https://sputnikarabic.ae/20230121/بينهم-7-مصريين-الأمم-المتحدة-مقتل-32-من-قوات-حفظ-السلام-في-هجمات-شنيعة-خلال-2022-1072533455.html

بينهم 7 مصريين.. الأمم المتحدة: مقتل 32 من قوات حفظ السلام في هجمات شنيعة خلال 2022

بينهم 7 مصريين.. الأمم المتحدة: مقتل 32 من قوات حفظ السلام في هجمات شنيعة خلال 2022

قال اتحاد موظفي الأمم المتحدة، يوم الجمعة، إن ما لا يقل عن 32 من أفراد حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة قتلوا في هجمات متعمدة العام الماضي، وكانت بعثة مالي هي... 21.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-21T04:17+0000

2023-01-21T04:17+0000

2023-01-21T04:17+0000

منظمة الأمم المتحدة

قوات حفظ السلام

مصر

أخبار مصر الآن

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وقال الاتحاد في بيان صحفي، إن من بين القتلى الـ32، كان هناك 28 عسكريا و4 من أفراد الشرطة بينهم ضابطة.وللعام التاسع على التوالي، عانت بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) من أكبر عدد من القتلى، حيث قُتل 14 شخصا منها في عام 2022، يليها 13 قتيلا من بعثة المنظمة العالمية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.وقال رئيس اتحاد موظفي الأمم المتحدة أيتور أراوز في بيان صحفي، إن "قوات حفظ السلام والموظفين المدنيين الذين يعملون جنبا إلى جنب معهم يقفون في الخطوط الأمامية لتنفيذ عمل الأمم المتحدة في أكثر البيئات تحديا في العالم".وقال الاتحاد إن عدد القتلى الـ32 المسجل في عام 2022 يرفع إلى 494 أفراد الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها الذين قتلوا في هجمات متعمدة في السنوات الـ13 الماضية من جراء العبوات الناسفة، والقذائف الصاروخية، ونيران المدفعية، وقذائف الهاون، والألغام الأرضية، والكمائن المسلحة، والهجمات على القوافل، والهجمات الانتحارية والاغتيالات المستهدفة.وقال إن جنود حفظ السلام الذين لقوا حتفهم في عام 2022 حسب الدولة هم 7 من مصر، و7 من باكستان، و4 من تشاد، و3 من بنغلاديش، و2 من الهند، و2 من نيجيريا، وواحد من كل من غينيا، وأيرلندا، والأردن، والمغرب، ونيبال، روسيا وصربيا.

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منظمة الأمم المتحدة, قوات حفظ السلام, مصر, أخبار مصر الآن