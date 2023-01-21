https://sputnikarabic.ae/20230121/رؤساء-السلطات-الثلاث-في-إيران-يرفضون-تحرك-الاتحاد-الأوروبي-لتصنيف-الحرس-الثوري-منظمة-إرهابية-1072556932.html

رؤساء السلطات الثلاث في إيران يرفضون تحرك الاتحاد الأوروبي لتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية

رؤساء السلطات الثلاث في إيران يرفضون تحرك الاتحاد الأوروبي لتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية

انتقد كل من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ورئيس مجلس الشورى (البرلمان) محمد باقر قاليباف، ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي، تصويت البرلمان الأوروبي... 21.01.2023, سبوتنيك عربي

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طهران - سبوتنيك. ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن بيان لرؤساء السلطات الثلاث أن "تحرك البرلمان الأوروبي ضد الحرس الثوري الإيراني جزء آخر من الحرب المشتركة ضد الشعب الإيراني".وأضاف البيان: "الحرس الثوري جزء من القوة العسكرية والقوات المسلحة لجمهورية إيران الإسلامية، ولطالما كان مصدر خدمات جديرة بالتقدير مع سجل حافل في الدفاع عن أرض إيران لأكثر من 40 عامًا".وصوت أعضاء البرلمان الأوروبي، الأربعاء الماضي، بالأغلبية لصالح تمرير قرار يدعو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء به إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الاتحاد للمنظمات الإرهابية، على خلفية ما وصفه القرار بأنه "قمع وحشي" للاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني في منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، بعد احتجازها لدى شرطة الأخلاق بتهمة عدم ارتداء الحجاب بشكل لائق.ووجهت القوات المسلحة الإيرانية، الخميس الماضي، تحذيرًا إلى الاتحاد الأوروبي بشأن إمكانية تصنيفه للحرس الثوري كمنظمة إرهابية، مشيرة إلى أنه قرار قد يؤثر على الأمن والسلم الدوليين.وأكدت الهيئة في بيانها، أن خطوة كهذه في حال اتخاذها "ستؤثر على الأمن والسلم إقليميًا ودوليًا".وبدوره، اعتبر وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، الخميس الماضي، أن تحرك البرلمان الأوروبي لتصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية "كمن يطلق النار على أوروبا نفسها".وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، أن "اتصالاً هاتفياً جرى بين وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل".وقال عبداللهيان، خلال الاتصال: "من الضروري احترام الأمن المتبادل في عالم الدبلوماسية، وبدلاً من اتباع لغة التهديدات والأعمال غير الودية، يجب وضع زيادة الثقة المتبادلة على جدول الأعمال. وعلى أي حال، سيكون لدينا رد مقابل".وتابع: "اتهام البرلمان الأوروبي الحرس الثوري الإيراني بالإرهاب كمن يطلق النار على أوروبا نفسها".وأردف وزير الخارجية الإيراني، قائلاً: "يتحمل البرلمان الأوروبي تبعات هذا القرار السيئ، ونطالب البرلمان الأوروبي بأن يضع إحساساته العاطفية جانباً وأن يركز على المسار الدبلوماسي والعقلاني في التعامل مع الدول".كما أوضح عبداللهيان، أن "الحرس الثوري الإيراني هيئة رسمية وذات سيادة في إيران، وله دور مهم في ضمان الأمن القومي الإيراني والأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب".وشهدت مدن إيرانية عدة احتجاجات واسعة النطاق، عقب وفاة الشابة مهسا أميني داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم" من قبل شرطة الأخلاق في البلاد، في 16 أيلول/سبتمبر الماضي.وفيما تقول الشرطة الإيرانية إن أميني أُصيبت بوعكة صحية أدت إلى وفاتها بينما كانت تنتظر مع أُخريات في مركز شرطة الأخلاق الذي نُقلت إليه، قالت أسرة الفتاة إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية واتهمت أسرة أميني الشرطة بتعذيبها، ثم عادت ونفت ما صرحت به وأكدت أن الفتاة قد أجرت عملية جراحية سابقا وتعاني من مشاكل صحية.وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات الشرطة على مدار الفترة الماضية، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين الأمن والمتظاهرين.وأدانت عدة دول "أعمال القمع" التي قامت بها قوات الأمن الإيراني ضد المتظاهرين بينما أكد قادة إيران أن هناك مؤامرة مدفوعة من الغرب لإثارة فتنة في البلاد.

https://sputnikarabic.ae/20230121/البرلمان-الإيراني-يعقد-اجتماعا-للرد-على-خطوة-أوروبا-ضد-الحرس-الثوري-ويؤكد-استعداده-للتصدي-بحزم-1072545365.html

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