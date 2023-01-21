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حسن نصر الله يعلق على انضمام كريستيانو رونالدو إلى "النصر" السعودي ويثير جدلا واسعا
حسن نصر الله يعلق على انضمام كريستيانو رونالدو إلى "النصر" السعودي ويثير جدلا واسعا
آثار الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصرالله، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب حديثه عن البرتغالي كريستيانو رونالدو واستقطابه من قبل... 21.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-21T10:20+0000
2023-01-21T10:25+0000
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وقال نصرالله، في مقطع الفيديو المتداول الذي بثته قناة "المنار"، وأضاف: "وتستنهض في دولة عربية على حافة الانهيار، يعني من سوء حظنا، أنه بمصر رغم فيه لاعبين كبار ومهمين ومحترمين ودوليين، بس ما عنا لا رونالدو ولا عنا ميسي، طيب هذا نموذج ما في داعي نحكي ونشرح فيه أكثر".يذكر أن المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو انضم لصفوف نادي "النصر" السعودي، في صفقة انتقال حر تمتد حتى عام 2025، وتقرر أن يرتدي النجم البالغ من العمر 37 عاما القميص رقم 7 مع النادي.
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أخبار حزب الله, السعودية, أخبار السعودية اليوم, لبنان, أخبار لبنان, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي
أخبار حزب الله, السعودية, أخبار السعودية اليوم, لبنان, أخبار لبنان, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي

حسن نصر الله يعلق على انضمام كريستيانو رونالدو إلى "النصر" السعودي ويثير جدلا واسعا

10:20 GMT 21.01.2023 (تم التحديث: 10:25 GMT 21.01.2023)
© AFP 2023 / -الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله
الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2023
© AFP 2023 / -
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آثار الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصرالله، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب حديثه عن البرتغالي كريستيانو رونالدو واستقطابه من قبل السعودية في الوقت الذي يحتاج فيه لبنان للدعم.
وقال نصرالله، في مقطع الفيديو المتداول الذي بثته قناة "المنار"،
"هل لبنان أهم لأوروبا من مصر؟ هل لبنان أهم للسعودية من مصر؟ هل لبنان أهم للخليج من مصر؟ شو بينقص دول الخليج أنه تيجي 100 مليار 200 مليار 300 مليار يحسبوا حالهم عم يلعبوا فوتبول".
وأضاف: "وتستنهض في دولة عربية على حافة الانهيار، يعني من سوء حظنا، أنه بمصر رغم فيه لاعبين كبار ومهمين ومحترمين ودوليين، بس ما عنا لا رونالدو ولا عنا ميسي، طيب هذا نموذج ما في داعي نحكي ونشرح فيه أكثر".
يذكر أن المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو انضم لصفوف نادي "النصر" السعودي، في صفقة انتقال حر تمتد حتى عام 2025، وتقرر أن يرتدي النجم البالغ من العمر 37 عاما القميص رقم 7 مع النادي.
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