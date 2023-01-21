https://sputnikarabic.ae/20230121/تركيا-تطلق-عملية-جديدة-ضد-عناصر-بي-كي-كي-1072551709.html

تركيا تطلق عملية جديدة ضد عناصر "بي كي كي"

تركيا تطلق عملية جديدة ضد عناصر "بي كي كي"

أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم السبت، إطلاق عملية عسكرية جديدة ضد عناصر حزب العمال الكردستاني "بي كي كي" الذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية. 21.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-21T17:03+0000

2023-01-21T17:03+0000

2023-01-21T17:03+0000

أخبار تركيا اليوم

العالم

رجب طيب أردوغان

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ونقلت وكالة الأناضول، مساء اليوم السبت، عن وزارة الداخلية التركية في بيان لها أن "العملية العسكرية التركية الجديدة تأتي ضمن سلسلة عمليات "أرن" الموجهة ضد تنظيم "بي كي كي" الإرهابي"، وهي العملية العسكرية التي ستنشط في ولاية شرناق جنوب شرقي البلاد.وأطلقت الداخلية التركية عملية "أرن الحصار خريف شتاء ـ 23" في ولاية شرناق، بمشاركة 871 عنصرا من قوات الدرك والشرطة والحراس الأمنيين الأتراك، وذلك في عملية عسكرية تهدف إلى القضاء على الإرهاب كاملا داخل الأراضي التركية.وكانت وزارة الداخلية التركية قد بدأت سلسلة عمليات "أرن" ضد حزب "بي كي كي" في شهر يناير/ كانون الثاني من العام 2021، مع الإشارة إلى أن اسم "أرن" قد أطلق من قبل على تلك العمليات نسبة إلى "الشاب التركي أرن بلبل، الذي قتل على يد إرهابيين من عناصر الحزب في 11 أغسطس/آب 2017".وفي سياق متصل، قامت وزارة الداخلية التركية، السبت الماضي، بإطلاق عملية عسكرية جديدة تحت اسم "أرن الحصار 21" ضد حزب "العمال الكردستاني" (بي كي كي)، الذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية، في ولاية ديار بكر جنوب شرقي البلاد.ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" عن وزارة الداخلية التركية أن قواتها أطلقت عملية "أرن الحصار خريف شتاء -21" في ولاية ديار بكر، وذلك بمشاركة 840 عنصرا أمنيا من قوات الدرك والشرطة والحراس الأمنيين.وأكد بيان الوزارة أنه خلال اليوم الأول من العملية العسكرية في قضاء ليجا بديار بكر، تم تمشيط 5 أوكار للإرهابيين وضبط 145 كغ مواد مخدرة ومستلزمات مختلفة.وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إن بلاده ستتخذ الخطوات اللازمة في عام 2023، لإنشاء منطقة أمنية بعمق 30 كيلومترًا على الحدود مع سوريا.وتشن تركيا عملية عسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية التابعة لحزب العمال الكردستاني (المحظور في تركيا) شمالي سوريا، منذ 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

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أخبار تركيا اليوم, العالم, رجب طيب أردوغان