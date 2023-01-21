https://sputnikarabic.ae/20230121/تراجع-مبيعات-المنازل-في-أمريكا-إلى-أدنى-مستوى-منذ-2010-1072550388.html

تراجع مبيعات المنازل في أمريكا إلى أدنى مستوى منذ 2010

تراجع مبيعات المنازل في أمريكا إلى أدنى مستوى منذ 2010

تباطأت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة للشهر الحادي عشر على التوالي في ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث أدى ارتفاع معدلات فوائد الرهن العقاري وارتفاع... 21.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-21T16:33+0000

2023-01-21T16:33+0000

2023-01-21T16:33+0000

مجتمع

اقتصاد

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال الاتحاد الوطني للوسطاء العقاريين (NAR)، إن مبيعات المنازل القائمة (المملوكة سابقا لأشخاص) تراجعت بنسبة 1.5% في ديسمبر مقارنة بالشهر السابق، بحسب قناة "فوكس بيزنس" الأمريكية.بينما هوت المبيعات بنسبة 34% على أساس سنوي لتسجل 4.02 مليون منزل، وهي أقل وتيرة مبيعات، منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2010، عندما كانت الولايات المتحدة لا تزال في خضم أزمة الإسكان الناجمة عن التخلف عن سداد الرهن العقاري.وقال كبير الاقتصاديين في الاتحاد، لورانس يون في بيان: "كان ديسمبر شهرا آخر صعبا بالنسبة للمشترين، الذين ما زالوا يواجهون معدلات رهن عقاري عالية (..) ومع ذلك، نتوقع أن تنتعش المبيعات مرة أخرى قريبا حيث انخفضت معدلات الرهن العقاري بشكل ملحوظ بعد أن بلغت ذروتها في أواخر العام الماضي".وكان هناك نحو 970 ألف منزل معروض للبيع في نهاية شهر ديسمبر، وفقا للتقرير، بانخفاض 13.4%عن نوفمبر ولكن بزيادة حوالي 10.2% عن العام الماضي. تم بيع المنازل في المتوسط في 26 يوما، ارتفاعا من 24 يوما في نوفمبر و19 يوما قبل عام واحد.بالوتيرة الحالية للمبيعات، سيستغرق الأمر ما يقرب من 2.9 شهرا لاستنفاد مخزون المنازل القائمة.وتحمل سوق الإسكان الحساسة لسعر الفائدة وطأة حملة البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) القوية لتشديد السياسة وإبطاء الاقتصاد.

https://sputnikarabic.ae/20220915/فوائد-الرهن-العقاري-في-أمريكا-تعود-إلى-مستويات-أزمة-2008-1067801939.html

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اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية