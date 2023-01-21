https://sputnikarabic.ae/20230121/تركيا-تندد-بحرق-نسخة-من-المصحف-أمام-سفارتها-في-السويد-1072548230.html
تركيا تندد بحرق نسخة من المصحف أمام سفارتها في السويد
تركيا تندد بحرق نسخة من المصحف أمام سفارتها في السويد
نددت تركيا بشدة بحرق نسخة من المصحف الشريف في السويد، معتبرة أن هذا "العمل الدنيء" مؤشر جديد على المستوى المقلق الذي وصلت إليه أوروبا في معاداة الإسلام... 21.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-21T15:28+0000
2023-01-21T15:28+0000
2023-01-21T15:28+0000
أخبار تركيا اليوم
السويد
مصحف
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جاء هذا في بيان صادر، اليوم السبت، عن وزارة الخارجية التركية، بحسب وكالة "الأناضول".وقالت الوزارة: "ندين بأشد العبارات الاعتداء الدنيء على كتابنا المقدس القرآن الكريم اليوم في السويد الذي جرى رغم كل تحذيرات بلادنا".وأضافت الوزارة: "لا نقبل بأي شكل من الأشكال السماح لهذا العمل الاستفزازي الذي يستهدف المسلمين ويهين قيمنا المقدسة تحت غطاء حرية التعبير، لأن هذه جريمة كراهية".واعتبرت أن هذا "العمل الدنيء مؤشر جديد على المستوى المقلق الذي وصلت إليه معاداة الإسلام وتيارات العنصرية والتمييز في أوروبا".ودعت تركيا الحكومة السويدية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد منفذي "جريمة الكراهية هذه".وفي وقت سابق اليوم، قام زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان، بحرق نسخة من المصحف قرب السفارة التركية بستوكهولم، وسط حماية مشددة من الشرطة.
https://sputnikarabic.ae/20230120/تركيا-غاضبة-من-السويد-لسماحها-بحرق-المصحف-الشريف-أمام-سفارتها-في-ستوكهولم-1072530780.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, السويد, مصحف
أخبار تركيا اليوم, السويد, مصحف
تركيا تندد بحرق نسخة من المصحف أمام سفارتها في السويد
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نددت تركيا بشدة بحرق نسخة من المصحف الشريف في السويد، معتبرة أن هذا "العمل الدنيء" مؤشر جديد على المستوى المقلق الذي وصلت إليه أوروبا في معاداة الإسلام والعنصرية.
جاء هذا في بيان صادر، اليوم السبت، عن وزارة الخارجية التركية، بحسب وكالة
"الأناضول".
وقالت الوزارة: "ندين بأشد العبارات الاعتداء الدنيء على كتابنا المقدس
القرآن الكريم اليوم في السويد الذي جرى رغم كل تحذيرات بلادنا".
وأضافت الوزارة: "لا نقبل بأي شكل من الأشكال السماح لهذا العمل الاستفزازي الذي يستهدف المسلمين ويهين قيمنا المقدسة تحت غطاء حرية التعبير، لأن هذه جريمة كراهية".
واعتبرت أن هذا "العمل الدنيء مؤشر جديد على المستوى المقلق الذي وصلت إليه معاداة الإسلام وتيارات العنصرية والتمييز في أوروبا".
ودعت تركيا الحكومة السويدية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد منفذي "جريمة الكراهية هذه".
وفي وقت سابق اليوم، قام زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان، بحرق نسخة من المصحف قرب السفارة التركية بستوكهولم، وسط حماية مشددة من الشرطة.