https://sputnikarabic.ae/20230121/بوركينا-فاسو-تطالب-القوات-الفرنسية-بالمغادرة-في-غضون-شهر-1072560291.html
بوركينا فاسو تطالب القوات الفرنسية بالمغادرة في غضون شهر
بوركينا فاسو تطالب القوات الفرنسية بالمغادرة في غضون شهر
أفادت وكالة أنباء بوركينا فاسو الرسمية، اليوم السبت، أن سلطات البلاد أبلغت فرنسا بأنه يجب أن تغادر قواتها المتمركزة في البلاد في غضون شهر. 21.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-21T23:18+0000
2023-01-21T23:18+0000
2023-01-21T23:18+0000
بوركينا فاسو
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وبحسب البيان، "نددت حكومة بوركينا فاسو الأربعاء الماضي بالاتفاق الذي يحكم منذ 2018 وجود القوات المسلحة الفرنسية على أراضيها، ومنح فرنسا شهرًا لاستكمال انسحابها.وقال مصدر مقرب من الحكومة إن السلطات دعت إلى "مغادرة الجنود الفرنسيين في وقت قصير".يتمركز 400 جندي من القوات الخاصة الفرنسية في بوركينا فاسو التي يحكمها المجلس العسكري لمحاربة تمرد إسلامي، لكن العلاقات تدهورت في الأشهر الأخيرة.ويحكم البلاد مجلس عسكري بقيادة النقيب إبراهيم تراوري، وتتزايد المشاعر المعادية للفرنسيين في المستعمرة الفرنسية السابقة منذ أن تولى تراوري السلطة حيث كان أكثر انفتاحا بشكل علني على العمل مع دول أخرى، ولا سيما روسيا.ونهاية العام الماضي، زار رئيس وزراء بوركينا فاسو يواكيم كيليم دي تامبيلا روسيا لتعزيز العلاقات وتوحيد الجهود لمحاربة المتطرفين في المنطقة.
https://sputnikarabic.ae/20221203/بوركينا-فاسو-تغلق-راديو-فرنسا-الدولي-لبثه-رسالة-ترهيب-منسوبة-إلى-زعيم-إرهابي-1070813237.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بوركينا فاسو, أخبار فرنسا , العالم
بوركينا فاسو, أخبار فرنسا , العالم
بوركينا فاسو تطالب القوات الفرنسية بالمغادرة في غضون شهر
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أفادت وكالة أنباء بوركينا فاسو الرسمية، اليوم السبت، أن سلطات البلاد أبلغت فرنسا بأنه يجب أن تغادر قواتها المتمركزة في البلاد في غضون شهر.
وبحسب البيان، "نددت حكومة بوركينا فاسو الأربعاء الماضي بالاتفاق الذي يحكم منذ 2018 وجود القوات المسلحة الفرنسية على أراضيها، ومنح فرنسا شهرًا لاستكمال انسحابها.
يتمركز 400 جندي من القوات الخاصة الفرنسية في بوركينا فاسو التي يحكمها المجلس العسكري لمحاربة تمرد إسلامي، لكن العلاقات تدهورت في الأشهر الأخيرة.
ويحكم البلاد مجلس عسكري بقيادة النقيب إبراهيم تراوري، وتتزايد المشاعر المعادية للفرنسيين في المستعمرة الفرنسية السابقة منذ أن تولى تراوري السلطة حيث كان أكثر انفتاحا بشكل علني على العمل مع دول أخرى، ولا سيما روسيا.
ونهاية العام الماضي، زار رئيس وزراء بوركينا فاسو يواكيم كيليم دي تامبيلا روسيا لتعزيز العلاقات وتوحيد الجهود لمحاربة المتطرفين في المنطقة.