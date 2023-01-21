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https://sputnikarabic.ae/20230121/تمساح-يعيد-جثة-طفل-غارق-إلى-أهله-في-إندونيسيا-1072555849.html
تمساح يعيد جثة طفل غارق إلى أهله في إندونيسيا
تمساح يعيد جثة طفل غارق إلى أهله في إندونيسيا
انتشل تمساح ضخم جثة طفل في نهر ماهاكام بمنطقة كالمنتان الشرقية في إندونيسيا، بعد غرقه في النهر وفشل أسرته في العثور عليه. 21.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-21T19:52+0000
2023-01-21T19:52+0000
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و صُدم سكان بلدة موارا جاوا، بظهور تمساح يحمل جثة الطفل محمد زياد ويجايا، البالغ من العمر 4 سنوات.في مقطع فيديو استمر لأكثر من دقيقة بقليل، يمكن رؤية تمساح يحمل على ظهره جسد طفل صغير إلى ضفة النهر، بحسب شبكة تلفزيون "tvOne" الإندونيسية.اختفى التمساح على الفور في مجرى النهر بعد أن شاهد السكان وعائلة الضحية جثة الطفل. وقام فريق البحث والإنقاذ المشترك والسكان بإجلاء الجثة على الفور لنقلها إلى البر الرئيسي.عندما تم نقل جثة الطفل الصغير بنجاح إلى البر، لم يتم العثور على جروح فيها باستثناء عضة في الظهر اضطر التمساح لإحداثها لدى التقاط جسد الضحية من مياه النهر وحمله.تم الإبلاغ سابقا عن أن الطفل الصغير قد غرق في نهر ماهاكام بينما كان يلعب بمفرده خلف منزله في موارا جاوا.
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تمساح يعيد جثة طفل غارق إلى أهله في إندونيسيا

19:52 GMT 21.01.2023
© Photoتمساح ضخم
تمساح ضخم - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2023
© Photo
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انتشل تمساح ضخم جثة طفل في نهر ماهاكام بمنطقة كالمنتان الشرقية في إندونيسيا، بعد غرقه في النهر وفشل أسرته في العثور عليه.
و صُدم سكان بلدة موارا جاوا، بظهور تمساح يحمل جثة الطفل محمد زياد ويجايا، البالغ من العمر 4 سنوات.
في مقطع فيديو استمر لأكثر من دقيقة بقليل، يمكن رؤية تمساح يحمل على ظهره جسد طفل صغير إلى ضفة النهر، بحسب شبكة تلفزيون "tvOne" الإندونيسية.
اختفى التمساح على الفور في مجرى النهر بعد أن شاهد السكان وعائلة الضحية جثة الطفل. وقام فريق البحث والإنقاذ المشترك والسكان بإجلاء الجثة على الفور لنقلها إلى البر الرئيسي.
عندما تم نقل جثة الطفل الصغير بنجاح إلى البر، لم يتم العثور على جروح فيها باستثناء عضة في الظهر اضطر التمساح لإحداثها لدى التقاط جسد الضحية من مياه النهر وحمله.
تم الإبلاغ سابقا عن أن الطفل الصغير قد غرق في نهر ماهاكام بينما كان يلعب بمفرده خلف منزله في موارا جاوا.
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