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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230121/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1072534474.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 21.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-21T05:40+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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روسيا, أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
مركبة قتال مشاة بي ام بي-1بي كا التابعة لجنود جمهورية لوغانسك لشعبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك. - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:40 GMT 21.01.2023
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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05:41 GMT 21.01.2023
تحرير 110 مواطنا روسيا من الأسر الأوكراني في صفقة تبادل أسرى، روسيا، أوكرانيا 17 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2023
صحيفة: صيانة المدرعات الألمانية "ماردر" ستشكل مشكلة لأوكرانيا
05:41 GMT
05:40 GMT 21.01.2023
وحدة الطاقة الرابعة لمحطة الطاقة النووية زابوروجيه، بعد قصف القوات المسلحة الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مسؤول روسي: كييف تحاول بكل طاقتها تجنيد موظفي محطة الطاقة النووية زابوروجيه
05:29 GMT
05:39 GMT 21.01.2023
مراقب الحركة الجوية البيلاروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2023
رصد جسم طائر مجهول في سماء أوكرانيا
04:44 GMT
05:39 GMT 21.01.2023
النفط، الغاز، الروسي، شركة غازبروم - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
واشنطن وحلفاؤها يتفقون على مراجعة مستوى الحد الأقصى لأسعار النفط الروسي في مارس المقبل
03:42 GMT
05:39 GMT 21.01.2023
مصدر: قناصة أمريكيون وبريطانيون يستعدون لإرهاب وقتل المدنيين في جزيرة قرب خيرسون
قال مصدر روسي في وكالة إنفاذ القانون، لوكالة "سبوتنيك" اليوم السبت، إن قوات الأمن الروسية علمت من جنود أوكرانيين، أنه تم إرسال قناصين من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى جزيرة بوتومكين (أوستروف فيليكي بوتومكين) بالقرب من خيرسون لقتل المدنيين واتهام روسيا بذلك واعتبارهم ضحايا العملية العسكرية الروسية.
05:38 GMT 21.01.2023
إيلون ماسك يقول إن التصعيد المتواصل خطير للغاية بالنسبة لأوكرانيا والعالم بأسره
قال رجل الأعمال الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، إنه رغم دعمه الشديد لأوكرانيا، فإن التصعيد المستمر للصراع هناك يشكل خطورة على البلاد والعالم بأسره.
05:37 GMT 21.01.2023
بايدن: أوكرانيا ستحصل على كل ما تحتاجه
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن أوكرانيا ستحصل على كل ما تحتاجه من المساعدات العسكرية.
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Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:41 GMT
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