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https://sputnikarabic.ae/20230121/تصريحات-مثيرة-للجدل-هل-تسمح-السعودية-بالبكيني-وتلغي-كل-القيود-على-النساء-1072536516.html
تصريحات مثيرة للجدل... هل تسمح السعودية بالبكيني في منتجعات البحر الأحمر؟
تصريحات مثيرة للجدل... هل تسمح السعودية بالبكيني في منتجعات البحر الأحمر؟
قالت كبيرة مديري قطاع التسويق السياحي في شركة البحر الأحمر للتطوير، لوريدانا بيتيناتي، لن تكون هناك قيود على النساء في منتجعات البحر الأحمر التي تنشئها... 21.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-21T08:08+0000
2023-01-21T08:08+0000
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وبحسب موقع "Hotelier"، جاء ذلك خلال ردها على سؤال أحد الصحفيين، أثناء إحدى الفعاليات في الإمارات.وأضافت "في السعودية لا يتعين علي كأوروبية ارتداء العباءة، ويسمح للمرأة بالقيادة. ولا يوجد تمييز بين دخول النساء والرجال إلى أي مرفق في أي مكان".وتابعت "ستكون المرأة قادرة على ارتداء البكيني في وجهة البحر الأحمر".وأشارت بيتيناتي إلى أن قطاع السفر الفاخر في دول مجلس التعاون الخليجي ينمو بوتيرة رائعة.ووفقا لها، عند اكتمال مشروع وجهة البحر الأحمر في عام 2030، سيضم البحر الأحمر 50 منتجعا يوفر ما يصل إلى 8 آلاف غرفة فندقية، وأكثر من ألف عقار سكني في 22 جزيرة و6 مواقع داخلية وستشمل الوجهة أيضا مطارا دوليا ومراسي فاخرة وملاعب غولف ومرافق ترفيهية.يذكر أنه في ديسمبر 2021، تم تشكيل هيئة سعودية للبحر الأحمر (SRSA) مخصصة لتنظيم وجهة البحر الأحمر.
https://sputnikarabic.ae/20221207/السعودية-تحقق-خطوات-مهمة-في-مشروع-البحر-الأحمر-وتطوير-المناطق-التاريخية-صور-وفيديو-1070933590.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, منوعات
السعودية, أخبار السعودية اليوم, منوعات

تصريحات مثيرة للجدل... هل تسمح السعودية بالبكيني في منتجعات البحر الأحمر؟

08:08 GMT 21.01.2023
CC BY 3.0 / Andrei Bobrovskiy / Unnamed Road, Saint Luciaشاطئ سانت لوسيا في الولايات المتحدة يفوز بلقب "أفضل وجهة لقضاء شهر العسل في العالم لعام 2020"
شاطئ سانت لوسيا في الولايات المتحدة يفوز بلقب أفضل وجهة لقضاء شهر العسل في العالم لعام 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2023
CC BY 3.0 / Andrei Bobrovskiy / Unnamed Road, Saint Lucia
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قالت كبيرة مديري قطاع التسويق السياحي في شركة البحر الأحمر للتطوير، لوريدانا بيتيناتي، لن تكون هناك قيود على النساء في منتجعات البحر الأحمر التي تنشئها المملكة.
وبحسب موقع "Hotelier"، جاء ذلك خلال ردها على سؤال أحد الصحفيين، أثناء إحدى الفعاليات في الإمارات.
وأضافت "في السعودية لا يتعين علي كأوروبية ارتداء العباءة، ويسمح للمرأة بالقيادة. ولا يوجد تمييز بين دخول النساء والرجال إلى أي مرفق في أي مكان".
وأوضحت "لن تكون هناك مشكلة في الإقامة بالفنادق إذا لم تكن متزوجا. لن نسأل رجلا وامرأة يحجزان فندقا إذا كانا متزوجين أم لا".
وتابعت "ستكون المرأة قادرة على ارتداء البكيني في وجهة البحر الأحمر".
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وأشارت بيتيناتي إلى أن قطاع السفر الفاخر في دول مجلس التعاون الخليجي ينمو بوتيرة رائعة.
ووفقا لها، عند اكتمال مشروع وجهة البحر الأحمر في عام 2030، سيضم البحر الأحمر 50 منتجعا يوفر ما يصل إلى 8 آلاف غرفة فندقية، وأكثر من ألف عقار سكني في 22 جزيرة و6 مواقع داخلية وستشمل الوجهة أيضا مطارا دوليا ومراسي فاخرة وملاعب غولف ومرافق ترفيهية.
يذكر أنه في ديسمبر 2021، تم تشكيل هيئة سعودية للبحر الأحمر (SRSA) مخصصة لتنظيم وجهة البحر الأحمر.
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