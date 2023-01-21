عربي
https://sputnikarabic.ae/20230121/بفتح-أبواب-الصحراء-للأجانب-الجزائر-تسعى-لتنشيط-السياحة-1072553171.html
بفتح أبواب الصحراء للأجانب... الجزائر تسعى لتنشيط السياحة
بفتح أبواب الصحراء للأجانب... الجزائر تسعى لتنشيط السياحة
في محاولة لتنشيط قطاع السياحة، تسعى الحكومة الجزائرية لتسهيل إجراءات حصول السياح الأجانب على التأشيرات. 21.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-21T18:00+0000
2023-01-21T18:00+0000
الجزائر
السياحة
المجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/17/1071512864_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_542dcc2afc548920ddb1a1a4ac222c46.jpg
وذكرت وكالة "بلومبرغ"، أن وثيقة حكومية كشفت أن الجزائر تخطط لتسهيل وصول المسافرين الدوليين، من خلال إصدار تأشيرات سياحية للزوار حال وصولهم.وأشارت إلى أن عملية استصدار التأشيرات حاليا تشهد حالة من البيروقراطية، مؤكدة أنها "طويلة وغير مجدية قبل السفر".وتتيح هذه التسهيلات للسياح الأجانب باستكشاف المناظر الطبيعية الخلابة والآثار القديمة في أكبر دولة في أفريقيا.وعلى الرغم من اعتماد الجزائر على النفط في اقتصادها بدرجة كبيرة، إلا أنها تنوي فتح أبوابها للاستثمار السياحي على غرار السعودية.وبعد فتح السعودية أبوابها للسياح الأجانب لأول مرة في عام 2019، صارت الجزائر آخر الدول العربية المتبقية التي لا تزال مغلقة إلى حد كبير أمام المصطافين.ووفقا للوثيقة الحكومية، فإن هذه الإجراءات الجديدة لن تكون سارية المفعول إلا في جنوب الجزائر الواقع في الصحراء الكبرى.وهذا يعني أنه سيكون من الصعب على السياح الأجانب الانتقال للمناطق الساحلية على البحر الأبيض المتوسط "أو التزلج في جبال الأطلس أو الذهاب للجزائر العاصمة".وتوضح الوثيقة أنه يتعين على السياح الحجز عبر وكالات السفر المعتمدة العاملة في الجزائر.
https://sputnikarabic.ae/20230121/لجنة-الشؤون-الخارجية-في-البرلمان-الجزائري-نسعى-لنكون-الشريك-الاستراتيجي-والرئيسي-للاتحاد-الأوروبي-1072543099.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/17/1071512864_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7672b324dc49ecc7a3c0c3c3b87c528d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الجزائر, السياحة, المجتمع
الجزائر, السياحة, المجتمع

بفتح أبواب الصحراء للأجانب... الجزائر تسعى لتنشيط السياحة

18:00 GMT 21.01.2023
© AFP 2023 / -الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في الحفل الختامي للقمة الحادية والثلاثين للجامعة العربية في العاصمة الجزائرية الجزائر في 2 نوفمبر 2022.
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في الحفل الختامي للقمة الحادية والثلاثين للجامعة العربية في العاصمة الجزائرية الجزائر في 2 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2023
© AFP 2023 / -
تابعنا عبرTelegram
في محاولة لتنشيط قطاع السياحة، تسعى الحكومة الجزائرية لتسهيل إجراءات حصول السياح الأجانب على التأشيرات.
وذكرت وكالة "بلومبرغ"، أن وثيقة حكومية كشفت أن الجزائر تخطط لتسهيل وصول المسافرين الدوليين، من خلال إصدار تأشيرات سياحية للزوار حال وصولهم.
علم الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2023
لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الجزائري: نسعى لنكون الشريك الاستراتيجي والرئيسي للاتحاد الأوروبي
12:07 GMT
وأشارت إلى أن عملية استصدار التأشيرات حاليا تشهد حالة من البيروقراطية، مؤكدة أنها "طويلة وغير مجدية قبل السفر".
وتتيح هذه التسهيلات للسياح الأجانب باستكشاف المناظر الطبيعية الخلابة والآثار القديمة في أكبر دولة في أفريقيا.
وعلى الرغم من اعتماد الجزائر على النفط في اقتصادها بدرجة كبيرة، إلا أنها تنوي فتح أبوابها للاستثمار السياحي على غرار السعودية.
وبعد فتح السعودية أبوابها للسياح الأجانب لأول مرة في عام 2019، صارت الجزائر آخر الدول العربية المتبقية التي لا تزال مغلقة إلى حد كبير أمام المصطافين.
ووفقا للوثيقة الحكومية، فإن هذه الإجراءات الجديدة لن تكون سارية المفعول إلا في جنوب الجزائر الواقع في الصحراء الكبرى.
وهذا يعني أنه سيكون من الصعب على السياح الأجانب الانتقال للمناطق الساحلية على البحر الأبيض المتوسط "أو التزلج في جبال الأطلس أو الذهاب للجزائر العاصمة".
وتوضح الوثيقة أنه يتعين على السياح الحجز عبر وكالات السفر المعتمدة العاملة في الجزائر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:57 GMTБоевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала