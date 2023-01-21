https://sputnikarabic.ae/20230121/رئيس-الأركان-الأمريكي-إخراج-القوات-الروسية-من-الأراضي-الأوكرانية-صعب-للغاية-1072535190.html
رئيس الأركان الأمريكي: إخراج القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية "صعب للغاية"
رئيس الأركان الأمريكي: إخراج القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية "صعب للغاية"
قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي، إن الوضع في أوكرانيا "صعب جدا" نظراً لامتداد القتال على مساحة شاسعة من الأراضي، مشيرا إلى أن الحرب... 21.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-21T07:05+0000
2023-01-21T07:05+0000
2023-01-21T07:05+0000
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جاءت تصريحات ميلي خلال مؤتمر صحفي مشترك، أمس الجمعة، مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا عقب اجتماع لوزراء دفاع 50 دولة لدعم أوكرانيا.وأضاف أنه من وجهة نظر عسكرية، القتال العنيف تمتد جبهته من خاركوف إلى خيرسون، هذه مساحة تغطي تقريبا من واشنطن إلى أتلانتا، وهي مساحة أرض كبيرة جدا.وأوضح رئيس الأركان الأمريكي أنه سيكون من الصعب إخراج القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية هذا العام.وأشار إلى أنه في النهاية، سينتهي الأمر على طاولة المفاوضات ولكن توقيت هذا سيتم تحديده من قبل زعيمي البلدين.
https://sputnikarabic.ae/20230120/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
رئيس الأركان الأمريكي: إخراج القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية "صعب للغاية"
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قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي، إن الوضع في أوكرانيا "صعب جدا" نظراً لامتداد القتال على مساحة شاسعة من الأراضي، مشيرا إلى أن الحرب "ستنتهي بالتفاوض".
جاءت تصريحات ميلي خلال مؤتمر صحفي مشترك، أمس الجمعة، مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا عقب اجتماع لوزراء دفاع 50 دولة لدعم أوكرانيا
.
وأضاف أنه من وجهة نظر عسكرية، القتال العنيف تمتد جبهته من خاركوف إلى خيرسون، هذه مساحة تغطي تقريبا من واشنطن إلى أتلانتا، وهي مساحة أرض كبيرة جدا.
وأوضح رئيس الأركان الأمريكي أنه سيكون من الصعب إخراج القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية هذا العام.
ووفقا له، فإنه مع حزم الدعم العسكري التي أُعلن عنها لأوكرانيا وتضمنت قدرات عسكرية كبيرة، وأيضا تدريب القوات الأوكرانية في ألمانيا والولايات المتحدة، فإن ما يمكن أن يحدث هو الحفاظ على الدفاعات الأوكرانية، وتحقيق الاستقرار على الجبهة وكذلك البدء في عملية هجومية لتحرير الأراضي.
وأشار إلى أنه في النهاية، سينتهي الأمر على طاولة المفاوضات ولكن توقيت هذا سيتم تحديده من قبل زعيمي البلدين.