون الشوكولاتة في الغالب بسبب ملمس محتوى الدهون في طبقاتها الخارجية التي تتحلل في فمنا أثناء مضغها.بكلمات أخرى، فإن الرضا الذي نحصل عليه من تناول الشوكولاتة يأتي في الغالب من الطريقة التي يتفاعل بها لساننا وغددنا اللعابية أو لعابنا مع محتوى الدهون في الشوكولاتة.أي أن محتوى الدهون من الشوكولاتة الذي يلامس براعم التذوق لدينا أولا ينطوي على أهمية أكبر بكثير لرضانا العام من أي محتوى دهني في الطبقات الداخلية.نوع جديد من الشوكولاتةمن هذا المنطلق، يعمل مؤلفو الدراسة الآن على خط جديد من الشوكولاتة الفاخرة التي تركز محتوى الدهون على الطبقة الخارجية وتقليلها من بقية الشوكولاتة.تم إجراء الاختبارات باستخدام علامة تجارية فاخرة من الشوكولاتة الداكنة الصلبة على سطح اصطناعي يشبه اللسان ثلاثي الأبعاد مصمم في جامعة ليدز.قال سيافاش سلطان أحمدي مؤلف الدراسة والباحث في كلية علوم الغذاء والتغذية في ليدز في بيان صحفي: "من خلال فهم الآليات الفيزيائية التي تحدث عندما يأكل الناس الشوكولاتة، نعتقد أنه يمكن تطوير جيل جديد من الشوكولاتة يقدم إحساسا بالشوكولاتة عالية الدسم، لكنه يعد خيارا صحيا".وأضاف: "نعتقد أنه يمكن إنتاج الشوكولاتة الداكنة في بنية متدرجة الطبقات مع تغطية الدهون لسطح الشوكولاتة والجزيئات لتقديم تجربة الانغماس الذاتي المرغوبة دون إضافة الكثير من الدهون داخل جسم الشوكولاتة".شوكولاتة اليوم: كيفية اتخاذ خيارات صحيةالشوكولاتة الفاخرة الصحية مع القليل من الدهون ونفس الملمس الناعم والطعم المرضي غير متوفرة بعد.ومع ذلك، هناك خيارات صحية يمكنك اتخاذها عندما يتعلق الأمر باختيار الشوكولاتة اليوم.يقول الخبراء إنه يمكنك البدء باختيار خيارات الشوكولاتة الداكنة بدلا من الشوكولاتة بالحليب أو حلوى الشوكولاتة.قالت كريستين كيركباتريك، أخصائية التغذية ومؤلفة كتاب "Skinny Liver": "ترتبط فوائد الشوكولاتة حقا بحبوب الكاكاو والفلافونويدات الموجودة بداخلها".مركبات الفلافونويد هي مضادات الأكسدة التي تساعد جسمك على العمل بفعالية. كما أنها تحمي من تلف الخلايا.لجني فوائد الفلافونويد الطبيعية الموجودة في الشوكولاتة، يجب التمسك بالخيارات التي تحتوي على 70% أو أكثر من محتوى الكاكاو، فالشوكولاتة في هذه الفئة لها أيضا ميزة كونها أقل في السكر.تقول كيركباتريك: "هذا هو السبب في أن الشوكولاتة الداكنة (نسبة عالية من الكاكاو مقابل الحليب) لها أكبر قدر من الفوائد".وتشير إلى البحث الذي يؤكد أن الشوكولاتة الداكنة يمكن أن تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، وتحسين أداء الخلية.لاختيار شوكولاتة صحية، تقترح كيركباتريك:اختيار الشوكولاتة الداكنة بدلا من شوكولاتة الحليب.الحصول على %70 من الكاكاو في منتجات الشوكولاتة الخاصة بك.اختر خيارات منخفضة السكر قدر الإمكان أو استخدم التحكم في الجزء.تجنب الشوكولاتة البيضاءتقول خبيرة التغذية: "غالبا ما تحتوي الخيارات التي تحتوي على كمية أقل من الكاكاو (مثل شوكولاتة الحليب) على نسبة عالية من السكر وتحتوي على القليل من الفوائد أو لا تحتوي على أي فائدة".وعلى الرغم من اسمها، فإن الشوكولاتة البيضاء لا تحتوي فعليا على الكاكاو، وليست في نفس فئة الحليب أو الشوكولاتة الداكنة، لذلك لا توجد فوائد صحية لاستهلاكها.بالنسبة للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2، تقول خبيرة التغذية جولي كننغهام إنه مثل أي شخص آخر، يمكنك الاستمتاع بالشوكولاتة وستستفيد أكثر من الشوكولاتة الداكنة أكثر من الأنواع الأخرى.وتضيف: "ولكن، سيحتاج الأشخاص المصابون بمرض السكري إلى توخي الحذر بشأن أحجام الحصص الغذائية ومحتوى الكربوهيدرات في الشوكولاتة التي يتناولونها، وقد يكون لديهم سكر دم أفضل عندما يتناولون منتجات الشوكولاتة مع البروتين، مثل اللوز المغطى بالكاكاو".

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