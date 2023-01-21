https://sputnikarabic.ae/20230121/بما-يخدم-علاقاتهما-الاستراتيجية-عبد-اللهيان-وشعبان-يبحثان-التنسيق-المشترك-بين-سوريا-وإيران-1072558803.html

بما يخدم علاقاتهما الاستراتيجية.. عبد اللهيان وشعبان يبحثان التنسيق المشترك بين سوريا وإيران

بما يخدم علاقاتهما الاستراتيجية.. عبد اللهيان وشعبان يبحثان التنسيق المشترك بين سوريا وإيران

ناقشت بثينة شعبان، المستشارة الخاصة في الرئاسة السورية، اليوم السبت، مع حسين أمير عبد اللهيان، وزير الخارجية الإيراني، التنسيق المشترك بين البلدين. 21.01.2023, سبوتنيك عربي

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وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، مساء اليوم السبت، بأن بثينة شعبان تزور العاصمة الإيرانية، طهران، هذه الأيام، حيث التقت بعبداللهيان، وبحثت معه التنسيق المشترك بين الدولتين بما يخدم علاقاتهما الاستراتيجية، والوضع الإقليمي والدولي.ونقلت شعبان تحيات ومحبة الرئيس السوري بشار الأسد، إلى إبراهيم رئيسي، الرئيس الإيراني.ومن جانبه، أعرب وزير الخارجية الإيراني عن شكره لبثينة شعبان التي لبت الدعوة الإيرانية حيث حضرت المؤتمر الدولي الأول للنساء المؤثرات في العاصمة طهران، ممثلة عن السيدة الأولى في سوريا أسماء الأسد.وعبَّر حسين أمير عبداللهيان عن سعادته بلقائه الأخير مع الرئيس بشار الأسد، في العاصمة السورية، الأسبوع الماضي، وعن استعداد إيران لتكون دوما فاعلة في أي أمر يخدم مصلحة سوريا وسيادتها.وشدد عبد اللهيان على أن المصلحة السورية والإيرانية واحدة، وأن البلدين يواجهان تحديات مشتركة، مؤكدا أن تضافر جهودهما سيصب في خدمة ومصلحة البلدين.وبدورها نقلت وكالة إرنا عن عبداللهيان وصفه بأن العلاقات بين بلاده وسوريا استراتيجية وذات أبعاد مختلفة، وهي علاقات ثنائية تتقدم بقوة بطلب من كبار المسؤولين في البلدين نحو مزيد من النهوض في مختلف المجالات.وجرى اللقاء الذي جمع بثينة شعبان وحسين أمير عبداللهيان تبادل وجهات النظر بشأن مستجدات العلاقات بين الدولتين في مجال العلاقات الثنائية، ومناقشة الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والتعاون بين دول الجوار.

https://sputnikarabic.ae/20230120/إيران-اتفاقية-لتأسيس-الرابطة-الدولية-للنساء-المؤثرات-1072529400.html

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