https://sputnikarabic.ae/20230121/بلينكن-هناك-انخفاض-في-التوتر-مع-الصين-1072533205.html
بلينكن: هناك انخفاض في التوتر مع الصين
بلينكن: هناك انخفاض في التوتر مع الصين
قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يوم الجمعة، إن هناك انخفاضا في التوتر مع الصين، لكنه عبّر مجددا عن قلقه حيال تايوان (الصين). 21.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-21T03:03+0000
2023-01-21T03:03+0000
2023-01-21T03:03+0000
وزير الخارجية الأمريكي
الصين
العالم
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ولدى سؤاله في جامعة شيكاغو عما إذا كان التوتر قد انخفض مع العملاق الآسيوي، أجاب بلينكن، "أعتقد ذلك، لأنك عندما تتحدث وتنخرط، يميل ذلك إلى أن يكون له هذا التأثير".يسافر بلينكن إلى بكين يومي 5 و6 فبراير/شباط المقبل وفقًا لمسؤول أمريكي، وهي الزيارة الأولى من هذا المستوى إلى الصين منذ زيارة سلفه الجمهوري مايك بومبيو في عام 2018.واتفق الرئيسان الأمريكي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ على الزيارة في على هامش قمة في إندونيسيا في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.في الوقت نفسه، أعرب بلينكن عن قلقه بشأن تايوان، مشيرًا إلى محاولات بكين عزل الجزيرة التي تعتبرها الحكومة الصينية جزءًا من أراضيها، حسب قوله.
https://sputnikarabic.ae/20230120/بلينكن-يبحث-مع-بوريل-دعم-أوكرانيا-ومواجهة-التحديات-الصينية-والإيرانية-1072490821.html
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وزير الخارجية الأمريكي, الصين, العالم
وزير الخارجية الأمريكي, الصين, العالم
بلينكن: هناك انخفاض في التوتر مع الصين
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قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يوم الجمعة، إن هناك انخفاضا في التوتر مع الصين، لكنه عبّر مجددا عن قلقه حيال تايوان (الصين).
ولدى سؤاله في جامعة شيكاغو عما إذا كان التوتر قد انخفض مع العملاق الآسيوي، أجاب بلينكن، "أعتقد ذلك، لأنك عندما تتحدث وتنخرط، يميل ذلك إلى أن يكون له هذا التأثير".
وأضاف، "باقي العالم يتوقع منا أن ندير هذه العلاقة بمسؤولية"، لأن الدول الأخرى "تعلم أن ذلك سيؤثر عليها أيضاً
".
يسافر بلينكن إلى بكين يومي 5 و6 فبراير/شباط المقبل وفقًا لمسؤول أمريكي، وهي الزيارة الأولى من هذا المستوى إلى الصين منذ زيارة سلفه الجمهوري مايك بومبيو في عام 2018.
واتفق الرئيسان الأمريكي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ على الزيارة في على هامش قمة في إندونيسيا في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
في الوقت نفسه، أعرب بلينكن عن قلقه بشأن تايوان، مشيرًا إلى محاولات بكين عزل الجزيرة التي تعتبرها الحكومة الصينية جزءًا من أراضيها، حسب قوله.