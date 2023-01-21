تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
05:41 GMT 21.01.2023
05:40 GMT 21.01.2023
05:39 GMT 21.01.2023
05:39 GMT 21.01.2023
05:39 GMT 21.01.2023
قال مصدر روسي في وكالة إنفاذ القانون، لوكالة "سبوتنيك" اليوم السبت، إن قوات الأمن الروسية علمت من جنود أوكرانيين، أنه تم إرسال قناصين من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى جزيرة بوتومكين (أوستروف فيليكي بوتومكين) بالقرب من خيرسون لقتل المدنيين واتهام روسيا بذلك واعتبارهم ضحايا العملية العسكرية الروسية.
05:38 GMT 21.01.2023
قال رجل الأعمال الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، إنه رغم دعمه الشديد لأوكرانيا، فإن التصعيد المستمر للصراع هناك يشكل خطورة على البلاد والعالم بأسره.
05:37 GMT 21.01.2023
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن أوكرانيا ستحصل على كل ما تحتاجه من المساعدات العسكرية.