https://sputnikarabic.ae/20230121/حصيلة-ضحايا-الانهيار-الجليدي-في-الصين-ترتفع-لـ-28-شخصا-1072552466.html
حصيلة ضحايا الانهيار الجليدي في الصين ترتفع لـ 28 شخصا
حصيلة ضحايا الانهيار الجليدي في الصين ترتفع لـ 28 شخصا
ارتفعت حصيلة ضحايا الانهيار الجليدي الذي وقع عند مخرج نفق على إحدى الطرق السريعة في منطقة التبت الصينية إلى 28 قتيلا. 21.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-21T17:57+0000
2023-01-21T17:57+0000
2023-01-21T17:57+0000
العالم
الصين
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أعلنت ذلك السلطات الصينية، التي أوضحت أن عملية البحث والإنقاذ أوشكت على الانتهاء، حسبما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية.ووقع الانهيار الجليدي، يوم الثلاثاء الماضي، في مدينة "نينغتشي" بمنطقة التبت ذاتية الحكم، التي تقع جنوب غربي الصين.وذكرت وسائل إعلام صينية أن فرق الإنقاذ التي أرسلتها السلطات الصينية ضمت 131 شخصا ونحو 30 مركبة.
https://sputnikarabic.ae/20220129/انهيار-جليدي-ضخم-في-مقاطعة-يوننان-الصينية-يجبر-السياح-على-الهروب-فيديو-1057423903.html
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العالم, الصين
حصيلة ضحايا الانهيار الجليدي في الصين ترتفع لـ 28 شخصا
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ارتفعت حصيلة ضحايا الانهيار الجليدي الذي وقع عند مخرج نفق على إحدى الطرق السريعة في منطقة التبت الصينية إلى 28 قتيلا.
أعلنت ذلك السلطات الصينية، التي أوضحت أن عملية البحث والإنقاذ أوشكت على الانتهاء، حسبما ذكرت
وكالة "الأناضول" التركية.
ووقع الانهيار الجليدي
، يوم الثلاثاء الماضي، في مدينة "نينغتشي" بمنطقة التبت ذاتية الحكم، التي تقع جنوب غربي الصين.
وذكرت وسائل إعلام صينية أن فرق الإنقاذ التي أرسلتها السلطات الصينية ضمت 131 شخصا ونحو 30 مركبة.