https://sputnikarabic.ae/20230121/بوتين-يبحث-سير-العملية-العسكرية-في-ظل-انتصارات-ميدانية-تحققها-القوات-الروسية-1072546033.html

بوتين يبحث سير العملية العسكرية في ظل انتصارات ميدانية تحققها القوات الروسية

بوتين يبحث سير العملية العسكرية في ظل انتصارات ميدانية تحققها القوات الروسية

عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، وبحث الملفات الراهنة على جدول الأعمال الاجتماعي والاقتصادي. 21.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-21T13:57+0000

2023-01-21T13:57+0000

2023-01-21T13:57+0000

راديو

عالم سبوتنيك

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بوتين يبحث سير العملية العسكرية في ظل انتصارات ميدانية تحققها القوات الروسية بوتين يبحث سير العملية العسكرية في ظل انتصارات ميدانية تحققها القوات الروسية

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن بوتين تبادل خلال الاجتماع وجهات النظر حول مسار العملية العسكرية الخاصة، مشيرا إلى أن وزير الدفاع سيرغي شويغو أبلغ المشاركين عن زيارة مقر العملية بداية الأسبوع.يأتي هذا في ظل انتصارات تحققها القوات الروسية في الميدان، حيث حررت القوات بلدة كليشيفكا بالقرب من أرتيوموفسك، معتبرة أنه تقدم مهم لما للبلدة من أهمية كبيرة.وأشار الخبير العسكري والاستراتيجي، العميد هيثم حسون، إلى تغيرات حصلت في خطوط الجبهة في أكثر من اتجاه على المستوى العملياتي والاستراتيجي.دول غربية تدعو لدعم أوكرانيا بالسلاح.. وستولتنبرغ يطالب بتجديد مخازن الناتو بعد شح الكمياتأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أن حزمة المساعدات الجديدة لأوكرانيا تشمل أنظمة الدفاع الجوي "ناسامس"، وثمانية أنظمة دفاع جوي من طراز "أفينغر".كما تعتزم وزارة الدفاع الهولندية، تزويد أوكرانيا بنظامي دفاع جوي من طراز "باتريوت" وصواريخ لها. بالإضافة إلى تدريب العسكريين على استخدام هذه المجمعات، بالاشتراك مع الولايات المتحدة وألمانيا.من جهته، طالب الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، دول المجموعة، بتجديد مخزونات الأسلحة والذخيرة في أسرع وقت ممكن، نتيجة شح الأسلحة.ولفت إلى أن الغرب مازال يعول بشكل عام على إطالة أمد الحرب من ناحية، ويعمل على استنزاف المنطقة كاملة من القوات.وذكر أن الولايات المتحدة تحاول أن تقاتل حتى آخر جندي أوكراني على الأرض، وهذا يعني أن محاولة إيجاد حل من الجانب الغربي ليس إلا خيال، لأن الواقع يؤكد غير ذلك من خلال مد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة النوعية لإطالة أمد الحرب.حكومة باشاغا تعترض على اجتماع وزراء الخارجية العرب في طرابلس.. وتوقعات بتأجيلهاعترضت الحكومة الليبية المنبثقة عن البرلمان برئاسة فتحي باشاغا، على عقد اجتماع لوزراء الخارجية العرب كان مقررا يوم الأحد، في طرابلس، برئاسة حكومة عبد الحميد الدبيبة.وفي بيان لها، أعربت وزارة الخارجية في حكومة باشاغا، عن استغرابها للدعوة لاجتماع وزراء الخارجية العرب في العاصمة طرابلس، برئاسة حكومة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.وتوقع حضور العديد من الوفود عربية حتى وإن كانت مستويات التمثيل منخفضة، لكن الاجتماع سيتم في العاصمة طرابلس، وسيكون هناك وجود بارز لدول المغرب العربي ومصر وفي نفس الوقت لا يتوقع الكثير من مثل هذه الاجتماعات فهي تصب فقط في اتجاه الدعوة إلى ضرورة الاستقرار في ليبيا.اعتصام داخل المجلس النيابي في لبنان للمطالبة بعقد جلسات متتالية لانتخاب رئيس للجمهوريةيعتصم نواب لبنانيون داخل مجلس النواب، اعتراضا على عدم اختيار رئيس جديد للبلاد، بعد جلسات عدة لم يصل فيها الفرقاء داخل الكتل السياسية إلى توافقات حول اسم الرئيس الجديد.وبدأ الاعتصامَ النائبان ملحم خلف ونجاة عون، وانضم لهما النائبان فراس حمدان وحليمة قعقور، وذلك للمطالبة بجلسات متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية.وفشل البرلمان اللبناني في انتخاب رئيس جديد للبلاد في الجلسة التي عقدها يوم الخميس، بعد عشر جلسات سابقة انتهت إلى نفس النتيجة.وقال المحلل السياسي اللبناني، جورج علم، إنها ظاهرة ديمقراطية ومشروعة أن يعتصم عدد من النواب تعبيرا عن امتعاضهم جراء الطريقة التي يصار من خلالها إلى انتخاب رئيس للبلاد، لكن الظاهرة عليها أن تجمع كل الكتل النيابية لا أن تكرس الانقسام داخل مجلس النواب.الولايات المتحدة مهددة بالتخلف عن سداد ديونها ووزيرة الخزانة تحذرمن أزمة مالية عالميةحذرت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، من خلف بلادها عن سداد ديونها بما يؤدي إلى أزمة مالية عالمية، مع استمرار عدم وصول الحكومة الأمريكية إلى اتفاق داخل أروقة الكونغرس لتمديد حد ‏اقتراب الديون.‏وأوضحت يلين أن تكاليف الاقتراض سترتفع حال تخلف بلادها عن سداد الديون. كما أنه سيؤدي إلى حدوث ركود في الاقتصاد الأمريكي، ويمكن أن يتسبب في أزمة مالية عالمية.وشدد على ضرورة أن تتوصل الحكومة والكونغرس إلى اتفاقات سريعة، بعيدا عن الخلافات الحزبية، حتى يتم إنقاذ سمعة الاقتصاد الأمريكي، وضمان عدم إحداث ضرر كبير على المستوى الداخلي وكذلك في الاقتصاد العالمي.

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