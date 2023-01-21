https://sputnikarabic.ae/20230121/بايدن-أوكرانيا-ستحصل-على-كل-ما-تحتاجه-1072532813.html
بايدن: أوكرانيا ستحصل على كل ما تحتاجه
بايدن: أوكرانيا ستحصل على كل ما تحتاجه
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن أوكرانيا ستحصل على كل ما تحتاجه من المساعدات العسكرية. 21.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-21T00:36+0000
2023-01-21T00:36+0000
2023-01-21T00:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
جو بايدن
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/14/1072532547_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_4710e10370b26318dfe55cca41d6c8eb.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وأضاف بايدن للصحفيين عند سؤاله عن المداولات بين الحلفاء لإرسال دبابات إلى أوكرانيا، قائلا إن "أوكرانيا ستحصل على كل المساعدات التي تحتاج إليها".وكانت ألمانيا قد أعلنت أنها قد تقدم دبابات "ليوبارد" لأوكرانيا، ولكن بالتنسيق مع الشركاء فقط.وأفادت تقارير إعلامية بأن برلين وافقت على تسليم دبابات "ليوبارد" لكييف بشرط أن تقدم الولايات المتحدة دبابات "أبرامز" للأوكرانيين أولا، بينما تقول واشنطن إنها لا ترى جدوى في تقديم دباباتها نظرا للصعوبات اللوجستية وصعوبة الصيانة.ويأتي ذلك على خلفية اجتماع الدول الداعمة لأوكرانيا "بصيغة رامشتاين"، التي تعهدت بتقديم مساعدات عسكرية غير مسبوقة لكييف، تشمل دبابات ومدرعات وأنظمة المدفعية والدفاع الجوي وغيرها.
https://sputnikarabic.ae/20230120/أمريكا-تعاقب-فاغنر-بعد-دحرها-الجيش-الأوكراني-في-سوليدار-1072529578.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/14/1072532547_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_cba573086769f3d05238b5bc20482b1f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, جو بايدن, أخبار أوكرانيا
العالم, جو بايدن, أخبار أوكرانيا
بايدن: أوكرانيا ستحصل على كل ما تحتاجه
تابعنا عبر
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن أوكرانيا ستحصل على كل ما تحتاجه من المساعدات العسكرية.
واشنطن - سبوتنيك. وأضاف بايدن للصحفيين عند سؤاله عن المداولات بين الحلفاء لإرسال دبابات إلى أوكرانيا، قائلا إن "أوكرانيا ستحصل على كل المساعدات التي تحتاج إليها
".
وكانت ألمانيا قد أعلنت أنها قد تقدم دبابات "ليوبارد" لأوكرانيا، ولكن بالتنسيق مع الشركاء فقط.
وأفادت تقارير إعلامية بأن برلين وافقت على تسليم دبابات "ليوبارد" لكييف بشرط أن تقدم الولايات المتحدة دبابات "أبرامز" للأوكرانيين أولا، بينما تقول واشنطن إنها لا ترى جدوى في تقديم دباباتها نظرا للصعوبات اللوجستية وصعوبة الصيانة.
ويأتي ذلك على خلفية اجتماع الدول الداعمة لأوكرانيا "بصيغة رامشتاين"، التي تعهدت بتقديم مساعدات عسكرية غير مسبوقة لكييف، تشمل دبابات ومدرعات وأنظمة المدفعية والدفاع الجوي وغيرها.