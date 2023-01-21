https://sputnikarabic.ae/20230121/بري-يحذر-من-أن-لبنان-لا-يتحمل-أسابيع-من-الفراغ-1072546490.html

بري يحذر من أن لبنان لا يتحمل أسابيع من الفراغ

بري يحذر من أن لبنان لا يتحمل أسابيع من الفراغ

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، اليوم السبت، أن "الأمور معلقة بسبب عدم وجود اتفاق حيال الاستحقاق الرئاسي"، مشيرا إلى أن "الخارج ليس مهتما على ما... 21.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-21T14:18+0000

2023-01-21T14:18+0000

2023-01-21T14:18+0000

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وقال بري، وفقا لما نقل عنه زواره إن "الخارج لا يقدم ولا يؤخر وأن الحل داخلي يحتاج إلى حوار حقيقي لكن ليس هناك تجاوب مع الحوار حتى الان"، مؤكدا أن لبنان لا يتحمل أسابيع من الفراغ، حسب صحيفة اللواء اللبنانية.وأضاف أن "بعض القوى لا تريد الاقتناع بأننا قادرون على إنقاذ أنفسنا بأنفسنا، ينتظرون الخارج وهموم الخارج أكبر من لبنان ومشاكله"، مجددا قناعته بأن "الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة، فليأتوا لنتفق على اسمين أو ثلاثة ونذهب إلى جلسة نهنئ الفائز بها".وتابع بري: "انعقاد جلسات الحكومة لا يجب أن يعتبره البعض رسالة ضده بل هناك حاجات ملحة للناس لا يمكن معالجتها دون انعقاد الحكومة".ويستمر الاعتصام المفتوح الذي بدأه النائبان ملحم خلف ونجاة عون لليوم الثاني على التوالي داخل القاعة العامة للبرلمان اللبناني وذلك للمطالبة بجلسات متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية.وارتفع عدد النواب الذين باتوا أمس الجمعة، داخل البرلمان إلى 4، وذلك بعد انضمام النائبين فراس حمدان وحليمة قعقور إلى جانب زملائهم.وفشل البرلمان اللبناني في انتخاب رئيس جديد للبلاد في الجلسة التي عقدها الخميس الماضي، بعد 10 جلسات سابقة انتهت إلى نفس النتيجة.ويزداد المشهد السياسي تعقيدا في لبنان على خلفية خلو سدة الرئاسة الأولى في ظل الخلافات السياسية والهوة العميقة بين القوى الأساسية، الأمر الذي ينذر بطول أمد الفراغ الرئاسي في البلاد.وعلى الرغم من الدعوات المستمرة لرئيس البرلمان لجلسات انتخاب رئيس جديد للجمهورية، إلا أنها تبقى شكلية بعد تعذر الاتفاق على شخصية جامعة، وسط إعلان بري عزوفه عن دعوته لجمع القوى السياسية كافة على طاولة الحوار لتقريب وجهات النظر وتسهيل انتخاب رئيس جديد.

https://sputnikarabic.ae/20230119/نواب-لبنانيون-يبيتون-في-البرلمان-لفتح-دورات-متتالية-لانتخاب-رئيس-للجمهورية--1072489884.html

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