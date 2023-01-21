عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230121/دراسة-تثبت-أن-الصيام-المتقطع-ليس-الطريقة-المثالية-لإنقاص-الوزن-1072541641.html
دراسة تثبت أن "الصيام المتقطع" ليس الطريقة المثالية لإنقاص الوزن
دراسة تثبت أن "الصيام المتقطع" ليس الطريقة المثالية لإنقاص الوزن
أثبتت دراسة علمية حديثة، أن الصيام المتقطع، الذي أصبح أحد أهم ‏الطرق المتبعة حاليا للتخلص من البدانة خلال السنوات الأخيرة، يفشل في المساعدة على إنقاص الوزن.‏ 21.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-21T11:17+0000
2023-01-21T11:21+0000
مجتمع
منوعات
إنقاص الوزن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/08/03/1049744228_101:0:1500:787_1920x0_80_0_0_43fa0b21268404fdb167a75ecfe21fe2.jpg
من المحتمل أن تصدم نتائج الدراسة، التي أعدها فريق أبحاث جامعة جونز هوبكنز، ونُشرت يوم الأربعاء الماضي في مجلة جمعية القلب الأمريكية، أولئك الذين يمتنعون عن تناول الطعام لفترة تمتد إلى 16 ساعة.وشملت الدراسة الجديدة 550 من البالغين في ولايتي ماريلاند وبنسلفانيا الأمريكيتين، وفي المتوسط، كان عمرهم 51 عاما، وتلقوا تعليما جامعيا، وكان هناك 240 منهم يعانون من السمنة المفرطة، في حين أن 169 لديهم زيادة في الوزن، و138 كان لديهم وزنا صحيا.وقام العلماء بتسجيل حجم وجبات المشاركين، وتوقيت تناولهم لها، وتلقوا هذه البيانات منهم بصورة يومية على مدار 6 أشهر.واكتشف معدو الدراسة في النهاية، أن المشاركين الذين تناولوا أكبر عدد من الوجبات الكبيرة والمتوسطة، اكتسبوا وزنا على مدى 6 سنوات، بينما أولئك الذين تناولوا وجبات تحتوي على سعرات حرارية أقل، تمكنوا من فقدان وزنهم بصورة ملحوظة.وكان المثير في الدراسة، هو أنها لم تجد فائدة طويلة الأمد للحد من تناول الطعام لفترة زمنية محددة، وهي الطريقة المعروفة باسم "الصيام المتقطع" لإنقاص الوزن.كما لم يجد الباحثون وجود صلة بين تغير الوزن وتوقيت تناول الشخص للوجبة الأولى بعد الاستيقاظ من النوم، أو توقيت تناول آخر وجبة قبل النوم.وخلصت الدراسة العلمية في النهاية إلى أن احتساب السعرات الحرارية هو الطريقة الأكثر فاعلية للتخلص من أي أرطال غير مرغوب فيها.لكن أقرّ باحثو جامعة جونز هوبكنز في الوقت نفسه بأن دراستهم، التي استمرت 6 أشهر لا تزال تتركهم بـ"أسئلة بشأن الفوائد المحتملة لأنماط الأكل المقيدة بالوقت، وخاصة التحديات في الحفاظ على سلوك الأكل هذا".
https://sputnikarabic.ae/20210307/دراسة-تكشف-سر-كون-دهون-البطن-الأكثر-مقاومة-لفقدان-الوزن-في-نظام-الصيام-المتقطع-1048296167.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/08/03/1049744228_330:0:1379:787_1920x0_80_0_0_c82f3160d7c70ceee3c4eb8162a308ce.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات, إنقاص الوزن
منوعات, إنقاص الوزن

دراسة تثبت أن "الصيام المتقطع" ليس الطريقة المثالية لإنقاص الوزن

11:17 GMT 21.01.2023 (تم التحديث: 11:21 GMT 21.01.2023)
© shutterstockالصيام المتقطع
الصيام المتقطع - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2023
الصيام المتقطع
© shutterstock
تابعنا عبرTelegram
أثبتت دراسة علمية حديثة، أن الصيام المتقطع، الذي أصبح أحد أهم ‏الطرق المتبعة حاليا للتخلص من البدانة خلال السنوات الأخيرة، يفشل في المساعدة على إنقاص الوزن.‏
من المحتمل أن تصدم نتائج الدراسة، التي أعدها فريق أبحاث جامعة جونز هوبكنز، ونُشرت يوم الأربعاء الماضي في مجلة جمعية القلب الأمريكية، أولئك الذين يمتنعون عن تناول الطعام لفترة تمتد إلى 16 ساعة.
وشملت الدراسة الجديدة 550 من البالغين في ولايتي ماريلاند وبنسلفانيا الأمريكيتين، وفي المتوسط، كان عمرهم 51 عاما، وتلقوا تعليما جامعيا، وكان هناك 240 منهم يعانون من السمنة المفرطة، في حين أن 169 لديهم زيادة في الوزن، و138 كان لديهم وزنا صحيا.
وقام العلماء بتسجيل حجم وجبات المشاركين، وتوقيت تناولهم لها، وتلقوا هذه البيانات منهم بصورة يومية على مدار 6 أشهر.
السمنة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2021
مجتمع
دراسة تكشف سر كون دهون البطن الأكثر مقاومة لفقدان الوزن في نظام الصيام المتقطع
7 مارس 2021, 07:02 GMT
واكتشف معدو الدراسة في النهاية، أن المشاركين الذين تناولوا أكبر عدد من الوجبات الكبيرة والمتوسطة، اكتسبوا وزنا على مدى 6 سنوات، بينما أولئك الذين تناولوا وجبات تحتوي على سعرات حرارية أقل، تمكنوا من فقدان وزنهم بصورة ملحوظة.

وكان المثير في الدراسة، هو أنها لم تجد فائدة طويلة الأمد للحد من تناول الطعام لفترة زمنية محددة، وهي الطريقة المعروفة باسم "الصيام المتقطع" لإنقاص الوزن.

كما لم يجد الباحثون وجود صلة بين تغير الوزن وتوقيت تناول الشخص للوجبة الأولى بعد الاستيقاظ من النوم، أو توقيت تناول آخر وجبة قبل النوم.
وخلصت الدراسة العلمية في النهاية إلى أن احتساب السعرات الحرارية هو الطريقة الأكثر فاعلية للتخلص من أي أرطال غير مرغوب فيها.
لكن أقرّ باحثو جامعة جونز هوبكنز في الوقت نفسه بأن دراستهم، التي استمرت 6 أشهر لا تزال تتركهم بـ"أسئلة بشأن الفوائد المحتملة لأنماط الأكل المقيدة بالوقت، وخاصة التحديات في الحفاظ على سلوك الأكل هذا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:29 GMTБоевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала