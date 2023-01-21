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https://sputnikarabic.ae/20230121/حصيلة-ضحايا-الانهيار-الجليدي-في-الصين-ترتفع-لـ-28-شخصا-1072552466.html
حصيلة ضحايا الانهيار الجليدي في الصين ترتفع لـ 28 شخصا
حصيلة ضحايا الانهيار الجليدي في الصين ترتفع لـ 28 شخصا
ارتفعت حصيلة ضحايا الانهيار الجليدي الذي وقع عند مخرج نفق على إحدى الطرق السريعة في منطقة التبت الصينية إلى 28 قتيلا. 21.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-21T17:57+0000
2023-01-21T17:57+0000
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الصين
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أعلنت ذلك السلطات الصينية، التي أوضحت أن عملية البحث والإنقاذ أوشكت على الانتهاء، حسبما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية.ووقع الانهيار الجليدي، يوم الثلاثاء الماضي، في مدينة "نينغتشي" بمنطقة التبت ذاتية الحكم، التي تقع جنوب غربي الصين.وذكرت وسائل إعلام صينية أن فرق الإنقاذ التي أرسلتها السلطات الصينية ضمت 131 شخصا ونحو 30 مركبة.
https://sputnikarabic.ae/20220129/انهيار-جليدي-ضخم-في-مقاطعة-يوننان-الصينية-يجبر-السياح-على-الهروب-فيديو-1057423903.html
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العالم, الصين
العالم, الصين

حصيلة ضحايا الانهيار الجليدي في الصين ترتفع لـ 28 شخصا

17:57 GMT 21.01.2023
© AFP 2023 / STRرجال الإنقاذ في الصين
رجال الإنقاذ في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2023
© AFP 2023 / STR
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ارتفعت حصيلة ضحايا الانهيار الجليدي الذي وقع عند مخرج نفق على إحدى الطرق السريعة في منطقة التبت الصينية إلى 28 قتيلا.
أعلنت ذلك السلطات الصينية، التي أوضحت أن عملية البحث والإنقاذ أوشكت على الانتهاء، حسبما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية.
انهيار جليدي ضخم في مقاطعة يوننان الصينية يجبر السياح على الهروب - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
انهيار جليدي ضخم في مقاطعة يوننان الصينية يجبر السياح على الهروب... فيديو
29 يناير 2022, 12:28 GMT
ووقع الانهيار الجليدي، يوم الثلاثاء الماضي، في مدينة "نينغتشي" بمنطقة التبت ذاتية الحكم، التي تقع جنوب غربي الصين.
وذكرت وسائل إعلام صينية أن فرق الإنقاذ التي أرسلتها السلطات الصينية ضمت 131 شخصا ونحو 30 مركبة.
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