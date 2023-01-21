حسن نصر الله يعلق على انضمام كريستيانو رونالدو إلى "النصر" السعودي ويثير جدلا واسعا
10:20 GMT 21.01.2023 (تم التحديث: 10:25 GMT 21.01.2023)
© AFP 2023 / -الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله
© AFP 2023 / -
آثار الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصرالله، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب حديثه عن البرتغالي كريستيانو رونالدو واستقطابه من قبل السعودية في الوقت الذي يحتاج فيه لبنان للدعم.
وقال نصرالله، في مقطع الفيديو المتداول الذي بثته قناة "المنار"،
"هل لبنان أهم لأوروبا من مصر؟ هل لبنان أهم للسعودية من مصر؟ هل لبنان أهم للخليج من مصر؟ شو بينقص دول الخليج أنه تيجي 100 مليار 200 مليار 300 مليار يحسبوا حالهم عم يلعبوا فوتبول".
حسن نصر الله :— ابراهيم بن عطاالله (@ibharbi) January 20, 2023
لبنان على حافة الإنهيار ؛ لماذا دول الخليج لا تدعم لبنان
◾️وقاحه لامثيل لها من على نفس الكرسي خرج مراراً وتكراراً يعلن تبعيته وتبعية لبنان الى مرشد إيران وأعلن على الملأ انه طرف في الحرب ضد المملكة ودول الخليج ثم بكل بجاحه يريد منهم ان يقدموا له المساعده !! pic.twitter.com/uuhgGMXJpZ
وأضاف: "وتستنهض في دولة عربية على حافة الانهيار، يعني من سوء حظنا، أنه بمصر رغم فيه لاعبين كبار ومهمين ومحترمين ودوليين، بس ما عنا لا رونالدو ولا عنا ميسي، طيب هذا نموذج ما في داعي نحكي ونشرح فيه أكثر".
من على ذات المنبر الذي شتم به نصر الله السعودية وملوكها ،عاد ليستجدي اموالها بصوت خافت،ويقارن لبنان بمصر او رونالدو وميسي!— منى صفوان (@monasafwan) January 20, 2023
وقال ان لبنان اولى بالدعم السعودي وانها اهم من مصر للسعودية
الغريب انه يعلم ان الدعم المالي يتبعه الموقف السياسي !
فهل يطرح حزب الله نفسه كلاعب يمكن شراؤه!
يذكر أن المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو انضم لصفوف نادي "النصر" السعودي، في صفقة انتقال حر تمتد حتى عام 2025، وتقرر أن يرتدي النجم البالغ من العمر 37 عاما القميص رقم 7 مع النادي.