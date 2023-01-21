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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230121/بايدن-أوكرانيا-ستحصل-على-كل-ما-تحتاجه-1072532813.html
بايدن: أوكرانيا ستحصل على كل ما تحتاجه
بايدن: أوكرانيا ستحصل على كل ما تحتاجه
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن أوكرانيا ستحصل على كل ما تحتاجه من المساعدات العسكرية. 21.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-21T00:36+0000
2023-01-21T00:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
جو بايدن
أخبار أوكرانيا
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واشنطن - سبوتنيك. وأضاف بايدن للصحفيين عند سؤاله عن المداولات بين الحلفاء لإرسال دبابات إلى أوكرانيا، قائلا إن "أوكرانيا ستحصل على كل المساعدات التي تحتاج إليها".وكانت ألمانيا قد أعلنت أنها قد تقدم دبابات "ليوبارد" لأوكرانيا، ولكن بالتنسيق مع الشركاء فقط.وأفادت تقارير إعلامية بأن برلين وافقت على تسليم دبابات "ليوبارد" لكييف بشرط أن تقدم الولايات المتحدة دبابات "أبرامز" للأوكرانيين أولا، بينما تقول واشنطن إنها لا ترى جدوى في تقديم دباباتها نظرا للصعوبات اللوجستية وصعوبة الصيانة.ويأتي ذلك على خلفية اجتماع الدول الداعمة لأوكرانيا "بصيغة رامشتاين"، التي تعهدت بتقديم مساعدات عسكرية غير مسبوقة لكييف، تشمل دبابات ومدرعات وأنظمة المدفعية والدفاع الجوي وغيرها.
https://sputnikarabic.ae/20230120/أمريكا-تعاقب-فاغنر-بعد-دحرها-الجيش-الأوكراني-في-سوليدار-1072529578.html
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العالم, جو بايدن, أخبار أوكرانيا
العالم, جو بايدن, أخبار أوكرانيا

بايدن: أوكرانيا ستحصل على كل ما تحتاجه

00:36 GMT 21.01.2023
© AP Photo / Susan Walshالرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2023
© AP Photo / Susan Walsh
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قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن أوكرانيا ستحصل على كل ما تحتاجه من المساعدات العسكرية.
واشنطن - سبوتنيك. وأضاف بايدن للصحفيين عند سؤاله عن المداولات بين الحلفاء لإرسال دبابات إلى أوكرانيا، قائلا إن "أوكرانيا ستحصل على كل المساعدات التي تحتاج إليها".
وكانت ألمانيا قد أعلنت أنها قد تقدم دبابات "ليوبارد" لأوكرانيا، ولكن بالتنسيق مع الشركاء فقط.
عناصر تابعون لشركة فاغنر العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2023
أمريكا تعاقب "فاغنر" بعد دحرها الجيش الأوكراني في سوليدار
أمس, 18:43 GMT
وأفادت تقارير إعلامية بأن برلين وافقت على تسليم دبابات "ليوبارد" لكييف بشرط أن تقدم الولايات المتحدة دبابات "أبرامز" للأوكرانيين أولا، بينما تقول واشنطن إنها لا ترى جدوى في تقديم دباباتها نظرا للصعوبات اللوجستية وصعوبة الصيانة.
ويأتي ذلك على خلفية اجتماع الدول الداعمة لأوكرانيا "بصيغة رامشتاين"، التي تعهدت بتقديم مساعدات عسكرية غير مسبوقة لكييف، تشمل دبابات ومدرعات وأنظمة المدفعية والدفاع الجوي وغيرها.
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Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:41 GMT
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